Китайский X4, который сделали из обещанного РФ кросса: с салоном почти не заморачивались

Компания JAC продолжает постепенно рассекречивать свой новый компактный паркетник. Впрочем, новым его можно назвать с натяжкой, ведь модель сделали из другого SUV марки, который так и не стал хитом.

Кроссовер с индексом X4 китайцы анонсировали в марте, одновременно опубликовав дизайнерские наброски. В апреле экстерьер раскрыли на полноценных фирменных картинках и фото местного минпрома, а теперь JAC показала салон. Напомним, паркетник будут выпускать под новым суббрендом Jiayue (нечто вроде «цзя-юэ»). Эта серия появилась в прошлом году, ее первенцем стал оригинальный лифтбек Jiayue A5, стартовавший в том же 2019-м, а совсем недавно к «пятерке» присоединился кросс Jiayue X7, который представляет собой модернизированный Refine S7. Так вот с X4 компания JAC поступила так же, как со старшим SUV: в еще один кроссовер Jiayue превратили Refine S4.

JAC Jiayue X4 1 / 4 JAC Jiayue X4 2 / 4 JAC Jiayue X4 3 / 4 JAC Jiayue X4 4 / 4

Исходный «эс-четвертый» в Китае дебютировал под конец 2018 года, его преподносили в качестве первой модели JAC с новым фирменным стилем. Однако хитом S4 все же не стал. Пусть в 2019-м кросс и занял вторую строчку в рейтинге продаж марки, но по сравнению с конкурентами результаты скромные: в Поднебесной реализовано 22 375 автомобилей Refine S4, тогда как, к примеру, Changan CS35 разошелся тиражом в 141 701 экземпляр.



Итак, внешне Jiayue X4 отличается от «эс-четвертого» оформлением передней части и кормы: у «икса» иные бамперы и радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика. Задние фонари тоже заменили – снизу появились дополнительные секции. Габариты такие же, как у «эски»: длина Jiayue X4 равна 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2620 мм.

JAC Jiayue X4, фото из базы минпрома КНР

А вот с интерьером особо не заморачивались, внутри из обновок – чуть пересмотренный центральный тоннель, цифровая «приборка» (у S4 только аналоговые приборы) да другой рычаг коробки. Ну и еще в салоне Jiayue X4 черно-красная отделка, экран мультимедийной системы стал больше, а под сенсорной панелью, на которую выведено управление климатической установкой, теперь пусто, тогда как у S4 там расположен блок с физическими кнопками.



Двигатель тоже перешел с «эски» — это бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс HFC4GB2.4E) мощностью 150 л.с. (210 Нм). JAC Refine S4 с таким мотором доступен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором – вероятно, у X4 те же коробки. Также «эс-четвертый» еще пока можно купить с «атмосферником» 1.6 (HFC4GB3.3D), выдающим 120 л.с., но «иксу» этот мотор вряд ли достался, ведь его даже не стали доводить до новых эконорм. Привод же в любом случае только передний.

JAC Jiayue X4 1 / 4 JAC Jiayue X4 2 / 4 JAC Jiayue X4 3 / 4 JAC Jiayue X4 4 / 4

На китайский рынок Jiayue X4 должен выйти в июне, цены пока не объявлены. Refine S4 с турбомотором 1.5, который соответствует новым экостандартам, стоит от 75 800 юаней, что эквивалентно примерно 772 000 рублей по актуальному курсу.



Позже линейка Jiayue пополнится еще одним SUV – трехрядным X8, его китайцы анонсировали несколько дней назад. За основу для этой модели, скорее всего, взяли Jiayue X7 (он бывает только пятиместным).

JAC Refine S4 1 / 4 JAC Refine S4 2 / 4 JAC Refine S4 3 / 4 JAC Refine S4 4 / 4

Между тем JAC Refine S4 ранее был обещан и России – разумеется, в старом кузове. О том, что компания собирается вывести кроссовер на наш рынок, Kolesa.ru сообщал еще в 2018-м. Предполагалось, что до РФ паркетник доберется в 2019-м, однако этого так и не произошло. В начале 2020-го в Сети появились сообщения, что S4 привезут грядущей осенью. Впрочем, вполне возможно, что из-за кризиса и пандемии коронавируса COVID-19 сроки снова пересмотрят.

