Ещё раз обновлённый внедорожник Haval H9 застукали «на воле»: в салоне тоже есть перемены

Два года назад рамный вездеход Haval H9 пережил на родине полноценный рестайлинг, получив новое «лицо». В России облик модели менять не стали, хотя недавно все технические обновки всё же достались и нашей версии (кстати, Kolesa.ru уже испытал обновленный внедорожник). В Китае же тем временем к дебюту готовится еще раз модернизированный флагман. Неделю назад такой H9 показался на снимках местного минпрома, а теперь машину поймали «на воле», кроме того, папарацци удалось заглянуть в салон. Свежие фото опубликованы на сайте Autohome.
Итак, «девятке» вновь подправили дизайн экстерьера: вездеход обрел иной передний бампер с вертикальными светодиодными ДХО и еще более массивную радиаторную решетку с «клиньями». Согласно документам китайского минпрома, длина выросла сразу на 221 мм до 5077 мм. Остальные габариты не изменились: ширина предназначенного для КНР внедорожника равна 1926 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 2800 мм.
Главной обновкой внутри, судя по шпионским фото, будет большой тачскрин мультимедийной системы. Причем у пойманной машины этот планшет буквально наложен на выемку под старую мультимедиа и примыкающие к ней вертикальные дефлекторы обдува – видимо, перед нами все еще тестовый образец. Как и прежде, модель предложат с пяти- или семиместным салоном.
Между тем в сертификате значится и дореформенный Haval H9 с прежним интерьером. То есть не исключено, что новые решетка и тачскрин будут не во всех комплектациях.
Двигатель, по предварительной информации, менять не стали: в Китае H9 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 224 л.с. (385 Нм), которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». На российском Хавейле бензиновый мотор после модернизации выдает 218 л.с. и 380 Нм (было 245 л.с. и 350 Нм), а еще у нас внедорожник можно купить с турбодизелем 2.0 (190 л.с. и 420 Нм), тогда как на родине от двигателя на «тяжелом» топливе давно отказались.
На китайский рынок рестайлинговый Haval H9 должен выйти уже в этом году. В России такой вездеход в ближайшем будущем, очевидно, не появится.
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