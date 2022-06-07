Ещё один китайский кроссовер: JAC JS4 доберётся до РФ в следующем месяце

Цены новинки в компании пока не объявили. Известно, что модель будет представлена на российском рынке в трёх комплектациях.

Китайская марка собиралась привести модель в Россию ещё в 2019 году, затем кроссовер анонсировали в конце 2020-го, но в течение прошлого года он в продаже так и не появился. За это время паркетник бренда JAC на домашнем рынке успел получить переработанную внешность, там он продаётся под названием X4. В январе текущего года в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), причём в сертификате было заявлено несколько наименований: S4, X4, SEI4 и JS4. Как оказалось, в РФ модель получит имя JS4. Теперь стало известно, что продажи этого SUV начнутся в середине июля 2022-го.



На фото: JAC JS4

В списке особенностей дизайна экстерьера числится «двухэтажная» головная оптика, фары, соединённые светящейся полосой через всю переднюю часть, а также оформленные в виде единого элемента задние фонари. Габаритная длина JAC JS4 составляет 4410 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1660 мм, Расстояние между осями составляет 2650 мм.



Несмотря на наличие нескольких комплектаций для российского рынка, цвет салона предусмотрен только один – чёрный. Объём багажника составляет 520 литров, а при сложенных сидениях второго ряда объём грузового пространства вырастает до 1050 литров.



Стартовая версия для РФ – Comfort – оснащается 118-сильным «атмосферником» объёмом 1,6 литра, его максимальный крутящий момент – 150 Нм. Он идёт в комплекте с шестиступенчатой «механикой». В список базового оснащения входят легкосплавные колёсные диски размером 17 дюймов, галогеновые фары, задний парктроник, датчик света, круиз-контроль, АБС, система стабилизации, две подушки безопасности, кондиционер, электропривод стёкол и зеркал, а также аудиосистема с четырьмя динамиками, радио, разъёмом USB и Bluetooth. У такого автомобиля тканевая обивка салона.



На фото: салон JAC JS4

JAC JS4 в среднем исполнении Luxury дополнительно получил боковые подушки, а также занавески безопасности, ещё перечень расширился за счёт люка, климат-контроля, мультимедийной системы с «парящим» сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма, обивки кресел тканью и кожзамом, а также кожаной оплётке рулевого колеса. Под капотом у такого SUV расположен 1,5-литровый «турбомотор» с отдачей 136 л.с. и 200 Нм. В пару предлагаются либо механическая коробка передач, либо вариатор Punch VT3S.



Топовая версия получила наименование Flagship, в её оснащение помимо прочего входят: светодиодная головная оптика, сервопривод багажной двери, цифровая «приборка», отделанный кожзамом салон, подогрев передних кресел, электропривод водительского сидения, система камер кругового обзора, комплекс помощников, включающий в себя функции слежения за разметкой и предупреждения о столкновении, а также мониторинг слепых зон. У самого богатого варианта может быть только 136-сильный турбомотор в комплекте с вариатором.

Компания пока не объявила цены JAC JS4. Актуальный модельный ряд бренда в РФ включает в себя кроссоверы S3 и S7, лифтбек J7, пикап T6 и «электрохэтч» iEV7S. В дальнейшем на российский рынок должен выйти также более крупный кроссовер S6, информации о старте продаж пока нет.

