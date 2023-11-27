Под колеса ложится уже присыпанный первыми снегопадами асфальт трассы А-295, соединяющей Казань и Йошкар-Олу, а в голове крутится фраза Шефа из бессмертной «Бриллиантовой руки»: «На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину Москвич! Новая модель!». Потому что еду я на автомобиле, на котором красуется шильдик Москвич, и это действительно новая для Московского автомобильного завода модель.

Ни для кого не секрет, что на заводе Москвич собирают автомобили, «исходники» для которых поступают с заводов китайской компании JAC Motors, расположенных в городе Хефэй китайской провинции Аньхой, причем сборка эта пока – сугубо крупноузловая, SKD, то есть та, которую называют «отверточной». Пока что так собирают как кроссоверы Москвич 3 и Москвич 3е, так и новинку – лифтбек Москвич 6, основой для которого стал JAC J7. Конечно, сейчас завод усиленно готовится к самостоятельной сварке кузовов и переходу к мелкоузловой сборке: еще в октябре заводчане отрапортовали, что на смонтированной роботизированной линии сварены первые пробные кузова кроссоверов Москвич 3, но окончательный переход к самостоятельной сварке серийных кузовов этой модели намечен на I — II квартал 2024 года, а в случае Москвич 6 это произойдет и того позже. Но, как уверяют заводчане, это однозначно случится в 2024 году.



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JAC, да не тот

Пока стоит отметить, что Москвичом стал не совсем тот JAC J7, который уже продавался в России и который в настоящее время собирают в Казахстане на заводе СарыаркаАвтоПром (о нем мы довольно подробно рассказали в материале, посвященном китайским седанам сегмента D). В Москвич 6 превратилась обновленная версия JAC J7, и ее отличают и техническое оснащение, и внешнее оформление, и интерьер. В особенности это касается комплектации «Бизнес», для которой предусмотрен другой силовой агрегат. Но начнем мы, по традиции, с внешности.

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Стоит сразу признать: Москвич 6 – это очень эффектный, элегантный и гармоничный автомобиль. И тут совершенно нечему удивляться: этот кузов нарисовал итальянец Даниэле Гальоне, который прежде работал на Alfa Romeo. И кузов не только выглядит симпатично, но и имеет коэффициент аэродинамического сопротивления Cx, равный 0.26, а это очень хороший показатель. У автомобиля есть пара не самых выгодных ракурсов, но в целом он очень хорош, включая оформление передней части. Она теперь выполнена в единой стилистике с кроссовером Москвич 3, а трехуровневая облицовка радиатора получилась даже более гармоничной, чем в случае кроссовера. Более строгими стали фары головного света, утратившие восточную раскосость: теперь каждая фара состоит из пяти линзованных прожекторов, а источником света в них служат 142 светодиода. Собственно говоря, вся светотехника Москвич 6 – светодиодная, включая главные задние фонари и узкую поперечную светящуюся полоску. Все это выглядит и эффектно, и современно.

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Чемодан в недрах багажника

Нужно сказать, что автомобиль привлекает внимание и вызывает одобрение у других участников движения: и в Казани, и в Йошкар-Оле водители в соседних рядах бибикают и показывают поднятые вверх большие пальцы – мол, нравится! Причем международный жест одобрения могут показать обитатели салонов вполне респектабельных европейских, японских и корейских автомобилей. И в этом нет ничего удивительного: Москвич 6 – автомобиль большой и солидный. Габариты кузова – 4770 х 1820 х 1492 мм при колесной базе 2760 мм, и это лишь на воробьиный клювик меньше, чем у таких конкурентов, как Chery Arrizo 8 или Aeolus Shine Max, и чуть больше, чем у Changan Lamore. Вполне вменяемым для городского автомобиля можно считать и дорожный просвет, равный 140 мм. Возможно, кому-то захочется иметь просвет побольше, чтобы спокойно на дачу ездить, но в городе такого просвета вполне хватает.

А вот объем багажника порадует однозначно. Он равен 540 литрам, и чемодан размера cabin size попросту теряется в его недрах. Это порадует и семейных людей, и таксистов, и водителей корпоративного транспорта, которым поручено встретить кого-то в аэропорту. Ну а если 540 литров мало, то можно сложить задние сиденья и довести доступный для размещения багажа объем до полутора кубометров. Более того, хотя совсем ровный пол в таком случае не получается, а спинки заднего дивана образуют с полом багажника некий излом, устроиться на ночлег в такой конфигурации все-таки можно, и в этом заключается еще один плюс кузова типа лифтбек, у которого вместо крышки багажника – пятая дверь с задним стеклом.

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В общем, внешность машины производит впечатление, и на стоянках обязательно кто-то подходит и начинает расспрашивать: ну как машина, что за мотор и, конечно, сколько она будет стоить. Но если ответы на первые вопросы вызывают полное одобрение, то, услышав озвученную цену, люди явно демонстрируют разочарование. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся, ну а пока стоит поговорить о технических особенностях автомобиля.

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И легкая нотка хайтека

Для Москвича 6 предусмотрено два мотора: 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с. (этот мотор знаком в том числе и по кроссоверу Москвич 3) и турбированный двигатель такого же объема, но с непосредственным впрыском, двойным фазовращателем и турбиной повышенной производительности, способный развивать 174 л.с. и выдавать 280 Нм крутящего момента. А это уже серьезно! Например, такие автомобили, как Mazda 6 и Kia K5 (а их смело можно назвать классикой жанра в рамках этого сегмента) обходятся моторами мощностью 150 л.с. Ну а чтобы без проблем переварить такую мощность и момент, в пару мотору 1,5 GDI назначен шестиступенчатый «мокрый» робот DCT 6. Таким силовым агрегатом оснащаются только машины в комплектации «Бизнес» (впрочем, если кто-то пожелает купить автомобиль в «полном фарше», то есть с максимально доступным уровнем оснащения, но ему не нужна мощность и динамика, то для него есть вариант со 136-сильным мотором и вариатором CVT 25). Ну а для комплектации «Комфорт» такое сочетание является единственно возможным.

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А вот в интерьере и внутреннем оснащении хватает противоречий. На тесте у нас были только машины в комплектации «Бизнес», причем в версии 1,5 GDI DCT 6, так что в дальнейшем разговор пойдет только о таких автомобилях. С одной стороны, тут все совсем неплохо: мягкая обивка передней панели, мягкие боковые поверхности на уровне коленей водителя и переднего пассажира. Накладка под светлый углепластик вносит некую нотку хайтека, а покрытая черным рояльным лаком верхняя поверхность центральной консоли намекает на респектабельность (одновременно, как это водится, занимаясь собиранием коллекции отпечатков пальцев). К эргономике водительского сиденья особых претензий нет, во всяком случае несколько часов за рулем и я, в целом, и моя поясница, в частности, пережили достаточно спокойно. Но тут во многом видны следы экономии. Руль регулируется только по углу наклона, электроприводом снабжено только сиденье водителя, причем регулировка возможна только в продольном направлении, угол наклона спинки изменяется вручную, ну а регулировка поясничного подпора отсутствует как класс.

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Он тонкий и холодный

Комбинацию приборов заменяет дисплей (в комплектации «Комфорт» приборы обычные, аналоговые), так что водитель может выбрать один из трех вариантов оформления приборной панели. Примечательно, что для этого не нужно лазать по меню на сенсорном дисплее головного устройства – под них выделена отдельная клавиша со звездочкой на правой спице руля. Рядом с ней – клавиша листания страниц бортового компьютера. И вот что меня удивило: при помощи клавиш на мультируле можно выбрать источник воспроизводимой музыки, можно увеличить или уменьшить громкость, можно ответить на телефонный звонок (если телефон подключен через Bluetooth к системе Hand Free), а вот переключиться на другую радиостанцию или выбрать следующий трек нельзя. Для этого нужно заходить в главное меню. А ведь на левой спице руля осталось полно не задействованных клавиш: там есть только клавиша включения круиз-контроля, клавиши «-/Set» и «+/Resume» и кнопка общего отключения системы. Да, круиз-контроль тут обычный, появление адаптивного даже не обещано. Есть и еще одно замечание: нанесенные на металлические клавиши обозначения очень плохо читаются при дневном свете (в темное время суток они подсвечиваются). Сам руль показался мне тонковатым по сечению, при этом в целом достаточно удобным, но вот отсутствие обогрева рулевого колеса несколько удивило. Тут видна явная недоработка в ходе адаптации модели к российским условиям.

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Мама велела прихватить шапочку

Естественно, главной доминантой оформления салона, как это сейчас принято, стал сенсорный экран головного устройства медиасистемы. Если судить по формальной диагонали, 10,4 дюйма, то его размер не так уж и велик, но вот что примечательно: из-за вертикальной ориентации и привычных «планшетных» пропорций этот дисплей воспринимается как гораздо более крупный, чем вытянутые в ширину дисплеи с такой же или даже большей диагональю, вплоть до 12,5 дюйма. А еще не могу не отметить отличную работу инженеров и программистов Москвича по русификации и настройке содержимого головного устройства. Во-первых, все шрифты, и на экране, и на цифровой панели, отлично читаются, в отличие от многих на скорую руку русифицированных моделей. Ну а во-вторых, Москвич 6 – один из немногих автомобилей, в котором временное обращение к каким-то пунктам меню во время использования навигации в смартфоне (через интеграционные приложения Apple CarPlay и Android Auto) не вызывает особых сложностей. В левой части экрана есть сенсорные кнопки «Домой» и «Меню». Вот едешь ты по карте из телефона и хочешь что-то поменять. Нажимаешь «Меню», заходишь в соответствующий раздел в верхней части экрана, потом – в нужный пункт, выбираешь, что тебе нужно, а далее нажимаешь кнопку «Домой» и тыкаешь в иконку с навигацией. Все, ты вернулся на тот экран, с которого ушел. На самом деле все это происходит очень быстро, куда быстрей, чем вы читаете это описание. И что приятно, сенсорные органы управления температурой и скоростью работы вентиляторов однозонного климат-контроля постоянно присутствуют по бокам экрана. Тут есть другой момент: почему-то при любой выставленной температуре в правое колено правого переднего пассажира из дефлекторов дует холодный воздух. Вот так вот… Водитель чувствует себя вполне комфортно, а я на «штурманском» месте спасался, натянув на колено шерстяную шапочку.

Тайны дворников

Иногда задуманное изменение настроек может и не получиться. Например, в блоке «Вождение» есть пункт «Чувствительность руля», и вы хотите поменять стандартный вариант на спортивный (кстати, я бы рекомендовал это сделать). Но на ходу у вас ничего не получится: система ответит, что «условия не соответствуют». Я поначалу подумал, что нужно выбрать общий спортивный режим работы трансмиссии, который переключается при помощи крайнего правого тумблера в блоке под центральным дисплеем. Но нет, оказалось, что общий режим тут ни при чем, и спортивный вариант чувствительности и загрузки руля может совмещаться с любым режимом работы коробки. Просто для того, чтобы изменить настройки рулевого управления, нужно остановиться. А в целом работа рулевого управления мне понравилась: руль достаточно острый (2,5 оборота от упора до упора), с приличной чувствительностью в околонулевой зоне, ну а в спортивном режиме еще и нагрузка ощутимо возрастает по мере увеличения угла поворота.

Есть свои хитрости и в управлении стеклоочистителем и омывателем. Погода во время теста нас не слишком порадовала – прошли серьезные снегопады, попутные машины поднимали с асфальта взвесь капелек воды с грязью. Решил ты очистить ветровое стекло, нажимаешь на правый подрулевой рычаг, форсунки исправно брызгают «незамерзайкой»… и больше ничего не происходит. Если вы привыкли, что за срабатыванием омывателя обязательно должен последовать взмах-другой «дворников», то вас ждет разочарование. Приходится отрабатывать более сложное движение рычагом, либо вверх и на себя, либо вниз и на себя. И только впоследствии выяснилось, что можно добиться и синхронного срабатывания омывателя и стеклоочистителей несколько более простым способом: просто нужно сильнее тянуть рычажок на себя и задержать его в таком положении на пару секунд.

Как победить ESP

Ну а едет Москвич 6 вполне прилично: послушно и бодро ускоряется, и если переусердствовать с педалью газа при трогании с места, то провернуть колеса на месте не просто, а очень просто. Вполне адекватной оказалась и работа коробки. Во всяком случае никаких проблем с обгонами у меня не возникло. А если вам нужно совсем уж мгновенное ускорение, можно сбросить передачу-другую в ручном режиме. Сделать это можно сделать двумя способами: при помощи подрулевых лепестков (и тогда через какое-то время трансмиссия вернется в чисто автоматический режим) или переведя селектор трансмиссии влево и качнув его на себя (но при этом вам и дальше придется вручную переключать передачи до тех пор, пока вы не вернете селектор на место). Этот же способ переключения можно выбрать и в том случае, когда вы хотите тронуться с места без пробуксовки. Например, в снежной каше на асфальте. Селектор влево, выбираете 2-ю передачу – и вперед, не зная преград.

Несколько сложней оказалась ситуация с оценкой управляемости. В ситуации скользкого покрытия и в городе, и на междугородних трассах особых возможностей проверить поведение автомобиля в экстремальных поворотах просто не было, и на первый план выходила траекторная устойчивость и адекватность работы систем стабилизации. Сразу скажу: ни к тому, ни к другому у меня претензий не возникло. Временами на приборной панели вспыхивал значок, обозначающий срабатывание системы ESP, но на этом и все. Активно работать рулем и ловить машину мне не пришлось даже на достаточно высоких скоростях. Я, правда, затрудняюсь сказать, чьи заслуги тут нужно отметить: многорычажной задней подвески или электронных систем.

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Неприятная ситуация возникала только во время обгонов. Дело в том, что на трассе выброшенный из-под колес снег образовал на разделительной линии своеобразный невысокий бугор. И вот ты едешь по двухполосной дороге, по одной полосе в каждую сторону, за грузовиком, который в принципе не может ехать быстрей 70 км/ч, а тут еще и скользкое покрытие. В общем, нужно обгонять… Дожидаешься момента, когда и обгон разрешен, и встречный транспорт еще далеко, добавляешь газку и даешь руля влево. И как только левое переднее колесо врубается в этот снежный бруствер, ESP срабатывает со всей возможной интенсивностью и при этом «душит» мотор. Словом, картина маслом: разгон прекратился, машина уже на встречной полосе, справа громада фуры с прицепом, а навстречу надвигается какой-то транспорт. В принципе, обгон я планировал с большим запасом, так что времени завершить маневр и нырнуть в свою полосу все-таки хватило, но некоторое количество нервных клеток сгорело безвозвратно. В итоге пришлось осваивать такой прием: правая рука исполняет упражнение «крепче за баранку держись, шофер», в то время как левая на ощупь находит кнопку отключения ESP, расположенную в нижнем блоке слева от рулевой колонки. Завершил обгон – и снова включаешь ESP.

Включай планшет и забудь про обогрев

Что же касается маневров на тесных парковках, то тут, конечно, выручает неплохая система кругового обзора, причем с возможностью выбрать, изображения с каких именно камер для тебя важны в данный момент. К моей радости, Москвич 6 не навязывает вывод на дисплей изображения с камер при каждом включении сигнала поворота на малой скорости. Я не раз отмечал, насколько это неудобно в ситуации, когда ты едешь по навигатору в незнакомом городе.

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Ну а теперь несколько слов о разнообразных жизненных благах для пассажиров. Во-первых, сразу отмечу достаточный простор для ног обитателей второго ряда – во всяком случае, «сам за собой» я разместился без особых проблем. Ногу на ногу, конечно, не закинешь, но и колени в спинку кресла водителя не уткнулись. Во-вторых, отмечу, что все четыре двери оснащены автоматическими стеклоподъемниками. Но подогрева задних сидений нет. Из всех доступных элементов комфорта в распоряжении задних пассажиров есть воздуховоды с регулируемыми дефлекторами, откидной подлокотник с подстаканниками, два USB-слота для подключения гаджетов и светодиодные лампочки индивидуального освещения над дверными проемами.

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Вспомним про Ивана Калиту

Ну а теперь пора поговорить о рыночной судьбе «шестого». Итак, довольно большой, солидный, несколько противоречивый по наполнению опциями комфорта, но неплохо едущий, быстрый и мощный автомобиль. В истории Московского автозавода была такая модель АЗЛК-2141, которая в чем-то превосходила переднеприводные Самары и Спутники, в чем-то им уступала, а по каким-то параметрам, например, по пространству в салоне и эргономике, смело могла соперничать с Волгами. Но этот Москвич, как и все Москвичи до этого, был именно автомобилем для народа, не самым дешевым, но в целом доступным по меркам тех лет. Попытки произвести на его базе нечто пафосное и представительское (Князь Владимир, Иван Калита) с треском провалились – ни разнообразное начальство, ни тем более «новые русские» не были готовы считать престижным автомобиль с шильдиком «Москвич», сколько бы он ни стоил и сколько бы массива карельской березы не вбухивали бы в интерьер.

Похоже, в наше время история может начать повторяться, потому что назвать Москвич 6 доступным или бюджетным у меня язык не поворачивается. Базовая комплектация «Комфорт» со 136-сильным мотором и вариатором стоит от 2 626 000 рублей, комплектация «Бизнес» с таким же силовым агрегатом, люком, «частичным электроприводом» сиденья водителя, климат-контролем и цифровой приборной панелью – 2 826 000 рублей, а такие автомобили, как были у нас на тесте, – и вовсе 2 976 000 рублей. Такой ценник непросто одолеть даже представителю «верхнего среднего класса», даже если автомобиль как таковой ему понравится, а состоятельной публике наверняка будет мешать само название марки, явно напоминающее о бюджетном прошлом. Опять же, подсознательно кажется, что в машине ценой почти в три миллиона должен быть не только обогрев, но и вентиляция сидений, и как минимум двухзонный климат-контроль, и электронные помощники, да и шумоизоляция должна быть получше.

Но по сравнению с прямыми конкурентами у Москвича есть серьезное преимущество, а именно – российский VIN, который позволяет невозбранно приобретать эти машины любым государственным структурам. Ну а чиновники среднего звена могут сколько угодно крутить носом: фи, раньше Audi и BMW закупали, а теперь вон чего – Москвич. Но ведь не за свои кровные, а в случае халявного (с точки зрения конечного пользователя) автомобиля на шильдик не смотрят. Опять же, есть такси и каршеринг, куда Москвич 6 впишется без особых проблем. Но больше всего меня волнует вопрос, станет ли Москвич 6 одним из начальных этапов технологического возрождения завода, которое, если все будет развиваться по позитивному сценарию, должно привести и к появлению собственных разработок. Очень бы хотелось надеяться, что все пойдет именно по этому пути.