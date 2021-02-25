Новинки ×
  • Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro для РФ отличился не только приставкой: первые фото салона

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro для РФ отличился не только приставкой: первые фото салона

25.02.2021 1128 0 0

Китайская марка готовится вывести на рынок роскошную «восьмерку». Если внешне предназначенный для России паркетник повторяет брата из Поднебесной, то салон у нашего варианта оказался оригинальным.

 

На прошлой неделе российский офис Chery официально анонсировал кроссовер Tiggo 8 Pro – самую богатую версию трехрядного Tiggo 8 (последняя модель у нас доступна с прошлого года). Напомним, в Китае у «роскошного» паркетника другая приставка – Plus. Как и на родине марки, в России оба варианта будут продавать одновременно. Прежде Chery раскрыла облик Tiggo 8 Pro, и внешне наш кросс полностью повторяет брата из Поднебесной. Ну а если сравнивать с обычной «восьмеркой», то у Pro/Plus иные радиаторные решетка, бамперы и оптика, задний номерной знак переехал на багажную дверь, вдобавок на 22 мм увеличена длина (до 4722 мм). Теперь же на страницах Chery в соцсетях появились изображения интерьера предназначенной для РФ Pro-версии, и он не такой, как у Плюса в КНР.

Chery Tiggo 8 Pro для России
1 / 4
Chery Tiggo 8 Pro для России
2 / 4
Chery Tiggo 8 Pro для России
3 / 4
Chery Tiggo 8 Pro для России
4 / 4

Главное – российскому «роскошному» Tiggo 8 не досталось гигантское «табло», то есть объединенные «приборка» и тачскрин мультимедийной системы: нашему SUV оставили отдельно торчащий планшет, но при этом экран все же стал больше – 12,3 дюйма против 10,25 дюйма у стандартной «восьмерки». Сама «приборка» у Tiggo 8 Pro – полностью виртуальная, тоже диагональю 12,3”, тогда как у «простого» кроссовера 7-дюймовый дисплей. 

Chery Tiggo 8 Pro для России

В Китае у Плюса еще своя приборная панель и «усеченное» рулевое колесо, а вот у нашего Pro они почти такие же, как у обычной «восьмерки», разница лишь в отделке. Зато центральные консоль и тоннель перекочевали с Tiggo 8 Plus: сенсорный экран климат-контроля лишился шайб, а вместо традиционного рычага коробки установили джойстик. Кроме того, в списке оборудования Tiggo 8 Pro появилась панорамная крыша (в Китае тоже есть).

Chery Tiggo 8 Pro для России
1 / 3
Chery Tiggo 8 Pro для России
2 / 3
Chery Tiggo 8 Pro для России
3 / 3

О технике российского «богатого» кросса компания все еще молчит. Между тем в своем предыдущем релизе марка выделила шильдик TGDI (он под корпусами зеркал) – судя по всему, в России Tiggo 8 Pro, как и Plus в КНР, будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6. На китайской версии мотор выдает 197 л.с. и 290 Нм, однако для РФ отдачу могли урезать (например, на Cheryexeed TXL этот мотор выдает 186 л.с. и 275 Нм). На родине Плюс укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя сцеплениями, привод – только передний. В России, видимо, тот же набор, но при этом, по неофициальным данным, к концу года наш Tiggo 8 Pro может получить полный привод.

Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8
1 / 5
Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8
2 / 5
Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8
3 / 5
Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8
4 / 5
Chery Tiggo 8 Plus для Китая и российский Chery Tiggo 8
5 / 5

«Просто» Tiggo 8 на российском рынке представлен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и 2.0 (170 л.с., 250 Нм), первый мотор сочетается с 6DCT, второй работает в паре с вариатором, полный привод «обычному» SUV не положен. Сегодня цена «восьмерки» начинается с отметки в 1 749 900 рублей (без учета спецпредложений). Chery Tiggo 8 Pro, очевидно, окажется дороже.

Презентация Pro-версии пройдет в марте, на тот же месяц запланирован и старт продаж.

кроссовер Россия авторынок новинки Chery Chery Tiggo 8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Chery Tiggo T11 с пробегом: удачная ходовая со вкусом Тойоты и сомнительный мотор 1,8 Наиболее старым Тигго уже 15 лет, и стоят такие машины соблазнительно дёшево. В первой части обзора мы отчасти уже поняли, почему: увы, скорость гниения металла у этого кроссовера очень выс... 1258 1 0 24.02.2021
Статьи / Авто недели Сказка о принце и богине: стоит ли покупать Citroen DS5 за миллион рублей В России не так много тех, кто может позволить себе выбирать автомобиль сердцем. Причем слово «позволить» далеко не всегда связано с финансами – зачастую причиной отказа от желанной машины с... 4582 4 1 23.02.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Venza Toyota Venza нельзя назвать фаворитом российского рынка. И появилась она у нас официально только в 2013-м, и ушла тихо и незаметно, в начале 2016 года, причем все три года модель оставалась... 11141 2 1 23.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 109108 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 106465 24 16 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 80683 3 32 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings