Beijing BJ80: пародии на «гелик» из Китая обновили салон и добавили мощности

Beijing BJ80 — это своеобразная гражданская версия внедорожника BJ2022 (он же Brave Warrior, то бишь «бравый солдат») военно-утилитарного назначения. Кузов BJ80 бессовестно копирует Mercedes-Benz G-Class, хотя внутри сходство более чем условное. Внедорожник вышел на рынок в 2016 году с безальтернативным 2,3-литровым бензиновым турбомотором (250 л.с., 350 Нм) ветхозаветной джи-эмовской конструкции и 6-ступенчатым «автоматом».
Обещанная версия с дизелем Cummins в продажу так и не поступила, 6-колёсный пикап и бронированный универсал с красными коврами в салоне оказались штучными VIP-версиями. За всё время производства в Китае, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано менее четырёх тысяч экземпляров BJ80, что можно охарактеризовать как полный и безоговорочный провал. Концерн Daimler, к слову, смотрит на эти маркетинговые упражнения своего основного партнёра в Китае сквозь пальцы.
Казалось бы теперь, после штормовых коронавирусных волнений на китайском рынке, самое время избавиться от провальной модели, но BAIC решил дать псевдо-Гелендвагену второй шанс и обновил его. Каноническая внешность осталась нетронутой, а вот салон перекроили изрядно: в нём появились новый руль, виртуальный 10,25-дюймовый щиток приборов вместо прежнего аналогового, новое оформление центрального тоннеля с нефиксируемым селектором АКП, шайбой управления раздаткой и клавишами выбора ездовых режимов вокруг неё (экологичный, комфортный, спортивный и для скользких дорог). Мультимедийная система с топорной графикой, что характерно, не изменилась, хотя нынче в Китае даже на бюджетные модели ставят гигантские планшеты «как у Теслы».
Главная техническая обновка — 3,0-литровый бензиновый V6 с турбонаддувом, выдающий максимальные 280 л.с. и 420 Нм. В пару ему ставится 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Прочие «потрошки» принципиально не изменились: передняя подвеска — независимая, сзади — неразрезная балка на пружинах, полный привод — типа парт-тайм с жёстко подключаемым передком и понижающей передачай (2,71). В базовую комплектацию теперь включена блокировка заднего дифференциала. Китайские СМИ сообщают, что дорожный просвет BJ80 уменьшен на 20 мм для лучшей устойчивости внедорожника на дорогах, но граничных цифр не приводят.
Дата старта продаж и цены на обновлённый BJ80 пока не объявлены. Неизвестно, останется ли в строю прежняя 2,3-литровая версия, за которую сейчас просят от 298 000 до 398 000 юаней в зависимости от комплектации (2,9-3,9 млн рублей в переводе по текущему курсу). Оригинальный Mercedes-Benz G-Class сейчас стоит в Китае от 1 628 800 юаней (16 млн рублей).
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