Природа, как известно, не любит пустоты. То же самое можно сказать и о рынке, и как только западные автомобильные компании начали одна за одной уходить из России, автомобилестроители из Поднебесной начали активно заполнять образовавшийся вакуум. И на калининградском «Автоторе», где были закрыты программы по сборке многих моделей известных марок, решили вопрос тем же способом. Недавно мы рассказывали о Kaiyi E5 , который уже встал на конвейер в Калининграде, а вот еще один новичок – седан U5 Plus от пятого в китайском рейтинге автопроизводителей концерна BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co).

BAIC – не только одна из крупнейших компаний китайского автопрома (в прошлом году из цехов принадлежащих ей заводов выкатились полтора миллиона автомашин), но и одна из старейших: еще в 1953 году в Пекине была запущена «Первая фабрика автомобильных комплектующих», которую в 1958 году переименовали в Beijing Automobile Works (BAW). Именно эта дата считается днем рождения компании, и в 1960-м BAW освоил выпуск первого легкового автомобиля Dongfanghong BJ760, по сути – слегка перелицованной 21-й Волги. Этот автомобиль стал отправной точкой в развитии легковых программ марки BAW, которая в 1970-м вошла в состав холдинга BAIC. Следующее десятилетие прошло под знаком Jeep: на совместном предприятии, созданном в 1984 году с American Motors Corporation, был налажен выпуск практически всей линейки автомобилей Jeep. Beijing Jeep впоследствии стал Beijing Benz-DaimlerChrysler Automotive Co Ltd, а затем Beijing Benz Automotive Co Ltd.



Уже в XXI веке важными этапами развития легковых программ стало создание в 2002-м СП с маркой Hyundai, уже упомянутого СП с Mercedes-Benz, а также покупка в 2009 году интеллектуальных прав на три платформы обанкротившейся марки SAAB вместе с технологиями производства двигателей и трансмиссий. Эти технологии стали основой при разработке седанов, продававшихся под маркой Senova, и один из них, Senova D50 (официальная премьера модели состоялась в Шанхае в апреле 2017 года), и оказался героем нашего рассказа. В 2020-м вся линейка автомобилей BAIC прошла ребрендинг, и седан Senova D50 стал называться Beijing U5, а после рестайлинга 2021 года – Beijing U5 Plus. Ну а этой весной первые товарные U5 Plus выкатились с конвейера завода «Автотор» и были официально представлены российской публике.

Так что же представляет собой этот автомобиль? Чисто внешне это довольно крупный (длина – 4660, ширина – 1820 и высота 1480 мм) автомобиль с колесной базой 2670 мм, относящийся к сегменту С+, функционально выступающий аналогом таких моделей, как Hyundai Elantra, Kia Cerato и Skoda Octavia. Китайские автопроизводители, до прошлого года сосредоточившие свои усилия на кроссоверах, осознали, что чисто легковые модели с кузовами типа седан и хэтчбек ничуть не менее перспективны, вот и посыпались новинки, как из рога изобилия: Москвич 6 (в оригинале – Sehol Yao, он же – JAC J7), Kaiyi E5, Chery Arrizo… И, естественно, первым делом напрашивается сравнение с еще одним новичком из Калининграда, Kaiyi E5, который опередил U5 с выходом на рынок буквально на какой-то месяц. На самом деле BAIC U5 Plus чуть меньше Kaiyi E5 практически по всем измерениям, но именно что чуть-чуть: длина его меньше на 10 мм, ширина – на 5 мм, высота – на 3 мм, а колесная база – на 30 мм.

Выглядит BAIC U5 Plus вполне элегантно и гармонично, и хотя мне не удалось найти имени дизайнера, ответственного за разработку внешности, невооруженным глазом чувствуется влияние европейской школы. Во всяком случае известно, что еще в 2012 году BAIC наняла в качестве консультанта бывшего дизайнера Ferrari Леонардо Фиораванти. Однозначно качественно проработана и аэродинамика – коэффициент лобового сопротивления Сх составляет всего 0.28.

Традиционно раскосые блоки передней светотехники прячут под колпаками галогенные (в базовой комплектации Luxury) или светодиодные (в топовой комплектации Honor) линзованные фары головного света, а вот задняя светотехника у всех комплектаций полностью светодиодная. Правый и левый блоки соединяет пересекающая крышку багажника светящаяся полоска – такое решение делает автомобиль зрительно шире.

Внешний осмотр оставил у меня только один вопрос: «Как вас всё-таки называть?». Ведь во всех полученных мной документах автомобиль обозначен как BAIC U5 Plus, вот только и на капоте, и на крышке багажника красуется крупный логотип Beijing (что переводится с английского как «Пекин»). Не возьмусь предсказать, как в итоге станут называть свои автомобили будущие владельцы – время покажет.

А вот подходы к формированию комплектаций у Kaiyi и BAIC оказались очень разными. Kaiyi E5 делает ставку на 147-сильный 1,5-литровый турбомотор, а вот в оснащение BAIC U5 Plus входит единственный атмосферный двигатель A151A1 такого же объема и мощностью 113 л.с. Этот мотор с алюминиевыми блоком и головкой цилиндров, толстостенными чугунными гильзами, распределенным впрыском топлива, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и двумя фазовращателями, ведущий свою родословную от моторов Mitsubishi, считается достаточно надежным и неприхотливым, о чем говорит, например, прописанное в документах требование заправлять автомобиль бензином с октановым числом «не менее 92». Спецификация обещает достаточно высокую его экономичность: 5,7 л/ 100 км в смешанном цикле – с механической коробкой, 5,9 – с вариатором. Понятно, что реальный расход будет выше, но топливного бака объемом в 48 л должно вполне хватать на 700-800 км на одной заправке.

Kaiyi дебютировал исключительно с вариатором и в единственной топовой комплектации (версии с механической коробкой обещаны, но реально пока недоступны), а вот Beijing сразу предлагает варианты с 5-ступенчатой механикой (в младшей комплектации Luxury) и вариатором (в комплектациях Luxury и Honor). Кстати, на китайском рынке доступна и модификация с турбированным 150-сильным вариантом того же мотора, но на экспорт такой вариант не поставляется и на глобальном сайте BAIC не значится.

Kaiyi оснащается многорычажной задней подвеской, а у BAIC U5 Plus сзади полунезависимая подвеска с торсионной балкой. Kaiyi E5 оснащен электроприводом регулировок водительского сиденья, а у BAIC U5 Plus все регулировки механические даже в топовой комплектации. Зато объявленные цены на BAIC явно оказались более доступными: 1,7 миллиона рублей за комплектацию Luxury с механикой, 1,83 миллиона за такую же, но с вариатором, и 1,89 миллиона за топовую двухпедальную комплектацию Honor.

Как и у Kaiyi, салон BAIC U5 щеголяет сиденьями с интегрированным подголовником и развитыми валиками боковой поддержки, но обогрев сидений в спецификациях даже не упомянут. На презентации представители марки утверждали, что определенная работа по адаптации автомобиля все-таки была проведена: установлен аккумулятор с большей емкостью, усилена подвеска, но вот такие, ставшие уже привычными элементы «зимнего пакета», как обогрев сидений, руля и лобового стекла, в автомобиле так и не появились. Зато в топовой комплектации доступен климат-контроль, а не просто кондиционер с ручным управлением.

Мультируль оснащен блоками органов управления с шарообразными «крутилками» в стиле Tesla: левый блок отвечает за работу бортового компьютера и головного медиаустройства, правый – за телефон и акустику. А вот управление круиз-контролем (естественно, этой функцией оснащаются только версии с вариатором) выведено на третий подрулевой рычажок, слева от рулевой колонки, и владельцам придется учиться оперировать им наощупь: с места водителя этот рычажок абсолютно не видно. Кстати, как и в Kaiyi E5, рулевая колонка регулируется только по наклону, и людям очень высокого или, наоборот, очень низкого роста может быть непросто подобрать удобное положение.

А вообще сидеть в U5 достаточно удобно, и на первом ряду сидений, и на втором. Конечно, об особом комфорте для задних пассажиров говорить не приходится – из «жизненных благ» обитателям заднего дивана положен лишь подлокотник и слот USB для зарядки смартфонов. Еще один чисто зарядный слот предназначен для правого пассажира, а слот с возможностью передачи данных служит нуждам интеграции ГУ со смартфонами.

Что же касается технологической наполненности, то здесь U5 выглядит очень прилично. Все комплектации оснащены электромеханическим стояночным тормозом с системой AutoHold, антиблокировочной системой (ABS), электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), усилителем экстренного торможения (EBA), системой сигнализации аварийного торможения (ESS), антипробуксовочной системой (TCS), системой курсовой устойчивости (ESP), системой помощи при подъёме по склону (HHC) и системой контроля давления в шинах (TPMS). Кроме того, топовая комплектация Honor оснащена системой контроля слепых зон (BSD) и системой контроля полосы (LDW), а вот Kaiyi E5 наличием таких помощников похвалиться не может.

Но наиболее явственно о технологичности автомобиля говорит единый блок двух дисплеев – левого с диагональю 7”, исполняющего роль комбинации приборов, и правого сенсорного с диагональю 12,3”. За интеграцию головного устройства со смартфонами отвечают пакеты Apple CarPlay и китайская система CarBitLink (судя по работе этой системы в автомобилях Geely и Kaiyi, владельцы смартфонов на Android будут вполне удовлетворены). При движении задним ходом на 12,3-дюймовый монитор выводится картинка с камеры заднего вида с динамической разметкой, а в автомобилях в топовой комплектации Honor – еще и изображение системы кругового обзора.

Ну а обо всем остальном мы поговорим позже, когда BAIC U5 попадет к нам на тест, потому что вопросов-то много… Например, хватит ли будущим владельцам динамических возможностей атмосферного мотора, ведь показатель разгона до сотни (11,7 секунды) воображения, мягко говоря, не поражает. Автомобиль явно привлечет внимание таксомоторных компаний, в особенности в комплектации Luxury, но устроит ли таксистов относительно скромный багажник с объемом 440 литров? Как поведет себя на наших «направлениях» подвеска и что можно будет сказать об управляемости? Как будут обстоять дела с надежностью модели и как будет организовано снабжение запасными частями и расходными материалами? Будет ли ржаветь кузов, об оцинковке которого в релизах не сказано ни слова? Ответы на эти вопросы может дать только время…