Внедорожник BAIC BJ40, который только что прописался в России, сменил поколение

Рамный «китаец» подрос и перестал быть похожим на Jeep Wrangler. Модель новой генерации пока представлена только с бензиновым турбомотором.

Вездеход BAIC BJ40 только-только добрался до РФ, для нашей страны его собирает калининградский Автотор. А вот на родине модель в строю с 2013 года, там ее продают под брендом Beijing, и скоро китайцам предложат SUV второго поколения. На снимках Минпрома КНР такой BJ40 засветился еще в июне, теперь же концерн BAIC провел первый показ новинки для местных профильных медиа («живыми» снимками поделилось издание Autohome), одновременно распространив фирменные изображения.

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Внедорожник сохранил рамную конструкцию и неразрезной задний мост. Но при этом во втором поколении модель избавилась от «мотивов» Jeep Wrangler: у нового BJ40 более солидный облик и цельнометаллический кузов (у предшественника – съемный пластиковый верх, наружные петли и массивные арки). К слову, если в РФ сейчас представлена исключительно четырехдверная версия, то в Китае у предыдущего вездехода еще есть короткий вариант, плюс там доступен пикап. У нового же Beijing BJ40 такого разнообразия модификаций не будет – по крайней мере пока.



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Особенности дизайна экстерьера «второго» SUV – слившиеся с радиаторной решеткой фары (у решетки «окантовка» из отдельных диодных полосок), безрамочные двери и сделанные в виде букв F задние фонари. Багажная дверь состоит из двух частей – поднимающегося вверх стекла и распашного борта. Длина нового BAIC Beijing BJ40 равна 4790 мм, ширина – 1940 мм, высота — 1895 мм, колесная база – 2760 мм. Для сравнения, габариты актуального вездехода для России: 4645/1925/1871 мм, расстояние между осями – 2745 мм.

В салоне модели второго поколения – утопленная виртуальная приборка, двухэтажный центральный тоннель и сразу два экрана мультимедиасистемы под единым стеклом. Между центральными дефлекторами обдува расположены электронные часы. В список оборудования еще входят панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.



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Новый BJ40 дебютировал с одним двигателем – это бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 234 л.с. (на предшественнике двухлитровый турбомотор выдает 224 л.с., в РФ – 218 л.с.), которая сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Предыдущая модель на родине также бывает с бензиновым 2.3T и турбодизелем 2.0, но пока неизвестно, расширят ли гамму для «второго» SUV. Внедорожник имеет полноприводную трансмиссию с жестким подключением передней оси и понижающей передачей, вдобавок предусмотрены блокировки заднего и переднего дифференциалов.



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Публичную премьеру новый BAIC Beijing BJ40 справит 25 августа на автосалоне в Чэнду, там же объявят цены (у нас предшественник сегодня стоит от 4 059 000 рублей). В Китае старт серийного производства намечен на сентябрь.

