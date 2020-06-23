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  • Китайский X8: трехрядный салон и мотор от младшего SUV (но мощнее)

Китайский X8: трехрядный салон и мотор от младшего SUV (но мощнее)

23.06.2020 170 0 0

В Сеть выложили фотографии нового флагманского кроссовера компании JAC. На домашний рынок паркетник выйдет до конца текущего года.

 

В 2019-м китайская JAC объявила о том, что она входит в «эпоху 3.0» — так компания называет свои новые продукты, в рамках этой «эры» была создана линейка Jiayue (нечто вроде «цзя-юэ»). Сегодня в Китае представлены две модели такой серии – лифтбек Jiayue A5 и кроссовер Jiayue X7 (перелицованный JAC Refine S7). На днях к ним присоединится компактный паркетник Jiayue X4 (в Jiayue превратили JAC Refine S4), а в третьем квартале гамму пополнит флагманский SUV, тоже с бээмвэшным кроссоверным индексом – X8 (правда, немцы еще только готовятся представить свой «икс-восьмой»). Эскизы флагмана компания JAC распространила в мае, теперь же в базу китайского минпрома внесли полноценные фото новинки, вдобавок стали известны основные характеристики.

JAC Jiayue X8

﻿На первый взгляд Jiayue X8 кажется копией Jiayue X7, однако дизайн у «икс-восьмого» все же свой: старший кросс получил иные радиаторную решетку, капот, бамперы и наружные зеркала, оптика тоже другая. Длина флагмана равна 4795 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1758 мм, расстояние между осями – 2810 мм. Паркетник X7 короче на 19 мм, а колесная база этого SUV составляет 2750 мм. Любопытно, что по ширине и высоте младший кросс обогнал X8 – у Jiayue X7 эти показатели равны 1900 и 1760 мм соответственно. Впрочем, именно «икс-седьмой», вероятно, и стал донором для нового кроссовера.

Интерьер Jiayue X8 еще не засвечен, при этом известно, что модель предложат с шести- или семиместным салоном, тогда как Jiayue X7 бывает только пятиместным. Для X8 заявлены панорамная крыша и камеры кругового обзора (у младшего SUV это добро тоже имеется).

JAC Jiayue X8
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JAC Jiayue X8
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Двигатель один – это бензиновая «турбочетверка» HFC4GC1.6E 1.5 от Jiayue X7, но для трехрядного паркетника ее отдачу увеличили со 174 до 184 л.с. «Икс-седьмой» доступен с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – они же наверняка достались и грядущему флагману. У Jiayue X7 только передний привод, у X8 версии 4WD тоже, вероятно, нет.

Цена Jiayue X7 лежит в диапазоне от 89 800 до 119 800 юаней (примерно 882 000 – 1 176 000 рублей по актуальному курсу). Таким образом, можно предположить, что прайс-лист «икс-восьмого», будет начинаться с отметки в районе сотни тысяч юаней (около 982 000 рублей по актуальному курсу).

Младший JAC Jiayue X7
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Младший JAC Jiayue X7
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Младший JAC Jiayue X7
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Младший JAC Jiayue X7
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В России автомобили серии Jiayue продавать пока не планируют, зато до нас должны добраться «исходные» версии X7 и X4, то есть JAC Refine S7 и Refine S4.

Между тем ранее стало известно о том, что концерн Volkswagen собирается выкупить 50% акций JAC. Подробнее – в нашем материале.

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