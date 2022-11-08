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  • Внедорожники Tank получили новую спецверсию на родине и готовятся к старту продаж в России

Внедорожники Tank получили новую спецверсию на родине и готовятся к старту продаж в России

08.11.2022 1052 0 0

От стандартных моделей особые вездеходы отличаются декором, плюс одному из SUV расширили список оборудования. Техника прежняя.

 

В Китае под брендом Tank, который принадлежит концерну Great Wall, произведено уже более 200 000 рамных внедорожников. К этому событию приурочен выпуск «юбилейной» лимитированной спецверсии: исполнение под названием 200,000 Anniversary Edition появилось у обоих нынешних вездеходов – Tank 300 и Tank 500. Всего сделают по 500 экземпляров каждой модели. Напомним, сама марка Tank была создана в 2021-м, хотя производство первенца – SUV с индексом 300 – стартовало раньше: изначально его выпускали под люксовым брендом Wey (им тоже владеет Great Wall).

Tank 300 200,000 Anniversary Edition
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Tank 300 200,000 Anniversary Edition
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Tank 300 200,000 Anniversary Edition
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Особенности «юбилейных» внедорожников – шильдики с названием спецверсии на дверях, порогах и передней панели. У Tank 300 200,000 Anniversary Edition накладки на колесных арках, корпуса наружных зеркал и ручки дверей окрашены в цвет кузова, вдобавок список стандартного оборудования такого «трехсотого» пополнил обогрев задних кресел.

У старшего Tank 500 200,000 Anniversary Edition радиаторная решетка частично выполнена в бронзовом цвете, плюс для этого SUV предусмотрены новые сочетания материалов отделки в салоне. К слову, решетка – от комплектации Sport, ведь именно эта версия и стала основой для «юбилейного» исполнения (главное отличие от «неспортивных» вариантов – массивные «брусья» вместо множества тонких полосок).

Tank 500 200,000 Anniversary Edition
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Tank 500 200,000 Anniversary Edition
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Tank 500 200,000 Anniversary Edition
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Tank 500 200,000 Anniversary Edition
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Техника прежняя. В Китае Tank 300 оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 227 л.с., которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Под капотом Tank 500 установлен мотор V6 3.0 с двумя турбонагнетателями, он выдает 360 л.с. и имеет 48-вольтовый стартер-генератор, коробка – девятиступенчатый «автомат». Обе модели полноприводные.

Цена Tank 300 200,000 Anniversary Edition – примерно 31 300 долларов, за Tank 500 200,000 Anniversary Edition просят где-то 49 500 долларов.

Tank 500 200,000 Anniversary Edition
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Tank 500 200,000 Anniversary Edition
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Tank 500 200,000 Anniversary Edition
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Tank 500 200,000 Anniversary Edition
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Tank 500 200,000 Anniversary Edition
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Между тем в октябре было объявлено о том, что бренд Tank появится и в России: к нам планируют привезти оба актуальных внедорожника (речь не о спецверсии, а о стандартных машинах). Марка должна выйти на российский рынок до конца текущего года, правда, старта «живых» продаж придется подождать минимум до первой половины 2023-го. И все же подготовка к запуску идет: недавно у бренда Tank появился российский сайт, вдобавок местное подразделение марки завело страницы в соцсетях.

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