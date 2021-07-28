Обновлённый Haval H9: больше 5 м в длину и с широким сенсорным экраном в салоне

Всего лишь в мае мы тестировали обновлённый Haval H9 российской сборки , а в Китае уже готов очередной, третий по счёту рестайлинг внедорожника.

Haval H9 дебютировал в 2014 году и по меркам стремительно развивающегося китайского авторынка уже давно достиг пенсионного возраста, но уходить в отставку пока не собирается. Первый рестайлинг внедорожник пережил в 2017-м, второй – в 2019-м. Haval H9, локализованный в Тульской области, – это отдельная песня: протестированный нами в мае автомобиль имеет китайскую внешность образца 2017 года с салоном 2019 года. Учитывая, что российское обновление произошло совсем недавно, можно ожидать, что третий китайский рестайлинг мы увидим нескоро либо не увидим вовсе. Но следить эволюцией исходника, конечно, будем.

Первые фотографии самого свежего Haval H9 всплыли в китайской прессе ещё в мае, но тогда на шпионских снимках был недоделанный интерьер. Теперь же журнал Autohome опубликовал фотографии полностью готовой машины. Из снимков ясно, что главное изменение в салоне – это новый, более широкий мультимедийный экран, который потребовал перекомпоновки системы микроклимата: центральные воздуховоды теперь расположены не вертикально по бокам от экрана, а горизонтально под ним.



«Горячих» мультимедийных клавиш больше нет – всё функции убраны в сенсорное меню, что, прямо скажем, не самое лучшее с точки зрения эргономики решение. Толстая хромированная рамка новой мультимедии выглядит аляповато. Выступ на левой передней стойке кузова – это камера слежения за водителем, которая становится общим местом для китайских новинок. Других заметных изменений нет.



Перемены во внешности сосредоточены на передке, боковины и корма – прежние. Фальшрадиаторная решётка стала более массивной, с толстыми хромированными «усами» в нижней части и вертикальными прутьями вместо прежних горизонтальных. Видоизменились гнёзда противотманок, а сами противотуманки теперь вертикальные, светодиодные (с каждой стороны – по три диода). Нижняя «губа» переднего бампера теперь хромированная, с трапециевидным вырезом. Из-за опухшего передка существенно выросла габаритная длина автомобиля – c 4856 до 5077 мм, ширина и высота прежние – 1926 и 1900 мм соответственно.



Изменений по части техники китайский Haval H9, если верить китайскому источнику, не претерпел: на домашнем рынке внедорожник предлагается с безальтернативной 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 224 л.с. У российского H9, напомним, в ходе последнего обновления мощность бензинового мотора снижена с 245 до 218 л.с. (зато теперь его можно «кормить» 92-м бензином), а в качестве альтернативы предлагается 2,0-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. Оба мотора идут в паре с 8-ступенчатой гидромеханической АКП фирмы ZF. Из внедорожного «железа» есть понижающая передача в раздаточной кробке и блокировки межколёсных дифференциалов. Дифференциала между осями у Haval H9 нет, его роль выполняет муфта, в автоматическом режиме отбирающая мощность на передний мост.



В Китае, по данным ресурса CarSalesBase, за первую половину текущего года реализовано 9710 экземпляров Haval H9, на 33,3% больше, чем в январе-июне 2020-го, – хороший результат для достаточно дорого рамного внедорожника с избыточными для подавляющего большинства китайских потребителей оффроудными возможностями.



Следующего поколения у Haval H9, судя по всему, не будет, ведь теперь у компании Great Wall, которой принадлежит марка Haval, есть отдельный внедорожный бренд Tank и на смену Haval H9, скорее всего, придёт Tank 600.