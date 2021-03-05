Кроссовер JAC S7 размером с Santa Fe добрался до РФ: дешевле не только «корейца», но и Tiggo 8

На нашем рынке китайский трехрядный паркетник доступен с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5, которая сочетается только с роботизированной коробкой.

Вообще кроссовер JAC S7 России был обещан давно, с тех пор он успел обновиться и сменить имя на родине – в Китае модель продают под индексом X7. И именно рестайлинговый паркетник добрался до нашей страны, причем он сохранил исходное название (видимо, чтобы не конфликтовать с BMW): сегодня, 5 марта, компания провела онлайн-презентацию и опубликовала прайс-лист. Как и остальные Джаки (кроссы S3 и S5, пикап T6, электрохэтч iEV7S и лифтбек J7), S7 к нам поставляют из Казахстана, крупноузловая сборка машин налажена на заводе СарыаркаАвтоПром.

Длина «эс-седьмого» равна 4776 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим габаритам «китаец» близок к Hyundai Santa Fe (длина рестайлингового «корейца» — 4785 мм, расстояние между осями – 2765 мм) и Chery Tiggo 8 (4700 и 2710 мм соответственно). Заявленный дорожный просвет JAC S7 – всего 160 мм, хотя, например, в Китае этот показатель составляет 204 мм (правда, без нагрузки).

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В России S7 предлагается с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 150 л.с. (251 Нм), которая работает в паре лишь с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (в КНР для модели еще предусмотрена 6МКП). Полный привод «китайцу» не положен – только передний. Спереди у кроссовера JAC – стойки McPherson, сзади – многорычажка.



Паркетник доступен в трех комплектациях: Basic, Comfort и Luxury. Базовый S7 – исключительно пятиместный, в остальных исполнениях можно выбрать семиместный салон.

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В арсенале самого дешевого кроссовера значатся: 18-дюймовые колеса, электропривод наружных зеркал (в них встроены светодиодные поворотники), светодиодные ходовые огни, регулировка руля по высоте, пара подушек безопасности, система стабилизации, два задних датчика парктроника, кондиционер, мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма и камера заднего вида. Такой JAC S7 стоит 1 449 900 рублей. В версии Comfort появляются боковые «эйрбэги», климат-контроль, четыре задних датчика парковки, светодиодные фары и задние фонари. Цена пятиместного варианта – 1 579 000 рублей, за третий ряд кресел нужно будет доплатить 70 000 рублей.



Наконец, у S7 Luxury имеются обогрев наружных зеркал, передний парктроник, «кожаный» салон, виртуальная «приборка», шторки безопасности, динамические поворотники, люк, камеры кругового обзора, электропривод багажной двери, передние кресла с подогревом, электрорегулировками, вентиляцией и массажером. Такой кросс стоит 1 689 000 рублей (семиместная версия на 60 000 рублей дороже).

Для сравнения, цена Chery Tiggo 8 сегодня начинается с отметки в 1 749 900 рублей, ну а за обновленный Hyundai Santa Fe просят минимум 2 479 000 рублей. Впрочем, конкуренты Джака богаче, а Санта и вовсе у нас доступен только с полным приводом (у Chery тоже ожидается версия 4WD – такую может получить «роскошный» Tiggo 8 Pro).

