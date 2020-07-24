К кроссам JAC X4 и X7 присоединился трёхрядный X8. На очереди еще пара SUV, «созвучных» BMW

Премьера нового паркетника компании JAC прошла в рамках автосалона в Чэнду. Внешний облик выполнен в новом фирменном стиле, при этом модель почему-то сменила эмблему. Двигатель пока один, привод – только передний.

Именно на выставке в Чэнду в прошлом году дебютировал лифтбек A5 (в 2019-м шоу проводили в сентябре), ставший первенцем новой линейки Jiayue (нечто вроде «цзя-юэ»), которую в JAC относят к «эпохе 3.0». В первой половине 2020-го серию пополнили кроссоверы X4 и X7 (переделанные JAC Refine S4 и Refine S7 соответственно), а сегодня на той же выставочной площадке прошла публичная презентация четвертой модели новой «эпохи»: это снова SUV, снова с бээмвэшным индексом – X8 (правда, немцы еще только готовят к премьере свой «икс-восьмой»). Кросс будут позиционировать в качестве флагмана.

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Любопытно, что X8 показали с другой эмблемой – от марки SOL, созданной в рамках совместного предприятия JAC и Volkswagen специально для электрокаров. Под этим брендом сегодня выпускают лишь компакт E20X, то есть перелицованный JAC iEV7S. К слову, еще у пары моделей JAC, привезенных в Чэнду, заменили лого: у электрических версий A5 (такой лифтбек зовется iC5) и паркетника X4. Однако X8 вовсе не «электричка», да и на опубликованных ранее фирменных фото на машине красуется родная эмблема. Пока непонятно, решился ли JAC на ребрендинг, замену в компании не объяснили. Впрочем, не исключено, что таким образом китайцы решили подчеркнуть тот факт, что модели Jiayue производят по стандартам Volkswagen. Кстати, СП скоро перейдет под контроль немецкого автогиганта, а сам JAC будет наполовину принадлежать Фольксвагену (об этом Kolesa.ru подробно рассказывал в мае).



Но вернемся к X8. Внешне кроссовер выглядит копией младшего X7, однако дизайн у флагмана все же свой: расположенные сверху ДХО сделали шире, заменили бамперы, радиаторную решетку, капот и багажную дверь. Задние фонари тоже другие, хотя, как и у X7, они соединены между собой светящейся полоской. Длина «икс-восьмого» составляет 4795 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1758 мм, колесная база – 2810 мм. Паркетник X7 короче на 19 мм, а расстояние между осями у этого SUV – 2750 мм. А вот по ширине и высоте младший кросс обогнал X8 – у Jiayue X7 они равны 1900 и 1760 мм соответственно.



Фирменные фото JAC X8, опубликованные ранее 1 / 3 Фирменные фото JAC X8, опубликованные ранее 2 / 3 Фирменные фото JAC X8, опубликованные ранее 3 / 3

Внутри с «икс-седьмым» флагманский кросс роднят рулевое колесо, центральные дефлекторы обдува, сенсорный блок управления «климатом» и тоннель (при этом у X8 на нем установили кнопку запуска мотора, у X7 она справа от руля). Передняя панель – иная, с буквально «выросшим» из нее тачскрином мультимедийной системы (у X7 экран «парит»). Но самое главное отличие заключается в том, что X8 будет доступен с пяти-, шести- или семиместным салоном, тогда как Jiayue X7 исключительно пятиместный.



Фирменные фото JAC X8, опубликованные ранее 1 / 3 Фирменные фото JAC X8, опубликованные ранее 2 / 3 Фирменные фото JAC X8, опубликованные ранее 3 / 3

Двигатель перешел с «икс-седьмого» — это бензиновая «турбочетверка» HFC4GC1.6E 1.5, однако для трехрядного кроссовера ее отдачу увеличили со 174 до 184 л.с. (крутящий момент вырос с 251 до 300 Нм). Для X8 пока заявлена только шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, хотя X7 еще положена 6МКП. Оба кросса имеют лишь передний привод.



В Китае продажи X8 стартуют до конца текущего года, цены пока не объявлены. JAC Jiayue X7 стоит от 89 800 до 139 800 юаней, что эквивалентно примерно 911 000 – 1 418 000 рублей по актуальному курсу. Одним из главных конкурентов X8 считается трехрядный Geely HaoYue, он обойдется минимум в 103 600 юаней (1 051 000 рублей).

К JAC X4, X7 и X8 скоро присоединятся X5 и X6. Четвертая модель, спрятанная под пологом, названия пока не имеет, вместо него просто многоточие

Между тем на выставке в Чэнду засветили еще две модели JAC с бээмвэшными индексами – компания выпустит X5 и X6, вероятно, это также будут кроссоверы, подробностей о них еще нет.



Для России автомобили серии Jiayue официально не анонсировали, зато до нас, как ожидается, доберутся «исходные» версии X7 и X4, то есть кроссоверы JAC Refine S7 и Refine S4. Также в РФ скоро начнут продавать электрокар JAC iEV7S.