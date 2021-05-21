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  • Ещё раз обновлённый внедорожник Haval H9 застукали «на воле»: в салоне тоже есть перемены

Ещё раз обновлённый внедорожник Haval H9 застукали «на воле»: в салоне тоже есть перемены

21.05.2021 1121 0 0

Флагман принадлежащего компании Great Wall бренда стал выглядеть агрессивнее, также модели достался более крупный тачскрин мультимедиа-системы. Мотор прежний.

 

Два года назад рамный вездеход Haval H9 пережил на родине полноценный рестайлинг, получив новое «лицо». В России облик модели менять не стали, хотя недавно все технические обновки всё же достались и нашей версии (кстати, Kolesa.ru уже испытал обновленный внедорожник). В Китае же тем временем к дебюту готовится еще раз модернизированный флагман. Неделю назад такой H9 показался на снимках местного минпрома, а теперь машину поймали «на воле», кроме того, папарацци удалось заглянуть в салон. Свежие фото опубликованы на сайте Autohome.

Обновленный Haval H9 для Китая
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Обновленный Haval H9 для Китая
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Обновленный Haval H9 для Китая
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Обновленный Haval H9 для Китая
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Итак, «девятке» вновь подправили дизайн экстерьера: вездеход обрел иной передний бампер с вертикальными светодиодными ДХО и еще более массивную радиаторную решетку с «клиньями». Согласно документам китайского минпрома, длина выросла сразу на 221 мм до 5077 мм. Остальные габариты не изменились: ширина предназначенного для КНР внедорожника равна 1926 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 2800 мм.

Обновленный Haval H9 для Китая

Главной обновкой внутри, судя по шпионским фото, будет большой тачскрин мультимедийной системы. Причем у пойманной машины этот планшет буквально наложен на выемку под старую мультимедиа и примыкающие к ней вертикальные дефлекторы обдува – видимо, перед нами все еще тестовый образец. Как и прежде, модель предложат с пяти- или семиместным салоном.

Между тем в сертификате значится и дореформенный Haval H9 с прежним интерьером. То есть не исключено, что новые решетка и тачскрин будут не во всех комплектациях.

Haval H9 на фото китайского минпрома
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Haval H9 на фото китайского минпрома
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Haval H9 на фото китайского минпрома
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Haval H9 на фото китайского минпрома
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Двигатель, по предварительной информации, менять не стали: в Китае H9 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 224 л.с. (385 Нм), которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». На российском Хавейле бензиновый мотор после модернизации выдает 218 л.с. и 380 Нм (было 245 л.с. и 350 Нм), а еще у нас внедорожник можно купить с турбодизелем 2.0 (190 л.с. и 420 Нм), тогда как на родине от двигателя на «тяжелом» топливе давно отказались.

Дореформенный Haval H9 для Китая и актуальный внедорожник для России
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Дореформенный Haval H9 для Китая и актуальный внедорожник для России
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Дореформенный Haval H9 для Китая и актуальный внедорожник для России
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Дореформенный Haval H9 для Китая и актуальный внедорожник для России
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Дореформенный Haval H9 для Китая и актуальный внедорожник для России
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На китайский рынок рестайлинговый Haval H9 должен выйти уже в этом году. В России такой вездеход в ближайшем будущем, очевидно, не появится.

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