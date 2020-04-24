BAIC Beijing X7 на немецких дрожжах: новая платформа, новый стиль и телевизор от «Мерседеса»…

На сегодняшний день в «неэлектрическом» отсеке модельного ряда концерна BAIC, основным «заграничным» партнёром которого много лет назад стал Daimler, имеется линейка седанов и четыре подгруппы SUV. Первая подгруппа – это самая старая серия BJ во главе с «квадратным» BJ80. Затем идут «паркетники» серии Х, где цифровой индекс содержит двузначное число, – этот «отсек» возглавляет компактный Х65, но ещё имеется новая ветка, тоже маркированная литерой Х, но с одной цифрой. У неё пока один-единственный представитель – субкомпактный кроссовер Beijing Х3 (колёсная база 2570 мм). Именно в развитие этой ветки BAIC и запускает новейший полноразмерный кросс X7 с колёсной базой в 2800 мм и длиной 4,7 метра.

Beijing X7 позаимствует двигатель у своего младшего брата – это 1,5-литровый турбомотор, который на Beijing Х3 представлен с отдачей в 150 «лошадок», а на Х7 мотору добавят ещё 20 л.с. На Х7 двигатель 1.5Т, скорее всего, не будут комбинировать с ручной коробкой, а оставят только вариатор. Кроме того, ожидается, что Х7 оснастят топливным баком большого размера – дело в том, что на Х3 очень маленький бак, всего 46 л. Впрочем, это всё вещи второстепенные.



Главным новшеством на Beijing X7 стала платформа BMFA, которая, по сведениям китайских СМИ, разработана не без участия Daimler. Помимо давнего партнёрства компании объединяет общая работа над «электричками». Собственно, для Beijing X7 тоже предусмотрена гибридная версия, пока, впрочем, не анонсированная. Китайская пресса пишет, что немецкие инженеры принимали активное участие в разработке тележки BMFA именно по линии «зелёного» сотрудничества, а попутно поспособствовали и созданию нового SUV с традиционным силовым агрегатом.



К слову, по меркам всех прежних моделей BAIC с традиционным силовым агрегатом, интерьер у Beijing X7, прямо скажем, впечатляет. Во-первых, внимание привлекает большой «телевизор» (как у моделей Mercedes-Benz), объединяющий щиток приборов и экран мультимедийной системы. Чуть ниже размещается консоль с управлением климатической системой – опять же, без единой «механической» кнопки. Рядом с селектором «автомата» – кнопка пуска двигателя из фрезерованного алюминия. И вообще, судя по фотографиям, конструкторы на славу потрудились над интерьером, не поскупившись на качественную отделку. Вполне может быть, этот автомобиль станет одним из самых люксовых на рынке Китая и определит дальнейший вектор развития всей линейки BAIC Beijing.



Напомним, что летом 2019 года BAIC приобрёл около 5% акций Daimler, после чего технологическое сотрудничество получило новый импульс, а проще говоря, немцы предоставили свои наработки в обмен на деньги.

