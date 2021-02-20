Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro едет в Россию: не замена, а дополнение нынешней «восьмёрки»

Характеристики нашего нового SUV еще не озвучены, но, скорее всего, как и на родине, в РФ такой кросс предложат с турбомотором 1.6, тогда как актуальная «восьмерка» оснащается двигателями 1.5T и 2.0T.

Трехрядный паркетник Chery Tiggo 8 – без всяких приставок – дебютировал в Китае в 2018-м, он построен на платформе T1X с задней независимой подвеской, та же «тележка» лежит и в основе Tiggo 5x (в РФ это Tiggo 4) и Tiggo 7. До российского рынка такая «восьмерка» добралась в 2020-м. В прошлом же году на родине марки представили более дорогой вариант Tiggo 8 – с «фамилией» Plus. А теперь эта версия анонсирована и для России, вот только у нас вместо Плюса будет Pro: презентация и старт продаж намечены на март. Причем, как и в Поднебесной, в России «обычный» Tiggo 8 в отставку не уйдет, оба кросса будут продавать одновременно.

Пока местный офис Chery раскрыл лишь облик нашей версии Tiggo 8 Pro, и отличий от модели, доступной в КНР, у нее нет. Ну а если сравнивать с «просто» Tiggo 8, то у «роскошного» кросса иные радиаторная решетка бамперы и оптика, задний номерной знак переехал на багажную дверь. Кроме того, Tiggo 8 Pro/Plus на 22 мм длиннее (4722 мм), остальные габариты не изменились (ширина – 1860 мм, высота – 1746 мм, колесная база – 2710 мм). Паспортный дорожный просвет российского кросса с приставкой Pro – те же 190 мм, что и у обычной «восьмерки».

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Для России заявлены светодиодные фары с динамическими «поворотниками», функция статического освещения поворотов и 18-дюймовые колеса. Остальные подробности обещают раскрыть позже.



В Китае у Tiggo 8 Plus еще и свой интерьер – виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы (табло возвышается над передней панелью), а с третьего дисплея, который отвечает за «климат», убрали шайбы. Скорее всего, у нашего паркетника салон оформлен так же.

Chery Tiggo 8 Plus для Китая 1 / 4 Chery Tiggo 8 Plus для Китая 2 / 4 Chery Tiggo 8 Plus для Китая 3 / 4 Chery Tiggo 8 Plus для Китая 4 / 4

В своем релизе Chery отдельно выделила шильдик TGDI (он под корпусами зеркал) – судя по всему, в России Tiggo 8 Pro, как и Plus в Поднебесной, будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6. На китайской версии мотор выдает 197 л.с. и 290 Нм, однако для РФ отдачу могли урезать (например, на Cheryexeed TXL этот мотор выдает 186 л.с. и 275 Нм). На родине Tiggo 8 Plus укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя сцеплениями, привод – только передний. В России, видимо, тот же набор. При этом, по неофициальным данным, к концу года наш Tiggo 8 Pro может получить полный привод.



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Напомним, нынешний кросс Chery Tiggo 8 на российском рынке представлен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и 2.0 (170 л.с., 250 Нм), первый мотор сочетается с 6DCT, второй работает в паре с вариатором, полный привод «обычному» SUV не положен. Сегодня цена «восьмерки» начинается с отметки в 1 749 900 рублей (без учета спецпредложений). Chery Tiggo 8 Pro, очевидно, будет стоить дороже.

