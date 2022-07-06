Под возрождённой маркой Москвич будут выпускать модели JAC

Как и ожидалось, технологическим партнером Москвича стал КАМАЗ. На первом этапе московское предприятие займется крупноузловой сборкой автомобилей JAC, планируется, что линейка будет состоять из пяти моделей, включая электрокросс.

В мае этого года компания Renault заявила о том, что избавилась от своих российских активов: АВТОВАЗ перешел под управление НАМИ, а московский завод передали столичным властям. Тогда же стало известно о планах возобновить выпуск легковушек на уже бывшем предприятии Renault Россия под историческим брендом Москвич при содействии КАМАЗа. И вот сегодня мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когонин подписали «Соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта». Встреча прошла непосредственно на предприятии, сообщает Официальный сайт мэра Москвы.

Соглашение предусматривает разработку стратегии развития завода (теперь он называется Москвич) сроком на восемь лет, включая «определение сроков и условий создания и развития производства». Также стороны договорились сохранить трудовой коллектив предприятия (2305 человек, по данным сайта мэра), развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис. А еще обещана собственная платформа, которую разработают с помощью КАМАЗа.



«Одновременно уже сегодня Правительство Москвы и КАМАЗ при поддержке Правительства России приступают к разработке новой российской универсальной платформы для современных и безопасных легковых автомобилей и организации производства ключевых автокомпонентов: электрических двигателей, аккумуляторов, систем управления, безопасности и многого другого», — говорится в релизе, размещенном на сайте мэра столицы.



Понятно, что на разработку платформы потребуется время, поэтому сначала под брендом Москвич наладят крупноузловую сборку автомобилей компании из дружественной страны. Этот партнер не назван, впрочем, на выставленных на заводе плакатах с предполагаемой модельной линейкой легко угадываются машины китайской фирмы JAC. К слову, у КАМАЗа (а он должен обеспечить поставки комплектующих для сборки) уже есть опыт сотрудничества с этой компанией.

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Что же касается самих моделей, то, как ожидается, первыми Москвичами станут кроссоверы JAC JS4, S7 и Sehol X6 (Sehol – суббренд JAC, который используется на родине), электрическая версия JS4, а также лифтбек Sehol A5 Plus (построен на базе «пятидверки», которая в РФ известна как JAC J7).



До 31 декабря текущего года Москвич планирует выпустить не менее 600 автомобилей (по технологии крупноузловой сборки), в том числе примерно 200 электрокаров. В 2023-м планируется выпуск минимум 50 000 единиц (включая примерно 10 000 «электричек»), а в течение 2024 года – уже минимум 100 000 машин (в том числе около 20 000 электрокаров).

JAC JS4 и JAC S7, Sehol X6 и Sehol A5 Plus 1 / 4 JAC JS4 и JAC S7, Sehol X6 и Sehol A5 Plus 2 / 4 JAC JS4 и JAC S7, Sehol X6 и Sehol A5 Plus 3 / 4 JAC JS4 и JAC S7, Sehol X6 и Sehol A5 Plus 4 / 4

К концу 2024-го Москвич намерен перейти на мелкоузловую сборку, при этом «на втором этапе планируется существенно расширить использование российских компонентов в собираемой легковой автомашине (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и так далее)». Ну а третий этап предусматривает производство отечественных электрокаров «из ключевых российских компонентов» (электромотор, батареи, системы безопасности и управления). Кстати, именно выпуск электромобилей назван приоритетом для завода. Основными потребителями новых Москвичей должны стать службы такси и каршеринга.



А вот как дальше будет работать на российском рынке сама компания JAC при наличии такого количества Москвичей – пока неизвестно. Отметим, сообщений ни от местного представительства, ни от головного китайского офиса относительно сотрудничества с возрожденной российской маркой на момент публикации новости не было.