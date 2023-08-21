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  • Автотор на MIMS 2023: дебют кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro и дальнейшие планы

Автотор на MIMS 2023: дебют кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro и дальнейшие планы

21.08.2023 45 0 0

Выставка MIMS 2023 посвящена в основном автомобильным компонентам, но калининградский завод Автотор решил использовать эту площадку, чтобы познакомить публику с освоенными в этом году новинками. Компактные кроссоверы Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro широкой аудитории были показаны впервые.

Kaiyi стал первым китайским брендом, который позволил Автотору в начале этого года перезапустить производство после долгой паузы, обусловленной известными геополитическими событиями. Затем в течение года соседями Kaiyi на Автоторе стали модели BAIC, SWM и JMC, причём о работе с JMC завод впервые рассказал только на прошлой неделе — новинок этого бренда на MIMS 2023 не было, их будут представлять отдельно ближайшей осенью, тогда же появятся долгожданные подробности о производстве на Автоторе электрогрузовиков Foton. Фотографию обезличенного грузовика Naveco C500, случайно затесавшуюся в пресс-релиз о начале работы Автотора с JMC, представители завода пока никак не комментируют.

В этом году Автотор хочет выпустить и реализовать через дочерние компании и партнёров 70 000 автомобилей (из них 2000 — это коммерческие автомобили), план на следующий год — не менее 1000 000 автомобилей. По каждой из освоенных моделей завод планирует постепенно увеличивать глубину локализации. На пресс-конференции один из коллег задал генеральному директору Автотора Евгению Петухову резонный вопрос: как завод собирается совмещать увеличение глубины локализацией с быстрыми темпами обновления модельных рядов у китайских партнёров? Например, всего пару недель назад Автотор освоил производство рамного внедорожника BAIC BJ40, а сегодня в Китае дебютировало второе поколение этой модели. Рестайлинги у китайских моделей вообще могут происходить каждый год. Евгений Петухов заявил, что заводу придётся искать оптимальный баланс между глубиной локализации и скоростью обновления моделей. Как это будет выглядеть на практике, покажет время.

Kaiyi X3
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Kaiyi X3
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Kaiyi X3
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Kaiyi X3
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Kaiyi X3
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Первой моделью Kaiyi, локализованной на калининградском заводе стал седан E5, а в ближайшее время у дилеров Kaiyi (их, кстати, в России уже 78) появятся кроссоверы X3 и X3 Pro. С точки зрения кузова, компоновки и основных технических решений Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro — это одна модель, сделанная из Chery Tiggo 4, но «прошка» отличается от обычного X3 более спортивной внешностью и более изысканным дизайном интерьера, так что с точки зрения потребителя это скорее разные модели. Напомним, что компания Yibin Kaiyi (Cowin) Automobile на 49% принадлежит Chery, унификация по «железу» у моделей Kaiyi и Chery очень высокая, но у Kaiyi при этом свой дизайн и своя стратегия развития.

Kaiyi X3 Pro
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Kaiyi X3 Pro
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Kaiyi X3 Pro
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Kaiyi X3 Pro
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Kaiyi X3 Pro
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Габариты у Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro одинаковые: длина — 4400 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1653 мм, колёсная база — 2632 мм, дорожный просвет — 158 мм. Kaiyi X3 оснащается 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (113 л.с.) в паре с 5-ступенчатой «механикой» либо вариатором, а Kaiyi X3 Pro положен более мощный турбомотор того же объёма (147л.с.) в паре с вариатором. Привод у обоих кроссоверов только передний, задняя подвеска — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Любопытно, что у Kaiyi X3 Pro двигатель полностью закрыт пластиковым щитом, который якобы снижает уровень шума. У Kaiyi X3 Pro, кроме того, богаче оснащение, о нём мы расскажем в ближайшие недели, когда станут известны цены.

Следующей моделью Kaiyi с российской пропиской станет среднеразмерный кроссовер X7 Kunlun с габаритной длиной 4738 мм и колёсной базой 2820 мм, его российская премьера ожидается в ближайшие месяцы.

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