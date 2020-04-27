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  • Обещанный РФ кроссовер JAC сменил имидж и имя. Марка ещё интригует, но модель уже раскрыта

Обещанный РФ кроссовер JAC сменил имидж и имя. Марка ещё интригует, но модель уже раскрыта

27.04.2020 607 0 0

Китайская компания JAC готовится вывести на домашний рынок паркетник X4. Под новым индексом прячется переделанный Refine S4. «Икс-четвертый» из Поднебесной до РФ в ближайшем будущем вряд ли доберется, а вот исходный кросс для нас ранее анонсировали.

 

В прошлом году компания JAC объявила о том, что она входит в «эпоху 3.0» — такое обозначение китайцы дали своим новым продуктам. В рамках этой «эры» была создана линейка Jiayue (нечто вроде «цзя-юэ»). Первенцем серии стал совершенно новый лифтбек Jiayue A5, дебютировавший в том же 2019-м. Совсем недавно к «пятерке» присоединился кроссовер Jiayue X7, который представляет собой существенно модернизированный Refine S7. Кстати, X7 сначала позиционировали как S7 второго поколения, но затем переработанный SUV решили превратить в отдельную модель. А во второй половине года гамму Jiayue пополнит младший паркетник с индексом X4 – и этот кросс тоже не разработан с нуля.

Первые эскизы Jiayue X4 компания JAC распространила в марте, в начале апреля в Сеть выложили фотографии замаскированного тестового образца. Теперь же марка опубликовала полноценные фирменные картинки, вдобавок в базе министерства промышленности КНР появились «живые» снимки и характеристики модели. Сомнений не осталось: Jiayue X4 — это не что иное как JAC Refine S4 с другим дизайном.

JAC Jiayue X4, новые фирменные изображения
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JAC Jiayue X4, новые фирменные изображения
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JAC Jiayue X4, новые фирменные изображения
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JAC Jiayue X4, новые фирменные изображения
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JAC Jiayue X4, новые фирменные изображения
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Напомним, исходный «эс-четвертый» в Китае представили под конец 2018 года, его преподносили в качестве первой модели JAC с новым фирменным стилем. Но хитом S4 так и не стал. Да, по итогам прошлого года кросс занял вторую строчку в рейтинге продаж марки, однако по сравнению с конкурентами результаты, мягко говоря, скромные: в Поднебесной реализовано 22 375 автомобилей Refine S4, тогда как, к примеру, Changan CS35 разошелся тиражом в 141 701 экземпляр.

Кроссовер Jiayue X4 от «исходника» отличается оформлением передней части и кормы. У «икса» новые капот, бамперы и радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика (сверху расположены L-образные светодиодные полоски дневных ходовых огней, ниже – основные блоки фар). Задние фонари тоже иные – они теперь соединены светящейся плашкой, а снизу появились дополнительные секции. А вот корпуса наружных зеркал и спойлер перешли с S4, прежними остались и выштамповки по бокам. Габариты такие же, как у «эски»: длина Jiayue X4 равна 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2620 мм.

JAC Jiayue X4, фото из базы минпрома КНР

Салон еще не засвечен. Не исключено, что внутри «парящий» тачскрин мультимедийной системы заменили на вертикальный планшет – как у лифтбека Jiayue A5.

В документах китайского сертификационного органа для Jiayue X4 заявлен один мотор – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс HFC4GB2.4E) мощностью 150 л.с. (210 Нм). Таким же двигателем оснащается и JAC Refine S4, этот кросс доступен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором (вероятно, у X4 те же коробки). Также «эс-четвертый» еще пока можно купить с «атмосферником» 1.6 (HFC4GB3.3D), выдающим 120 л.с., но «икс-четвертому» этот мотор вряд ли достанется, так как его даже не стали доводить до новых эконорм. Привод же в любом случае только передний.

JAC Refine S4
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JAC Refine S4
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JAC Refine S4
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Между тем Refine S4 ранее был обещан и России – в старом кузове, конечно. О том, что компания собирается вывести кроссовер на наш рынок, Kolesa.ru сообщал еще в 2018-м. Предполагалось, что до РФ паркетник доберется в 2019-м, однако этого так и не произошло. В начале 2020-го в Сети появились сообщения, что S4 привезут грядущей осенью. Впрочем, вполне возможно, что из-за кризиса и пандемии коронавируса COVID-19 сроки снова пересмотрят.

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