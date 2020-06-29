Новинки ×
  • У JAC появился свой X4: новую модель сделали из обещанного России кроссовера

У JAC появился свой X4: новую модель сделали из обещанного России кроссовера

29.06.2020 154 0 0

На китайский рынок выходит компактный паркетник JAC Jiayue X4. Модель доступна в шести комплектациях, но двигатель только один. Полный привод кроссу не положен.

 

Линейка Jiayue (нечто вроде «цзя-юэ») была создана компанией JAC в прошлом году, ее производитель относит к «эпохе 3.0» — так китайцы называют свои новые продукты. Первенцем этой серии стал оригинальный лифтбек Jiayue A5, затем к нему присоединился кроссовер Jiayue X7 (переделанный JAC Refine S7). А теперь стартуют продажи третьей модели – компактного паркетника Jiayue X4.

Как и «икс-седьмой», младший кросс не разработан с нуля – за основу взяли JAC Refine S4. Исходный SUV дебютировал под конец 2018-го, его преподносили в качестве первой модели JAC с новым фирменным стилем. Однако хитом S4 так и не стал. Пусть в 2019-м кроссовер и занял вторую строчку в рейтинге продаж марки, но по сравнению с конкурентами результаты скромные: в Поднебесной реализовано 22 375 автомобилей Refine S4, тогда как, к примеру, Changan CS35 разошелся тиражом в 141 701 экземпляр.

JAC Jiayue X4
1 / 3
JAC Jiayue X4
2 / 3
JAC Jiayue X4
3 / 3

Внешне от «эс-четвертого» паркетник Jiayue X4 отличается оформлением передней части и кормы. Так, модель получила другие бамперы и радиаторную решетку, двухъярусную головную оптику и иные задние фонари (они объединены светящейся полоской). А вот габариты такие же, как у «эски»: длина Jiayue X4 равна 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2620 мм. Заявленный дорожный просвет – 200 мм (у обоих кроссов, но указан показатель лишь для машин без нагрузки).

С интерьером особо не заморачивались, из нового – виртуальная «приборка» (у S4 только аналоговые приборы) да двухэтажный центральный тоннель (в нижнем отсеке появилась площадка для зарядки телефона). Ну и еще в салоне Jiayue X4 черно-красная отделка, а под сенсорной панелью, на которую выведено управление климатической установкой, теперь пусто, тогда как у S4 там расположен блок с физическими кнопками. Объем багажника «икс-четвертого» — те же 520 литров, что и у исходного SUV.

JAC Jiayue X4
1 / 6
JAC Jiayue X4
2 / 6
JAC Jiayue X4
3 / 6
JAC Jiayue X4
4 / 6
JAC Jiayue X4
5 / 6
JAC Jiayue X4
6 / 6

Также в списке оборудования Jiayue X4 значатся: мультимедийная система с голосовым управлением, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, системы экстренного автоторможения и предотвращения фронтального столкновения. 

Двигатель перешел с Refine S4 – это бензиновая «турбочетверка» HFC4GB2.4E 1.5 мощностью 150 л.с. (210 Нм), она сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – лишь передний. Для кроссовера Refine S4 также предусмотрен «атмосферник» 1.6 (HFC4GB3.3D), выдающий 120 л.с., но то речь о SUV предыдущего модельного года – у нынешней «эски» такого мотора уже нет.

JAC Jiayue X4

Цена JAC Jiayue X4 лежит в диапазоне от 72 800 до 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 711 000 – 975 000 рублей по актуальному курсу. При этом уже на старте продаж можно получить скидку, с ее учетом кросс стоит от 62 800 юаней (613 000 рублей). Кроссовер Refine S4 с мотором 1.5T в базовой комплектации стоит дороже (75 800 юаней или 740 000 рублей), однако остальные версии дешевле «икса».

Напомним, JAC Refine S4 ранее был обещан и России – разумеется, в старом кузове. О том, что компания собирается вывести кроссовер на наш рынок, Kolesa.ru сообщал еще в 2018-м. Предполагалось, что до РФ паркетник доберется в 2019-м, но этого так и не произошло. В начале 2020-го в Сети появились сообщения, что S4 привезут грядущей осенью. Впрочем, вполне возможно, что из-за кризиса и пандемии коронавируса COVID-19 сроки снова пересмотрели.

Исходный JAC Refine S4
1 / 4
Исходный JAC Refine S4
2 / 4
Исходный JAC Refine S4
3 / 4
Исходный JAC Refine S4
4 / 4

Между тем на родине линейка Jiayue скоро пополнится еще одним SUV, причем снова с бээмвэшным кроссоверным индексом: покупателям предложат флагманский X8 (впрочем, немцы еще только готовятся представить свой «икс-восьмой»). 

кроссовер Китай авторынок новинки JAC JAC S4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Новые медсправки, ввоз правого руля и прочее: что меняется с 1 июля, а что отложено В конце прошлой недели внимание многих было сосредоточено на нововведениях в автомобильной сфере, вступающих в силу с 1 июля. В фокус попали изменения правил ввоза праворульных машин, новые... 366 0 2 29.06.2020
Статьи / История Генеральские и офицерские: штабные и командирские легковые машины Второй мировой Начинаем публикацию статей о многочисленных и малоизвестных армейских автомобилях Второй мировой войны, которые в 1939-1945 годах состояли на вооружении стран антигитлеровской коалиции, а та... 3078 1 13 28.06.2020
Статьи / Тесты От Видеотона до Bose: угадываем автомобиль по его аудиосистеме Базовые комплектации бюджетных автомобилей по сей день могут предложить «аудиоподготовку» с дырой в центральной консоли вместо головного устройства, но за доплату «музыка» была доступна даже... 4255 0 6 27.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 31589 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 29979 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28971 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings