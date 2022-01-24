Great Wall готовится вывести на рынок новый внедорожник Tank 500

Этот внедорожник принадлежащий концерну Great Wall бренд Tank анонсировал еще в августе прошлого года под индексом 600. Первый публичный показ прошел в том же месяце на автосалоне в Чэнду, причем на выставке выяснилось, что модель переименовали: на рынок она выйдет как Tank 500. В ноябре новинку привезли на другое домашнее мотор-шоу – в Гуанчжоу, и тогда же в Китае начали принимать предварительные заказы. К слову, согласно одному из последних релизов Танка, якобы уже в день открытия того автосалона было собрано свыше 22 000 заявок. А теперь местные СМИ выяснили дату старта «живых» продаж – март 2022 года.

Tank 500 1 / 3 Tank 500 2 / 3 Tank 500 3 / 3

Напомним, марка Tank появилась в портфеле Great Wall в 2021-м, она создана для рамных вездеходов. Tank 500 – это вторая модель, а первенцем стал младший Tank 300, который и «поделился» своим именем с брендом (прежде «трехсотый» входил в линейку премиальной марки Wey).



Как и у Tank 300, у «пятисотого» брутальный облик, при этом за доплату для старшего внедорожника еще можно выбрать двухцветную окраску кузова – в стиле лакшери-моделей (то есть в другом цвете выполнена не только крыша). Длина Tank 500 равна 4878 мм (с запаской на багажной двери – 5070 мм), ширина – 1934 мм, высота – 1905 мм, колесная база – 2850 мм. Таким образом, модель чуть крупнее известного и в России Haval H9 (Хавейл тоже принадлежит Great Wall). У новинки неразрезной задний мост и пружинная подвеска. Паспортный дорожный просвет – 224 мм (у актуального H9 для Китая – 206 мм), угол въезда – 29,6 градуса, съезда – 24 градуса, глубина преодолеваемого брода – 800 мм.

Tank 500 1 / 4 Tank 500 2 / 4 Tank 500 3 / 4 Tank 500 4 / 4

Tank 500 бывает пяти- или семиместным. Уже «в базе» есть виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма и мультимедийная система с тачскрином диагональю 14,6 дюйма. Также предусмотрены отделка «деревом», «хрустальный» селектор коробки, проекционный дисплей, вентиляция кресел первого и второго рядов, четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша.



Внедорожник оснащается новым бензиновым мотором V6 3.0 с комбинированным впрыском, двумя турбонагнетателями и 48-вольтовым стартер-генератором. Двигатель выдает 354 л.с. и 500 Нм, он работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Разумеется, у Tank 500 есть полный привод. Еще в арсенале модели значатся демультипликатор и блокировка заднего межколесного дифференциала, опционально можно заказать переднюю блокировку, плюс имеются аж 11 режимов движения.

Tank 500

В Китае за Tank 500 сегодня просят 335 000 – 395 000 юаней, что эквивалентно примерно 4 190 000 – 4 940 000 рублей по актуальному курсу. Но цены все еще предварительные, то есть в реальности «пятисотый» может оказаться чуть доступнее. Тем временем Haval H9 на родине стоит от 214 800 юаней (2 686 000 рублей).



Следом за «пятисотым» гамму бренда Tank пополнят еще минимум три внедорожника – под индексами 400, 700 и 800. Автомобили молодой марки планируют продавать и за пределами Китая: в частности, младшую «трехсотку» уже показывали российским дилерам (правда, еще как Wey), а в Таиланде не так давно представили гибридный Tank 500 HEV с установкой на основе турбомотора 2.0. Но точные сроки начала поставок на зарубежные рынки пока неизвестны.