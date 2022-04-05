В России сертифицирован новый кроссовер JAC: броская внешность и придушенный мотор

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свежий SUV уже вступило в силу, но пока неизвестно, когда он появится на российском рынке.

В Китае этот пятиместный паркетник JAC дебютировал в прошлом году, там его продают под суббрендом Sehol, на родине модель носит индекс QX. Теперь же выяснилось, что кросс может пополнить и российскую гамму компании. Правда, у нас «ку-иксом» он не будет: в обнаруженном в базе Росстандарта ОТТС перечислены наименования JS6, S811, S6, X6, SEI 6. Судя по актуальной местной кросс-линейке JAC (S3 и S7), в РФ остановятся на индексе S6.

JAC Sehol QX для Китая. Российская версия будет выглядеть так же, заменят лишь эмблемы 1 / 2 JAC Sehol QX для Китая. Российская версия будет выглядеть так же, заменят лишь эмблемы 2 / 2

В рамках мировой премьеры было объявлено, что в основе паркетника лежит новая платформа MIS Haoxue (MIS расшифровывается как Modular Intelligence Structure), причем QX/S6 стал первенцем «тележки». Длина модели равна 4605 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2720 мм. То есть по длине и размеру колесной базы кросс лишь слегка уступает нынешнему Hyundai Tucson, а вот по остальным габаритам «китаец» превосходит «корейца».

У кроссовера JAC довольно броская внешность: ему достались агрессивные бамперы и двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, объединенные светящейся же полоской; ниже идут блоки основных фар), плюс «парящая» крыша и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В салоне – уже привычное табло.

JAC Sehol QX для Китая. Российская версия будет выглядеть так же, заменят лишь эмблемы 1 / 4 JAC Sehol QX для Китая. Российская версия будет выглядеть так же, заменят лишь эмблемы 2 / 4 JAC Sehol QX для Китая. Российская версия будет выглядеть так же, заменят лишь эмблемы 3 / 4 JAC Sehol QX для Китая. Российская версия будет выглядеть так же, заменят лишь эмблемы 4 / 4

Двигатель один – бензиновая «турбочетверка» HFC4GС1.6Е объемом 1,5 литра, которая сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Китае мотор выдает 184 л.с. и 300 Нм, однако для РФ его придушили – 174 л.с. и 280 Нм. В России движок «питается» АИ-95 (в Китае его можно заправлять «девяносто вторым»). Привод исключительно передний.



Для российского кросса заявлены противобуксовочная система, климат-контроль, камера заднего вида или камеры кругового обзора, круиз-контроль, панорамная крыша с люком. В Китае для дорогих версий еще предусмотрены адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар, автопарковщик.

JAC Sehol QX для Китая. Российская версия будет выглядеть так же, заменят лишь эмблемы 1 / 2 JAC Sehol QX для Китая. Российская версия будет выглядеть так же, заменят лишь эмблемы 2 / 2

В качестве производственной площадки для QX/S6 заявлен казахстанский завод СарыаркаАвтоПром (там же делают остальные Джаки для РФ). ОТТС вступило в силу накануне, 4 апреля, но пока неизвестно, когда новый кроссовер доберется до России (да и доберется ли вообще).

