Лифтбек JAC J7 в России: чуть крупнее и намного дешевле Октавии

Китайская марка JAC официально представила в России среднеразмерный лифтбек J7, известный у себя на родине как А5. Ценовая политика на старте продаж очень агрессивная: за базовую комплектацию просят всего 899 тысяч рублей.

Большинство «китайцев», что сегодня выходят на российский рынок, пугают неадекватными ценами, но JAC J7 стоит дешевле всех известных аналогов, тем более что их формально нет. С колёсной базой в 2760 мм и длиной в 4775 мм — типичный представитель вымершего за пределами премиум-сегмента D-класса. Сравнение со Шкодой Октавией выглядит наиболее логичным, так как локализованная в России «чешка» хоть и принадлежит к С-классу, но считается машиной просторной, престижной и практичной. Ну и кузов тоже лифтбек.

Любопытно, что другие китайские бренды отчаялись продвигать в РФ традиционные легковушки и сосредоточились на разномастных SUV, но JAC всё же решил завозить свой лифтбек J7. Его сборка организована в Казахстане на предприятии СарыаркаАвтоПром, то есть к нам эти машины попадают беспошлинно, что и позволяет проводить агрессивную ценовую политику.



Предусмотрено всего три комплектации: Basic за 899 000 рублей, Comfort за 999 000 рублей и Luxury за 1 099 000 рублей. Двигатель на все один — 1,5-литровая бензиновая турбочетвёрка, выдающая максимальные 136 л.с. и 200 Нм. Негусто, но для «рабочей лошади» в такси достаточно, вот только даже таксисты у нас теперь хотят «автомат», а он есть только у версии Luxury – это вариатор Punch бельгийского производства с возможностью ручного переключения квазиступеней. Его заявленный ресурс составляет 200 тысяч км, менять масло нужно каждые 60 тысяч. Время разгона до 100 км/ч JAC раскрывать стесняется, на презентации было сказано «около 10 с». Максимальная скорость — 170 км/ч.



Для сравнения скажем, что самая дешёвая двухпедальная Octavia нижегородской сборки стоит 1 466 000 рублей, но у неё 150 л.с., 250 Нм и 8-ступенчатый «автомат» Aisin – он для россиян предпочтительнее, чем любой CVT, то есть вызывает больше доверия. Зато у JAC J7 в отличие от Октавии полностью независимая задняя подвеска. Не факт, правда, что едет JAC J7 из-за этого лучше — нужно проверять и сравнивать.



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В базовой комплектации JAC J7 имеет две фронтальные подушки безопасности, ESP, кондиционер, тканевый салон, мультимедийную систему, 4 громкоговорителя и 2 задних датчика парковки. Версия Luxury заметно богаче: боковые подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, люк в крыше с электроприводом, датчики дождя и света, обивка кожзамом, электропривод складывания зеркал, 6 громкоговорителей, 4 датчика парковки, камера заднего вида, декоративная светодиодная подсветка интерьера (диоды образуют затейливый рисунок в передней панели и дверных картах, их цвет может меняться в такт проигрываемой музыки — получается дискотека на колёсах).



Объём багажника JAC J7 — 540 л, дорожный просвет под нагрузкой — всего 120 мм. Дизайн интерьера — типично китайский, безыдейный, но с большим вертикальным «телевизором» на центральной консоли. Экстерьер интереснее, за его разработку отвечал итальянский стилист Даниэль Гальоне, прежде работавший Alfa Romeo и Maserati, вот только штатные 17-дюймовые колёса в этом кузове смотрятся мелковато, корма кажется слишком грузной.



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Сможет ли JAC J7 «торпедировать» Октавию хотя бы в сегменте такси, где цена важнее престижа? Вряд ли, потому что вариатор не рассчитан на большие изнурительные пробеги и сильно уронет цену машины по приближении к 200 тысячам пробега (может, и раньше) — извозчикам придётся это учитывать при расчёте экономической эффективности. Но, как говорится, дадим «китайцу» шанс и посмотрим на статистику продаж.



В ближайшее время JAC запустит в России также 7-местный среднеразмерный кроссовер S7, и таким образом в обойме дилеров будут уже пять моделей, не считая электрического паркетника iEV7S — он погоду на рынке точно не сделает.

