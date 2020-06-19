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  • Beijing BJ80: пародии на «гелик» из Китая обновили салон и добавили мощности

Beijing BJ80: пародии на «гелик» из Китая обновили салон и добавили мощности

19.06.2020 99 0 0

Концерн BAIC выкатил обновлённую версию внедорожника Beijing BJ80, который присутствует на китайском рынке с 2016 года и не пользуется спросом.

 

Beijing BJ80 — это своеобразная гражданская версия внедорожника BJ2022 (он же Brave Warrior, то бишь «бравый солдат») военно-утилитарного назначения. Кузов BJ80 бессовестно копирует Mercedes-Benz G-Class, хотя внутри сходство более чем условное. Внедорожник вышел на рынок в 2016 году с безальтернативным 2,3-литровым бензиновым турбомотором (250 л.с., 350 Нм) ветхозаветной джи-эмовской конструкции и 6-ступенчатым «автоматом».

Обещанная версия с дизелем Cummins в продажу так и не поступила, 6-колёсный пикап и бронированный универсал с красными коврами в салоне оказались штучными VIP-версиями. За всё время производства в Китае, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано менее четырёх тысяч экземпляров BJ80, что можно охарактеризовать как полный и безоговорочный провал. Концерн Daimler, к слову, смотрит на эти маркетинговые упражнения своего основного партнёра в Китае сквозь пальцы.

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Казалось бы теперь, после штормовых коронавирусных волнений на китайском рынке, самое время избавиться от провальной модели, но BAIC решил дать псевдо-Гелендвагену второй шанс и обновил его. Каноническая внешность осталась нетронутой, а вот салон перекроили изрядно: в нём появились новый руль, виртуальный 10,25-дюймовый щиток приборов вместо прежнего аналогового, новое оформление центрального тоннеля с нефиксируемым селектором АКП, шайбой управления раздаткой и клавишами выбора ездовых режимов вокруг неё (экологичный, комфортный, спортивный и для скользких дорог). Мультимедийная система с топорной графикой, что характерно, не изменилась, хотя нынче в Китае даже на бюджетные модели ставят гигантские планшеты «как у Теслы».

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Главная техническая обновка — 3,0-литровый бензиновый V6 с турбонаддувом, выдающий максимальные 280 л.с. и 420 Нм. В пару ему ставится 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Прочие «потрошки» принципиально не изменились: передняя подвеска — независимая, сзади — неразрезная балка на пружинах, полный привод — типа парт-тайм с жёстко подключаемым передком и понижающей передачай (2,71). В базовую комплектацию теперь включена блокировка заднего дифференциала. Китайские СМИ сообщают, что дорожный просвет BJ80 уменьшен на 20 мм для лучшей устойчивости внедорожника на дорогах, но граничных цифр не приводят.

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Дата старта продаж и цены на обновлённый BJ80 пока не объявлены. Неизвестно, останется ли в строю прежняя 2,3-литровая версия, за которую сейчас просят от 298 000 до 398 000 юаней в зависимости от комплектации (2,9-3,9 млн рублей в переводе по текущему курсу). Оригинальный Mercedes-Benz G-Class сейчас стоит в Китае от 1 628 800 юаней (16 млн рублей).

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