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  • В России стартовали продажи флагманского кроссовера Москвич 8: полный прайс-лист

В России стартовали продажи флагманского кроссовера Москвич 8: полный прайс-лист

22.07.2025 175 0 1

SUV предлагается в трёх комплектациях, но техника едина для всех. Стартовая рекомендованная розничная цена автомобиля равна 2 980 000 рублей.

Линейку российской марки, которая состоит из паркетника Москвич 3, его электрической версии 3e и лифтбека Москвич 6, наконец, пополнил флагманский кроссовер – Москвич 8. Напомним, компания рассекретила новинку ещё весной 2024-го, предполагалось, что в продаже такой автомобиль появится до конца того же года, однако старт несколько раз откладывался, так что продажи «восьмёрки» стартовали только сегодня, 22 июля 2025-го.

На фото: Москвич 8

Как и в случае с другими моделями бренда, роль донора для Москвича 8 исполнил ещё один автомобиль из Китая: речь идёт о модели из портфеля JAC – X8 Plus. На домашнем рынке этот SUV дебютировал в 2022-м, при этом в Поднебесной его продавали под суббрендом Sehol (правда, позже JAC отказался от этой марки). Отметим, X8 Plus является модернизированной версией «просто» X8 (на экспортных рынках – JS8).

В компании рассказали, что Москвич 8 в ближайшее время станет доступен в официальных дилерских центрах марки. Флагман предлагается в трёх комплектациях – Бизнес, Техно и Премиум. Рекомендованная розничная цена стартовой версии составляет 2 980 000 рублей, за среднее исполнение просят 3 210 000 рублей, а покупка топового варианта обойдётся в 3 370 000 рублей.

На фото: салон кроссовера Москвич 8

В список базового оснащения входят: фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности, полностью светодиодная головная оптика, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, помощники при экстренном торможении и при старте на подъёме, функцию напоминания об усталости водителя, датчики света для автоматического включения фар. Также в стартовой комплектации есть климат-контроль, обогрев первого и второго рядов сидений, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, шестью динамиками, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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В оснащение среднего исполнения семиместного флагманского кроссовера дополнительно входят: система кругового обзора 360°, независимый кондиционер для третьего ряда сидений, атмосферная подсветка в салоне, электропривод багажной двери с возможностью открывания с помощью сенсора, мониторинг слепых зон, помощник при перестроении и функция предупреждения об опасном открытии дверей.

Топовую версию Москвича 8 дополнительно снабдили: адаптивным круиз-контролем, акустической системой с 12 динамиками, включая сабвуфер, панорамной крышей с люком, а также водительскими ассистентами, в числе которых значатся функции оповещения о покидании полосы, удержания в полосе, предупреждения о перекрёстном столкновении сзади, а ещё система автоматического экстренного торможения.

Объём багажника составляет 418 литров, при сложенных сидениях второго и третьего рядов –2153 литра. Техника едина для всех версий Москвича 8. Под капотом автомобиля расположен 1,5-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, его отдача равна 174 л.с. В пару этому двигателю предлагается безальтернативный семимиступенчатый робот с двумя сцеплениями. На выбор есть четыре ездовых режима – стандартный, спортивный, экономичный и для движения по снегу. Гарантия на «восьмёрку» составляет 3 года или 100 000 км пробега.

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