Подорожавшие внедорожники BAIC BJ40 российской сборки отправили к дилерам

На первых порах рамник будет предложен в единственной комплектации, причем теперь она стоит почти на 150 000 рублей дороже, нежели было заявлено ранее.

Подготовку к выпуску внедорожников BAIC BJ40 калининградский завод Автотор вел с конца июня. Теперь же объявлено о том, что предприятие приступило к серийной сборке. Более того, Автотор уже начал отгрузку машин из первой промышленной партии – рамные вездеходы скоро доберутся до дилеров. К слову, в рамках сотрудничества с китайским концерном BAIC российский завод также собирает седаны BAIC U5 Plus и кроссоверы BAIC X35.

Напомним, в Китае рамный BJ40 с мотивами Jeep Wrangler делают с 2013 года, причем там вот-вот стартует модель нового поколения (у такого SUV тех самых джиповских мотивов уже не будет). Но в РФ прописался вездеход первой генерации, и только в длиннобазной четырехдверной версии со съемной пластиковой крышей (на родине у «первого» BJ40 несколько модификаций). Длина нашего варианта равна 4630 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1871 мм, расстояние между осями – 2745 мм. Паспортный дорожный просвет – 210 мм.



Российским клиентам BAIC BJ40 предложат с безальтернативным бензиновым турбомотором 2.0, который выдает 225 л.с. и 380 Нм. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым автоматом ZF. Внедорожник имеет жестко подключаемый полный привод.



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Комплектация тоже пока одна – Flagship, в нее входят светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, боковые подножки, полноразмерное запасное колесо с декоративным кожухом, «кожаный» салон, подогрев руля и передних сидений, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, штатный видеорегистратор, круиз-контроль.



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По пути к дилерам BAIC BJ40 успел подорожать. Так, на официальном сайте марки теперь значится цена 3 906 900 рублей, тогда как еще в конце июня там висел ценник 3 759 900 рублей.



Между тем Kolesa.ru уже познакомился с BJ40, подробнее – в нашем материале.