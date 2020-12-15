Лифтбек ×
  • Лифтбек JAC J7 в России: чуть крупнее и намного дешевле Октавии

Лифтбек JAC J7 в России: чуть крупнее и намного дешевле Октавии

15.12.2020 558 0 0

Китайская марка JAC официально представила в России среднеразмерный лифтбек J7, известный у себя на родине как А5. Ценовая политика на старте продаж очень агрессивная: за базовую комплектацию просят всего 899 тысяч рублей.

 

Большинство «китайцев», что сегодня выходят на российский рынок, пугают неадекватными ценами, но JAC J7 стоит дешевле всех известных аналогов, тем более что их формально нет. С колёсной базой в 2760 мм и длиной в 4775 мм — типичный представитель вымершего за пределами премиум-сегмента D-класса. Сравнение со Шкодой Октавией выглядит наиболее логичным, так как локализованная в России «чешка» хоть и принадлежит к С-классу, но считается машиной просторной, престижной и практичной. Ну и кузов тоже лифтбек.

Любопытно, что другие китайские бренды отчаялись продвигать в РФ традиционные легковушки и сосредоточились на разномастных SUV, но JAC всё же решил завозить свой лифтбек J7. Его сборка организована в Казахстане на предприятии СарыаркаАвтоПром, то есть к нам эти машины попадают беспошлинно, что и позволяет проводить агрессивную ценовую политику.

Предусмотрено всего три комплектации: Basic за 899 000 рублей, Comfort за 999 000 рублей и Luxury за 1 099 000 рублей. Двигатель на все один — 1,5-литровая бензиновая турбочетвёрка, выдающая максимальные 136 л.с. и 200 Нм. Негусто, но для «рабочей лошади» в такси достаточно, вот только даже таксисты у нас теперь хотят «автомат», а он есть только у версии Luxury – это вариатор Punch бельгийского производства с возможностью ручного переключения квазиступеней. Его заявленный ресурс составляет 200 тысяч км, менять масло нужно каждые 60 тысяч. Время разгона до 100 км/ч JAC раскрывать стесняется, на презентации было сказано «около 10 с». Максимальная скорость — 170 км/ч.

Для сравнения скажем, что самая дешёвая двухпедальная Octavia нижегородской сборки стоит 1 466 000 рублей, но у неё 150 л.с., 250 Нм и 8-ступенчатый «автомат» Aisin – он для россиян предпочтительнее, чем любой CVT, то есть вызывает больше доверия. Зато у JAC J7 в отличие от Октавии полностью независимая задняя подвеска. Не факт, правда, что едет JAC J7 из-за этого лучше — нужно проверять и сравнивать.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В базовой комплектации JAC J7 имеет две фронтальные подушки безопасности, ESP, кондиционер, тканевый салон, мультимедийную систему, 4 громкоговорителя и 2 задних датчика парковки. Версия Luxury заметно богаче: боковые подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, люк в крыше с электроприводом, датчики дождя и света, обивка кожзамом, электропривод складывания зеркал, 6 громкоговорителей, 4 датчика парковки, камера заднего вида, декоративная светодиодная подсветка интерьера (диоды образуют затейливый рисунок в передней панели и дверных картах, их цвет может меняться в такт проигрываемой музыки — получается дискотека на колёсах).

Объём багажника JAC J7 — 540 л, дорожный просвет под нагрузкой — всего 120 мм. Дизайн интерьера — типично китайский, безыдейный, но с большим вертикальным «телевизором» на центральной консоли. Экстерьер интереснее, за его разработку отвечал итальянский стилист Даниэль Гальоне, прежде работавший Alfa Romeo и Maserati, вот только штатные 17-дюймовые колёса в этом кузове смотрятся мелковато, корма кажется слишком грузной.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Сможет ли JAC J7 «торпедировать» Октавию хотя бы в сегменте такси, где цена важнее престижа? Вряд ли, потому что вариатор не рассчитан на большие изнурительные пробеги и сильно уронет цену машины по приближении к 200 тысячам пробега (может, и раньше) — извозчикам придётся это учитывать при расчёте экономической эффективности. Но, как говорится, дадим «китайцу» шанс и посмотрим на статистику продаж.

В ближайшее время JAC запустит в России также 7-местный среднеразмерный кроссовер S7, и таким образом в обойме дилеров будут уже пять моделей, не считая электрического паркетника iEV7S — он погоду на рынке точно не сделает.

Россия новинки лифтбек JAC JAC J7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Когда Hummer – это слишком банально: стоит ли покупать Toyota Mega Cruiser за 3 миллиона Большой эксклюзивный внедорожник, на котором можно поехать хоть на край света по прямой – какой он? Мы рассуждали о покупке нового Land Cruiser 70 – он вечный и внедорожный, но недостаточно... 1135 0 0 15.12.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler PT Cruiser Многие мечтали о нём в «нулевые» – недорогой, вполне практичный и при этом неповторимо оригинальный, ничего подобного в стиле 30-х годов ни один из производителей так и не решился выпустить.... 653 0 0 15.12.2020
Статьи / Популярные вопросы Что такое компрессия и степень сжатия и чем они отличаются При диагностике автомобиля перед покупкой опытные автовладельцы практически всегда советуют новичкам проверить компрессию. А еще существует степень сжатия – казалось бы, схожий термин, ведь... 3808 0 6 14.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 171264 10 99 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 64260 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 52607 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings