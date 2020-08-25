Новая Skoda Octavia для РФ: три мотора на выбор (топовый теперь 2.0 TSI). Премьера в сентябре

Мировая премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в ноябре прошлого года. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри, немного подросла, вдобавок она обзавелась гибридными версиями. В Европе продажи стартовали в начале 2020-го, ну а российский дебют новинки запланирован на сентябрь. Пока местный офис марки анонсировал только лифтбек. У нас гибридов ожидаемо не будет, как и дизелей: в РФ Octavia предложат с тремя бензиновыми двигателями на выбор.

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Базовым остался локализованный «атмосферник» 1.6 MPI мощностью 110 л.с., который все так же сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». В строю и 150-сильная «турбочетверка» 1.4 TSI: как и прежде, ей положена 6МКП, а вот на смену роботизированной коробке DSG-7 пришел восьмиступенчатый «автомат». Кроме того, новую Octavia можно будет приобрести с турбомотором 2.0 TSI мощностью 190 л.с., этот двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. Напомним, для предыдущей Октавии топовым в России является мотор 1.8 TSI с отдачей в 180 л.с. (тоже идет с DSG-7).



Нашему лифтбеку нового поколения в качестве опций обещаны полностью светодиодные матричные фары (ранее были доступны только для Superb), двухспицевое рулевое колесо, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон и система бесключевого доступа с датчиками на всех дверях (позволяет открывать любую из дверей первой). Полный список комплектаций раскроют позже, равно как и цены.



Для России лифтбек Skoda Octavia по-прежнему будут производить в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD).

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Между тем предыдущая Октавия – это не просто одна из самых популярных моделей марки, но и один из самых востребованных автомобилей на нашем рынке в целом. Даже в «ковидном» 2020-м спрос на такую Шкоду снизился незначительно: в январе-июле реализовано 12 506 экземпляров (16-е место в общем ТОП-25), что всего на 850 штук меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уходящий лифтбек сегодня стоит от 1 140 000 рублей, универсал обойдется минимум в 1 985 000 рублей.

