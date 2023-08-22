Раскрыты комплектации кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro для России

Публичную премьеру кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro калининградский Автотор провел в рамках открывшейся накануне в Москве выставки MIMS (подробнее – в нашем отдельном материале). А теперь компания раскрыла подробности об оснащении SUV, предназначенных для российского рынка. Напомним, марка Kaiyi – это один из новых китайских партнеров Автотора, ее совладельцем является Chery. Паркетники же скоро присоединятся к уже продающемуся у нас седану Kaiyi E5.

Kaiyi X3 1 / 3 Kaiyi X3 2 / 3 Kaiyi X3 3 / 3

Кроссы X3 и X3 Pro являются разновидностями хорошо знакомого россиянам Chery Tiggo 4 (в Китае модели Kaiyi зовутся Showjet и Showjet Pro соответственно), между собой «иксы» различаются дизайном. В частности, у Pro-версии более спортивный облик, а в салоне такой «пятидверки» установлен планшет мультимедиа, возвышающийся над передней панелью (у «просто» X3 экран встроен в панель). По габаритам модели Kaiyi совпадают: длина – 4400 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1653 мм, колесная база – 2632 мм. Паспортный дорожный просвет наших кроссоверов – 158 мм.



Kaiyi X3 1 / 3 Kaiyi X3 2 / 3 Kaiyi X3 3 / 3

Kaiyi X3 предложат с бензиновым атмосферником 1.5 (116 л.с.). Судя по российскому потребительскому сайту Kaiyi, этот кросс будет доступен в двух комплектациях – Comfort и Luxury. Для первой предусмотрены пятиступенчатая механика или CVT, второй положен вариатор. Под капотом кроссовера Kaiyi X3 Pro – турбочетверка 1.5 (на сайте указана отдача 156 л.с., но по другим данным этот показатель составит 147 л.с.), которая сочетается исключительно с CVT. Оба двигателя могут «питаться» АИ-92. Привод в любом случае только передний.



Kaiyi X3 Pro 1 / 3 Kaiyi X3 Pro 2 / 3 Kaiyi X3 Pro 3 / 3

В списке оборудования Kaiyi X3 Comfort значатся: 17-дюймовые колеса, галогенные фары и диодные ходовые огни, датчик света, электропривод и обогрев наружных зеркал, подогрев форсунок стеклоомывателей, задний парктроник, тканевая обивка, подогрев руля, передних и задних сидений, мультимедийная система с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, пара подушек безопасности, кондиционер и круиз-контроль. В версии Luxury появляются светодиодные фары, 18-дюймовые диски, «кожаный» салон, боковые «эйрбэги» и камера заднего вида, а еще у «икс-третьего» в этом исполнении решетка с «точками» вместо горизонтальных полос. Kaiyi X3 Pro Luxury имеет то же оснащение, что и «люксовый» X3, вдобавок такой кросс получил панорамную крышу, беспроводную зарядку для смартфона, камеры кругового обзора.

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Цены объявят в ближайшие недели. Между тем родственный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro с атмосферником 1.5 (113 л.с.) у нас сегодня стоит от 2 219 900 рублей, с турбомотором 1.5 (147 л.с.) – от 2 509 900 рублей (без учета акций).

