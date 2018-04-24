BAIC показал китайский ответ на шестиколёсный Гелендваген

Как сообщает китайское издание Autohome, речь идёт о шестиколёсном внедорожнике BJ80 6×6. Под его капотом располагается достаточно интересная гибридная силовая установка, которая состоит из турбированной бензиновой «четвёрки» объемом 2,3 литра и электромотора. Речь идёт о двигателе Saab B231R с отдачей в 250 лошадиных сил, который работает с шестискоростной автоматической коробкой передач. Права на производство этого мотора Beijing Auto официально приобрела ещё в 2009 году, а вот о гибридной составляющей неизвестно пока ничего.
Автомобиль получил огромные внедорожные шины, дуги в багажном отделении, массивный передний бампер с «кенгурятником» и крюк для лебёдки. Также можно обратить внимание на изобилие светодиодных элементов оптики.
Судя по фотографиям салона, он идентичен стандартной версии внедорожника BJ80, который выпускается с 2016 года.
Стоит отметить, что шестиколёсная модификация Mercedes-AMG G 63 6×6 выпускались компанией с 2013 по 2015 год.
О стоимости новинки пока ничего не сообщается.
Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Daimler и BAIC объединяют усилия по производству батарей для электрокаров.
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