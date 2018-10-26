В Сети появились официальные фотографии нового паркетника JAC, который в линейке бренда займет нишу между известными у нас моделями S3 и S5.

Кросс назвали S4, он стал первой моделью марки, внешний облик которой выполнен в новом фирменном стиле: «одутловатость» исчезла, от гигантской радиаторной решетки также решили отказаться, вместо нее – аккуратный шестиугольник. По бокам появились более рельефные выштамповки. Кроме того, паркетник получил «заквадраченные» колесные арки. Новинку предложат с двухцветной окраской кузова.

Интерьер кроссовера производитель пока не раскрыл. Впрочем, благодаря вездесущим китайским фотошпионам, уже известно, как выглядит салон JAC S4: модель получила мультимедийную систему с «парящим» тачскрином, под которым находится еще один сенсорный дисплей, заменивший физические кнопки.

Длина кроссовера равна 4410 мм, колесная база – 2620 мм. По информации местных СМИ, на домашнем рынке JAC S4 предложат с бензиновыми «турбочетверкой» 1.5 и «атмосферником» 1.6 мощностью 150 и 120 л.с. соответственно. Коробки – шестиступенчатая «механика» и вариатор. Привод же, скорее всего, только передний – полноприводные машины в Китае особым спросом не пользуются.

Полноценная презентация JAC S4 пройдет 30 октября, в продажу новинка должна поступить до конца текущего года. В линейке марки модель займет нишу между паркетниками S3 (длина – 4345 мм, колесная база – 2560 мм) и S5 (4475/2654 мм). Первый кросс в Поднебесной сегодня обойдется минимум в 62 800 юаней (около 594 000 рублей по актуальному курсу), второй стоит от 89 500 юаней (примерно 847 000 рублей).

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Напомним, в этом году JAC снова начала продавать свои «легковушки» в России – это уже третья попытка завоевать наш рынок (первая была в 2007, вторая – в 2014-2016 гг.). Сегодня в РФ представлены упомянутые выше кроссоверы S3 и S5, их поставляют из Казахстана – сборка машин налажена на предприятии СарыаркаАвтоПром (принадлежит ГК AllurGroup, «тройку» там делают по полному циклу). У нас кроссовер JAC S3 можно купить с «атмосферником» 1.5 (105 л.с.), цена – от 749 900 рублей. «Старший» S5 доступен с турбодвигателем 2.0 (177 л.с.) и атмосферным мотором аналогичного объема (136 л.с.) по цене от 849 900 рублей.

Кроссовер S4 в Россию привозить пока не планируют. При этом JAC все же думает о расширении модельного ряда – у нас может появиться пикап T6.