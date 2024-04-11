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Кроссовер Москвич 8 станет флагманом марки

11.04.2024 693 0 0

Трехрядный SUV будет доступен с бензиновым турбомотором. Новинку планируют вывести на рынок уже в этом году.

Московский автомобильный завод «Москвич» раскрыл дизайн новой модели – семиместного кроссовера Москвич 8. Объявлено, что старт производства и продаж «восьмерки» намечен на конец 2024-го. Москвич 8 присоединится к лифтбеку Москвич 6, младшему паркетнику Москвич 3 и его электроверсии Москвич 3e.

Как и в случае с остальными нынешними моделями бренда, другие эмблемы и шильдики получил автомобиль китайской компании JAC: за основу взяли кроссовер X8 Plus. Исходный Плюс в Поднебесной дебютировал в 2022-м. К слову, прежде там его продавали под суббрендом Sehol, но фирма JAC от этой марки впоследствии отказалась. А еще любопытно то, что совсем новой моделью JAC X8 Plus тоже не был – это существенно модернизированный «просто» X8 (он же JS8 на экспортных рынках), который выпускают с 2020 года (дореформенный SUV до сих пор в строю).

Сообщается, что длина кроссовера Москвич 8 равна 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1756 мм, колесная база – 2830 мм. Таким образом, по своим размерам модель сопоставима с Kia Sorento.

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Москвич 8 будет доступен с бензиновым мотором GDI мощностью 174 л.с. Объем в пресс-релизе не указан. Впрочем, это, вероятно, тот же турбомотор 1.5, что и в Китае. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой. Полного привода у исходного JAC X8 Plus нет.

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По предварительным данным, в список оборудования «восьмерки» войдут виртуальная приборка, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора.

Больше подробностей о кроссовере Москвич 8 появится ближе к дате старта продаж.

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