Привет, BMW: китайская JAC добавит к кроссоверам X4 и X7 флагманский X8 раньше немцев

В минувшем году китайская JAC заявила о том, что она входит в «эпоху 3.0» — такое обозначение компания дала своим новым продуктам, в рамках этой «эры» создали линейку Jiayue (нечто вроде «цзя-юэ»). Первенцем серии стал лифтбек Jiayue A5, в апреле 2020-го на рынке КНР к «пятерке» присоединился кроссовер Jiayue X7, и в том же месяце фирма показала эскизы третьей модели – младшего паркетника Jiayue X4. Теперь же опубликованы картинки флагманского SUV – Jiayue X8. Кстати, в отличие от «икс-четвертого» и «икс-седьмого», тут китайцы опередили BMW: баварская марка, как ожидается, представит свой «икс-восьмой» лишь через год-два, а вот новинка JAC поступит в продажу до конца текущего года.

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Вообще, на первый взгляд Jiayue X8 кажется копией Jiayue X7, но стоит присмотреться и понимаешь, что дизайн у старшего кросса свой. Так, на радиаторной решетке «икс-восьмого» вертикальные «клыки», а не «штрихи», капот, бамперы и зеркала иные, другими также сделали головную оптику и задние фонари. Впрочем, не исключено, что X8 все же построен на базе X7. Последний кросс, к слову, представляет собой существенно модернизированный Refine S7 (паркетник сначала позиционировали как S7 второго поколения, но затем переработанный SUV решили превратить в отдельную модель).



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Габариты флагмана пока неизвестны. Длина Jiayue X7 равна 4776 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2750 мм.



Интерьер Jiayue X8 еще не засвечен, при этом в JAC отметили, что кроссовер предложат с пяти-, шести- или семиместным салоном. Между тем ранее считалось, что и Jiayue X7 будет доступен в трехрядном исполнении, ведь у исходного Refine S7 такая версия имеется. Однако в продажу поступил лишь пятиместный «икс-седьмой».

JAC Jiayue X8

О технике и оснащении X8 тоже пока не рассказали. Кроссовер Jiayue X7 в Китае можно купить с бензиновой «турбочетверкой» HFC 4GC1.6E 1.5 мощностью 174 л.с. (251 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Этой модели положены панорамная крыша со сдвижной секцией, двухзонный климат-контроль, автопарковщик, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камеры кругового обзора. Привод у X7 только передний, X8 тоже наверняка будет доступ лишь в переднеприводном исполнении, так как версии 4WD в Китае спросом не пользуются.



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Jiayue X8 окажется самым дорогим в кросс-линейке JAC. К слову, за Jiayue X7 просят 89 800 – 119 800 юаней, что эквивалентно примерно 937 000 – 1 250 000 рублей по актуальному курсу.



Об экспорте «икс-восьмого» говорить пока рано, ведь и X7 пока представлен только на домашнем рынке. При этом к нам планируют привезти JAC Refine S7 в старом кузове: ранее речь шла о 2020-м, но из-за кризиса и пандемии коронавируса COVID-19 сроки могли передвинуть.