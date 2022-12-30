Готовящийся к дебюту в РФ флагманский кроссовер Beijing X7 пережил рестайлинг

На автосалоне в Гуанчжоу представлен обновлённый среднеразмерный кроссовер Beijing X7, который с вероятностью, близкой к 100%, в следующем году пропишется на калининградском «Автоторе».

Beijing — это материнская торговая марка китайского автоконцерна BAIC, её модельный ряд поделён на две части (у них разные потребительские сайты): условно оффроудную, где флагманом является большой полноприводный кроссовер BJ90 — клон Мерседеса GLS прошлого поколения, и условно легковую, на вершине которого стоит более-менее самостийный среднеразмерный переднеприводный кроссовер X7.

Beijing X7 дебютировал в 2020 году и стал первым носителем модульной платформы BMFA, разработанной, как тогда сообщали китайские СМИ, при помощи специалистов Mercedes-Benz. Техническое сотрудничество проистекает из совместного предприятия BAIC и Mercedes-Benz, которое называется Beijing Benz и корни которого уходят в середину 80-х годов прошлого века.

На момент дебюта китайские коллеги пели кроссоверу Beijing X7 дифирамбы и прочили хорошие продажи, потому что выглядел он классно и обладал хорошим набором потребительских качеств. Увы, на практике продажи оказались весьма скромными: Beijing X7 вышел на китайский рынок в июне 2020 года и до конца того же года, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся тиражом 22 267 экземпляров. В 2021 году спрос упал до 17 978 шт., с января по октябрь этого года реализовано 4817 шт. — по меркам китайского рынка, где кроссоверы-бестселлеры продаются сотнями тысяч штук в год, это очень мало. Рестайлинг, как водится, должен оживить интерес китайского потребителя к модели.



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Если до рестайлинга Beijing X7 имел вполне прозападный дизайн, то теперь его снабдили типично азиатский передком с прищуренными фарами и гигантской радиаторной решёткой с декоративными клыками по бокам. Корма тоже обзавелась клыками на бампере, изменился дизайн фонарей, появились хромированный псевдодиффузор и четыре фальшивых выхлопных патрубка (до рестайлинга были два настоящих).



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Компоновка салона принципиально не изменилась, сохранилось двухэкранное приборное табло, но форма передней панели новая — с хромированной рамкой по периметру, в нижнюю часть которого органично вписаны воздуховоды. С центрального тоннеля исчезла шайба ротационно-нажимного контроллера мультимедийной системы — теперь ручное управление только сенсорное. Микроклиматом заведует отдельный экран. Задние места в богатых комплектация снабжены обогревом, вентиляцией и массажёрами.



Рестайлинг сделал Beijing X7 чуть длиннее, габаритная длина увеличилась на 45 мм до 4755 мм, остальные ключевые размеры не изменились: ширина — 1892 мм, высота — 1715 мм, колесная база — 2800 мм, дорожный просвет — 200 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная, но привод только передний.В Гуанчжоу показали чисто бензиновую Beijing X7, которая оснащается 1,5-литровой «туброчетвёркой» (188 л.с., 275 Нм) в паре с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями).



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У дорестайлигового кроссовера есть ещё plug-in гибридная версия, здесь отдача бензинового двигателя уменьшена до 169 л.с. и 260 Нм, а в коробку передач вживлён электромотор на 110 кВт (150 л.с.) и 200 Нм. Вмонтированная в пол батарея ёмкостью 17,3 кВт·ч уменьшает дорожные просвет до 180 мм, полного заряда хватает на 83 км пробега на электротяге по устаревшему циклу NEC. В гибридном режиме дальнобойность кроссовера на одной зарядке/заправке составляет 1063 км.



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Нас Beijing X7 заинтересовал в том числе потому, что он вместе с другими китайскими моделями должен в 2023 году загрузить простаивающий калининградский завод «Автотор». Официального объявления о сотрудничестве «Автотора» с BAIC пока не было, но это уже, что называется, секрет полишинеля, в ноябре портал drom.ru даже опубликовал фотографии дорестайлингового Beijing X7, сделанные на самом заводе. В общем, ждём официального анонса.

