Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro для РФ отличился не только приставкой: первые фото салона

На прошлой неделе российский офис Chery официально анонсировал кроссовер Tiggo 8 Pro – самую богатую версию трехрядного Tiggo 8 (последняя модель у нас доступна с прошлого года). Напомним, в Китае у «роскошного» паркетника другая приставка – Plus. Как и на родине марки, в России оба варианта будут продавать одновременно. Прежде Chery раскрыла облик Tiggo 8 Pro, и внешне наш кросс полностью повторяет брата из Поднебесной. Ну а если сравнивать с обычной «восьмеркой», то у Pro/Plus иные радиаторные решетка, бамперы и оптика, задний номерной знак переехал на багажную дверь, вдобавок на 22 мм увеличена длина (до 4722 мм). Теперь же на страницах Chery в соцсетях появились изображения интерьера предназначенной для РФ Pro-версии, и он не такой, как у Плюса в КНР.

Chery Tiggo 8 Pro для России 1 / 4 Chery Tiggo 8 Pro для России 2 / 4 Chery Tiggo 8 Pro для России 3 / 4 Chery Tiggo 8 Pro для России 4 / 4

Главное – российскому «роскошному» Tiggo 8 не досталось гигантское «табло», то есть объединенные «приборка» и тачскрин мультимедийной системы: нашему SUV оставили отдельно торчащий планшет, но при этом экран все же стал больше – 12,3 дюйма против 10,25 дюйма у стандартной «восьмерки». Сама «приборка» у Tiggo 8 Pro – полностью виртуальная, тоже диагональю 12,3”, тогда как у «простого» кроссовера 7-дюймовый дисплей.

Chery Tiggo 8 Pro для России

В Китае у Плюса еще своя приборная панель и «усеченное» рулевое колесо, а вот у нашего Pro они почти такие же, как у обычной «восьмерки», разница лишь в отделке. Зато центральные консоль и тоннель перекочевали с Tiggo 8 Plus: сенсорный экран климат-контроля лишился шайб, а вместо традиционного рычага коробки установили джойстик. Кроме того, в списке оборудования Tiggo 8 Pro появилась панорамная крыша (в Китае тоже есть).



Chery Tiggo 8 Pro для России 1 / 3 Chery Tiggo 8 Pro для России 2 / 3 Chery Tiggo 8 Pro для России 3 / 3

О технике российского «богатого» кросса компания все еще молчит. Между тем в своем предыдущем релизе марка выделила шильдик TGDI (он под корпусами зеркал) – судя по всему, в России Tiggo 8 Pro, как и Plus в КНР, будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6. На китайской версии мотор выдает 197 л.с. и 290 Нм, однако для РФ отдачу могли урезать (например, на Cheryexeed TXL этот мотор выдает 186 л.с. и 275 Нм). На родине Плюс укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя сцеплениями, привод – только передний. В России, видимо, тот же набор, но при этом, по неофициальным данным, к концу года наш Tiggo 8 Pro может получить полный привод.



Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8 1 / 5 Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8 2 / 5 Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8 3 / 5 Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8 4 / 5 Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8 5 / 5

«Просто» Tiggo 8 на российском рынке представлен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и 2.0 (170 л.с., 250 Нм), первый мотор сочетается с 6DCT, второй работает в паре с вариатором, полный привод «обычному» SUV не положен. Сегодня цена «восьмерки» начинается с отметки в 1 749 900 рублей (без учета спецпредложений). Chery Tiggo 8 Pro, очевидно, окажется дороже.



Презентация Pro-версии пройдет в марте, на тот же месяц запланирован и старт продаж.