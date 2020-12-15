Лифтбек JAC J7 в России: чуть крупнее и намного дешевле Октавии

Большинство «китайцев», что сегодня выходят на российский рынок, пугают неадекватными ценами, но JAC J7 стоит дешевле всех известных аналогов, тем более что их формально нет. С колёсной базой в 2760 мм и длиной в 4775 мм — типичный представитель вымершего за пределами премиум-сегмента D-класса. Сравнение со Шкодой Октавией выглядит наиболее логичным, так как локализованная в России «чешка» хоть и принадлежит к С-классу, но считается машиной просторной, престижной и практичной. Ну и кузов тоже лифтбек.
Любопытно, что другие китайские бренды отчаялись продвигать в РФ традиционные легковушки и сосредоточились на разномастных SUV, но JAC всё же решил завозить свой лифтбек J7. Его сборка организована в Казахстане на предприятии СарыаркаАвтоПром, то есть к нам эти машины попадают беспошлинно, что и позволяет проводить агрессивную ценовую политику.
Предусмотрено всего три комплектации: Basic за 899 000 рублей, Comfort за 999 000 рублей и Luxury за 1 099 000 рублей. Двигатель на все один — 1,5-литровая бензиновая турбочетвёрка, выдающая максимальные 136 л.с. и 200 Нм. Негусто, но для «рабочей лошади» в такси достаточно, вот только даже таксисты у нас теперь хотят «автомат», а он есть только у версии Luxury – это вариатор Punch бельгийского производства с возможностью ручного переключения квазиступеней. Его заявленный ресурс составляет 200 тысяч км, менять масло нужно каждые 60 тысяч. Время разгона до 100 км/ч JAC раскрывать стесняется, на презентации было сказано «около 10 с». Максимальная скорость — 170 км/ч.
Для сравнения скажем, что самая дешёвая двухпедальная Octavia нижегородской сборки стоит 1 466 000 рублей, но у неё 150 л.с., 250 Нм и 8-ступенчатый «автомат» Aisin – он для россиян предпочтительнее, чем любой CVT, то есть вызывает больше доверия. Зато у JAC J7 в отличие от Октавии полностью независимая задняя подвеска. Не факт, правда, что едет JAC J7 из-за этого лучше — нужно проверять и сравнивать.
В базовой комплектации JAC J7 имеет две фронтальные подушки безопасности, ESP, кондиционер, тканевый салон, мультимедийную систему, 4 громкоговорителя и 2 задних датчика парковки. Версия Luxury заметно богаче: боковые подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, люк в крыше с электроприводом, датчики дождя и света, обивка кожзамом, электропривод складывания зеркал, 6 громкоговорителей, 4 датчика парковки, камера заднего вида, декоративная светодиодная подсветка интерьера (диоды образуют затейливый рисунок в передней панели и дверных картах, их цвет может меняться в такт проигрываемой музыки — получается дискотека на колёсах).
Объём багажника JAC J7 — 540 л, дорожный просвет под нагрузкой — всего 120 мм. Дизайн интерьера — типично китайский, безыдейный, но с большим вертикальным «телевизором» на центральной консоли. Экстерьер интереснее, за его разработку отвечал итальянский стилист Даниэль Гальоне, прежде работавший Alfa Romeo и Maserati, вот только штатные 17-дюймовые колёса в этом кузове смотрятся мелковато, корма кажется слишком грузной.
Сможет ли JAC J7 «торпедировать» Октавию хотя бы в сегменте такси, где цена важнее престижа? Вряд ли, потому что вариатор не рассчитан на большие изнурительные пробеги и сильно уронет цену машины по приближении к 200 тысячам пробега (может, и раньше) — извозчикам придётся это учитывать при расчёте экономической эффективности. Но, как говорится, дадим «китайцу» шанс и посмотрим на статистику продаж.
В ближайшее время JAC запустит в России также 7-местный среднеразмерный кроссовер S7, и таким образом в обойме дилеров будут уже пять моделей, не считая электрического паркетника iEV7S — он погоду на рынке точно не сделает.
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