JAC в России: к дебюту готовятся лифтбек чуть крупнее Octavia и семиместный кроссовер

Официально для нашего рынка пока анонсирована только одна новинка китайской марки – в ноябре стартуют продажи лифтбека. Но и о паркетнике почти все известно, ведь и он уже сертифицирован для РФ.

На данный момент в российскую линейку JAC входят четыре модели: это кроссоверы S3 и S5, пикап T6 и электрохэтч iEV7S, заказы на который начали принимать совсем недавно. Увы, марка не подает отчеты о результатах своей деятельности в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ). Но тут на помощь приходит статистика регистраций ГИБДД. Так, с января по сентябрь текущего года физическими лицами на учет в РФ поставлено 395 автомобилей JAC, юрлицами – 40 единиц, итого – 435 машин. В общем, крохи на фоне основных игроков из КНР. Например, дилерам Chery за девять месяцев 2020-го было отгружено 6365 машин (здесь и далее уже статистика АЕБ), Geely – 9741 единица, а лидирует среди китайских брендов Haval – 11 647 штук. И тем не менее, JAC продолжает расширять свою гамму на нашем рынке, на подходе как минимум две новинки.

Лифтбек JAC J7, он же Jiayue A5 в Китае 1 / 3 Лифтбек JAC J7, он же Jiayue A5 в Китае 2 / 3 Лифтбек JAC J7, он же Jiayue A5 в Китае 3 / 3

Итак, в ноябре в России стартуют продажи лифтбека JAC J7. На родине эта «пятидверка» дебютировала в 2019-м, там она зовется A5 и относится к новой линейке Jiayue (нечто вроде «цзя-юэ»). По длине и размеру колесной базы JAC немного превосходит нашу последнюю Skoda Octavia – 4772/2750 против 4689/2686 мм. Заявленный объем багажника «китайца» — 540 литров, со сложенными спинками задних кресел этот показатель увеличивается до 1650 литров (у российской Октавии нового поколения – 578/1533 л).



Лифтбек JAC J7, он же Jiayue A5 в Китае

На нашем рынке JAC J7 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (заводской индекс HFC4GВ2.4E), которая выдает 136 л.с. и 200 Нм и работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. В Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое появилось в базе Росстандарта в середине октября, указано, что мотор «питается» топливом АИ-95. Любопытно, что в Китае тот же двигатель сертифицирован под 92-й, и там он мощнее – 150 л.с. и 210 Нм. У лифтбека стойки McPherson спереди, независимая подвеска сзади, плюс дисковые тормоза на всех колесах.



Лифтбек JAC J7, он же Jiayue A5 в Китае

В России «пятидверка» будет доступна в трех комплектациях — Basic, Comfort и Luxury. В «базе» имеются светодиодная головная оптика, электропривод и обогрев зеркал, виртуальная «приборка», кондиционер, пара подушек безопасности, ESC, задний парктроник, мультимедийная система с вертикальным тачскрином. В средней версии появляются люк с электроприводом, «кожаный» салон, камера заднего вида и круиз-контроль. Наконец, топовый J7 имеет климат-контроль с воздуховодами для задних пассажиров, боковые подушки безопасности, датчики дождя и света. Цены пока не объявлены.



JAC Jiayue X5 для Китая, он же обновленный JAC Refine S7 1 / 3 JAC Jiayue X5 для Китая, он же обновленный JAC Refine S7 2 / 3 JAC Jiayue X5 для Китая, он же обновленный JAC Refine S7 3 / 3

Другая будущая премьера JAC в России – кроссовер S7, причем местное подразделение марки SUV еще не анонсировало, но уже опубликовано ОТТС, оно вступило в силу с 27 октября. Вообще, «эс-седьмой» нам обещан давно, с тех пор SUV успел обновиться и сменить имя на родине – в Китае его продают под индексом X7. Судя по ОТТС, к нам привезут именно рестайлинговый паркетник, его легко вычислить по уменьшившейся длине – 4776 вместо 4790 мм у дореформенного кросса. Остальные габариты по сравнению с прежней моделью не изменились: ширина – 1900 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2750 мм. Кстати, экспортный кроссовер сохранил индекс S7, видимо, чтобы не конфликтовать с BMW (то же самое можно сказать и про A5/J7 и Audi).



JAC Jiayue X5 для Китая, он же обновленный JAC Refine S7

Согласно выданному сертификату, на нашем рынке JAC S7 предложат в пяти- или семиместном вариантах исполнения, а ведь в Китае модель после рестайлинга лишилась трехрядной версии. Двигатель один, и его тоже «придушили»: бензиновая полуторалитровая «турбочетверка» HFC4GС1.6E в РФ выдает 149,56 л.с., тогда как в КНР отдача мотора составляет 174 л.с. Но максимальный крутящий момент – те же 251 Нм, что и на родине. А еще мотор российской версии тоже «питается» АИ-92. У нас для JAC S7 пока заявлена только шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, тогда как китайцам доступна и «механика». Привод же в любом случае лишь передний.



Для кроссовера предусмотрены климат-контроль, камера заднего вида, противобуксовочная система, круиз-контроль.

JAC J7 и JAC S7 в Россию будут поставлять из Казахстана, их сборку наладят на заводе СарыаркаАвтоПром. Паркетник, скорее всего, доберется до нашего рынка в следующем году.