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Официально: Great Wall будет продавать внедорожники Tank в России

20.10.2022 102 0 0

Модели Tank 300 и Tank 500 стартуют в следующем году. Поначалу машины будут поставлять напрямую из КНР, а продавать их собираются через дилерскую сеть Haval.

 

Китайский концерн Great Wall решил вывести на наш рынок суббренд Tank, об этом было объявлено сегодня в рамках встречи с российскими СМИ. К слову, в компании отмечают, что правильное произношение – «тэнк», хотя в РФ, очевидно, закрепится «танк». Запуск марки должен состояться до конца текущего года, причем Россия станет вторым зарубежным рынком для Tank после Саудовской Аравии. Но старта «живых» продаж придется подождать: он намечен лишь на первую половину 2023 года.

Tank 300
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Tank 300
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Tank 300
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Tank 300
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Напомним, марка Tank в портфеле Great Wall появилась в 2021-м, она создана для рамных вездеходов. Сегодня в гамме присутствуют внедорожники Tank 300 (вообще, изначально его выпускали под суббрендом Wey) и Tank 500, на родине бренда к рыночному дебюту еще готовятся модели Tank 400, Tank 700 и Tank 800. Для России же пока анонсированы «трехсотый» и «пятисотый». К нам машины будут поставлять напрямую из Китая – по крайней мере, на первом этапе. А продавать их планируют через дилерскую сеть другого суббренда Great Wall – Haval (автомобили этой марки для РФ производят локально на заводе в Тульской области).

Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Нашим Танкам обещан полный привод с блокировкой заднего и переднего межколесных дифференциалов, плюс «интеллектуальные системы помощи водителю». Младший Tank 300 предложат с бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с. (в российской спецификации; в Китае отдача составляет 227 л.с.), под капотом Tank 500 установлен двигатель V6 3.0 с двумя турбонагнетателями, который на нашей версии выдает 299 л.с. и 500 Нм (на родине «пятисотый» еще имеет 48-вольтовый стартер-генератор, но в российском релизе о довеске пока ни слова; отдача Tank 500 в Китае – 354 л.с. и те же 500 Нм).

Более подробно о презентации марки Tank для России Kolesa.ru расскажет в ближайшее время.

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