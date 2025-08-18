Август – время подарков: Kolesa.ru объявляют о старте нового конкурса в Telegram-канале

Не будем томить и сразу перейдём к списку призов. Он не слишком длинный, но приятный. Во-первых, это выдвижной кабель Baseus Free2Draw Type-C to Type-C 100W PD. Вещь в машине нужная, особенно если у неё на панели есть разъём Type-C. Во-вторых, автомобильное зарядное устройство Baseus Daul Quick Charger U+C 40W. Иметь в машине зарядку с двумя разъёмами сразу, Type-C и USB, не помешает никогда. Третий приз – насос Baseus Super Mini Inflator Pump. Тут без комментариев – насос лишним не бывает. Жаль только, что вспоминают о нём только тогда, когда его нет. Теперь он у кого-то будет. Четвёртое – автомобильный пылесос Baseus A2Pro. Ну и самый полезный подарок – пусковое зарядное устройство Baseus Super Mega Series. В августе, может, оно и не понадобится, но ведь зима когда-нибудь наступит, а в мороз такая штука может быть чрезвычайно полезной.

Что надо сделать, чтобы стать счастливым обладателем приза? Не так уж и много: подписаться на Telegram-канал Kolesa.ru и нажать кнопку «Участвовать» в посте с Розыгрышем. Ну и по желанию – скрестить пальцы на удачу, которая понадобится в момент определения победителей рандомайзером вечером 29 августа. Сам розыгрыш пройдёт с 18:00ч 18 августа по 17:00ч 29 августа 2025 года включительно. Не опоздайте, и желаем всем удачи!

