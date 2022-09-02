Новый кроссовер JAC X8 Plus выходит на рынок. Потенциальный флагманский Москвич?

Китайский паркетник отличился эффектной внешностью, но интерьер воображение не поражает, да и техника средняя. Зато цены довольно привлекательные.

На прошедшем в Чэнду автосалоне концерн JAC представил трехрядный кроссовер Sehol X8 Plus, там же стартовал прием предварительных заказов. Бренд Sehol, напомним, используют только в родном Китае, он «вырос» из марки SOL – совместного проекта JAC и Volkswagen (ныне немцы владеют частью акций «поднебесной» компании). К слову, исходная марка была задумана для простеньких электрокаров, однако затем концепцию поменяли, и эмблемы Sehol получили некоторые «традиционные» модели JAC. Но вернемся к паркетнику.

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JAC Sehol X8 Plus позиционируют как совершенно новый семейный SUV, хотя на деле перед нами существенно модернизированный «просто» X8, который в гамме компании появился два года назад. Кроссу перекроили переднюю часть: «восьмерка» с плюсом получила новые диодные ходовые огни и вертикальные блоки фар, слившиеся с новой же – и весьма внушительной – радиаторной решеткой. Корму тоже переделали – паркетник обрел «клыкастые» задние фонари и иной бампер. А вот боковины не тронули.



JAC Sehol X8 Plus

Длина X8 Plus равна 4825 мм, что на 10 мм больше, чем у исходной «восьмерки». Остальные габариты не изменились: ширина – 1870 мм, высота – 1758 мм, колесная база – 2830 мм. То есть по своим размерам Sehol X8 Plus сопоставим, например, с актуальным Kia Sorento.



JAC Sehol X8 Plus

В салоне «китайца» — новые передняя панель, рулевое колесо и карты дверей. Экран мультимедийной системы больше не «парит», вдобавок он визуально объединен с виртуальной «приборкой». Мультимедиа – с продвинутым голосовым управлением, кроме того, модели еще вроде бы обещан виртуальный 3D-помощник. Центральный тоннель остался двухэтажным, но все его «наполнение» заменили. В списке оборудования Sehol X8 Plus также значится адаптивный круиз-контроль. Кроссовер бывает шести- или семиместным (у обычной «восьмерки» еще есть пятиместная версия).



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Двигатель такой же, как у «просто» X8: бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая выдает 184 л.с. и 300 Нм. На Sehol X8 Plus турбомотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (исходный кросс имеет 6МКП или 6DCT). Привод исключительно передний.



Прайс-лист пока предварительный, но реальные цены вряд ли сильно изменятся: сейчас за JAC Sehol X8 Plus просят 14 400 – 20 200 долларов. Прежний X8 «в базе» чуть дешевле – от 13 300 долларов.

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Об экспортных перспективах Плюса концерн JAC еще не рассказал. Между тем ранее сообщалось о том, что под возрожденной маркой Москвич на первом этапе могут выпускать модели именно этой китайской компании. Правда, ни обычного X8, ни X8 Plus в списке потенциальных Москвичей не было, да и позже КАМАЗ, партнер столичного завода, подчеркнул, что засветившиеся на презентационных картинках «китайцы» – это лишь «примерный модельный ряд». Но как знать, возможно, JAC Sehol X8 Plus все же превратят во флагманскую модель бренда Москвич.



Тем временем сама компания JAC готовится вывести на наш рынок паркетники JS4 и JS6.