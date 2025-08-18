Конкурс ×
  • Август – время подарков: Kolesa.ru объявляют о старте нового конкурса в Telegram-канале

Август – время подарков: Kolesa.ru объявляют о старте нового конкурса в Telegram-канале

18.08.2025 50 0 0

Итак, пришло время снова раздавать подарки: как мы и обещали, редакция Колёса.ру при поддержке компании Baseus объявляет о старте очередного розыгрыша призов среди наших подписчиков в Telegram-канале.

Не будем томить и сразу перейдём к списку призов. Он не слишком длинный, но приятный. Во-первых, это выдвижной кабель Baseus Free2Draw Type-C to Type-C 100W PD. Вещь в машине нужная, особенно если у неё на панели есть разъём Type-C. Во-вторых, автомобильное зарядное устройство Baseus Daul Quick Charger U+C 40W. Иметь в машине зарядку с двумя разъёмами сразу, Type-C и USB, не помешает никогда. Третий приз – насос Baseus Super Mini Inflator Pump. Тут без комментариев – насос лишним не бывает. Жаль только, что вспоминают о нём только тогда, когда его нет. Теперь он у кого-то будет. Четвёртое – автомобильный пылесос Baseus A2Pro. Ну и самый полезный подарок – пусковое зарядное устройство Baseus Super Mega Series. В августе, может, оно и не понадобится, но ведь зима когда-нибудь наступит, а в мороз такая штука может быть чрезвычайно полезной.

Что надо сделать, чтобы стать счастливым обладателем приза? Не так уж и много: подписаться на Telegram-канал Kolesa.ru и нажать кнопку «Участвовать» в посте с Розыгрышем. Ну и по желанию – скрестить пальцы на удачу, которая понадобится в момент определения победителей рандомайзером вечером 29 августа. Сам розыгрыш пройдёт с 18:00ч 18 августа по 17:00ч 29 августа 2025 года включительно. Не опоздайте, и желаем всем удачи!

Реклама. Jiangxi Beichen Technology Co., Ltd. erid: 2Vfnxxyc5g4

авто и общество конкурс
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Иранская тонировка – угроза нации или способ пополнить бюджет? Борьба с уходом водителей в тень продолжается. На сей раз под прицелом оказалась так называемая иранская тонировка – рулонные шторки на присосках. За неё предложили штрафовать с особой жесто... 678 4 2 18.08.2025
Статьи / История Как ГАЗ-51 стал SAIC, а ЗИС-150 – FAW: советские грузовики, которые выпускали за границей Так уж исторически сложилось, что с начала ХХ века и по сей день отечественный автопром продолжает ориентироваться на зарубежные разработки. Однако в середине прошлого века был непродолжител... 5618 0 3 17.08.2025
Статьи / Тесты Вдох-выдох: сможешь ли ты узнать автомобиль по корпусу его воздушного фильтра? С одной стороны, воздушный фильтр – вещь сугубо функциональная. Но с другой, иногда он выглядит настолько характерно и запоминающеся, что достаточно опытный автомобилист или механик может уз... 722 0 0 16.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8597 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8153 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7395 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
15 С сердцем от Ferrari: опыт владения Maserati GranTurismo I (М145)
7 Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x
7 BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и сл...
Новые комментарии
Change privacy settings