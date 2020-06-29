У JAC появился свой X4: новую модель сделали из обещанного России кроссовера

На китайский рынок выходит компактный паркетник JAC Jiayue X4. Модель доступна в шести комплектациях, но двигатель только один. Полный привод кроссу не положен.

Линейка Jiayue (нечто вроде «цзя-юэ») была создана компанией JAC в прошлом году, ее производитель относит к «эпохе 3.0» — так китайцы называют свои новые продукты. Первенцем этой серии стал оригинальный лифтбек Jiayue A5, затем к нему присоединился кроссовер Jiayue X7 (переделанный JAC Refine S7). А теперь стартуют продажи третьей модели – компактного паркетника Jiayue X4.

Как и «икс-седьмой», младший кросс не разработан с нуля – за основу взяли JAC Refine S4. Исходный SUV дебютировал под конец 2018-го, его преподносили в качестве первой модели JAC с новым фирменным стилем. Однако хитом S4 так и не стал. Пусть в 2019-м кроссовер и занял вторую строчку в рейтинге продаж марки, но по сравнению с конкурентами результаты скромные: в Поднебесной реализовано 22 375 автомобилей Refine S4, тогда как, к примеру, Changan CS35 разошелся тиражом в 141 701 экземпляр.

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Внешне от «эс-четвертого» паркетник Jiayue X4 отличается оформлением передней части и кормы. Так, модель получила другие бамперы и радиаторную решетку, двухъярусную головную оптику и иные задние фонари (они объединены светящейся полоской). А вот габариты такие же, как у «эски»: длина Jiayue X4 равна 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2620 мм. Заявленный дорожный просвет – 200 мм (у обоих кроссов, но указан показатель лишь для машин без нагрузки).



С интерьером особо не заморачивались, из нового – виртуальная «приборка» (у S4 только аналоговые приборы) да двухэтажный центральный тоннель (в нижнем отсеке появилась площадка для зарядки телефона). Ну и еще в салоне Jiayue X4 черно-красная отделка, а под сенсорной панелью, на которую выведено управление климатической установкой, теперь пусто, тогда как у S4 там расположен блок с физическими кнопками. Объем багажника «икс-четвертого» — те же 520 литров, что и у исходного SUV.

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Также в списке оборудования Jiayue X4 значатся: мультимедийная система с голосовым управлением, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, системы экстренного автоторможения и предотвращения фронтального столкновения.



Двигатель перешел с Refine S4 – это бензиновая «турбочетверка» HFC4GB2.4E 1.5 мощностью 150 л.с. (210 Нм), она сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – лишь передний. Для кроссовера Refine S4 также предусмотрен «атмосферник» 1.6 (HFC4GB3.3D), выдающий 120 л.с., но то речь о SUV предыдущего модельного года – у нынешней «эски» такого мотора уже нет.

JAC Jiayue X4

Цена JAC Jiayue X4 лежит в диапазоне от 72 800 до 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 711 000 – 975 000 рублей по актуальному курсу. При этом уже на старте продаж можно получить скидку, с ее учетом кросс стоит от 62 800 юаней (613 000 рублей). Кроссовер Refine S4 с мотором 1.5T в базовой комплектации стоит дороже (75 800 юаней или 740 000 рублей), однако остальные версии дешевле «икса».



Напомним, JAC Refine S4 ранее был обещан и России – разумеется, в старом кузове. О том, что компания собирается вывести кроссовер на наш рынок, Kolesa.ru сообщал еще в 2018-м. Предполагалось, что до РФ паркетник доберется в 2019-м, но этого так и не произошло. В начале 2020-го в Сети появились сообщения, что S4 привезут грядущей осенью. Впрочем, вполне возможно, что из-за кризиса и пандемии коронавируса COVID-19 сроки снова пересмотрели.

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Между тем на родине линейка Jiayue скоро пополнится еще одним SUV, причем снова с бээмвэшным кроссоверным индексом: покупателям предложат флагманский X8 (впрочем, немцы еще только готовятся представить свой «икс-восьмой»).

