После ухода крупных мировых брендов в российском сегменте D наступила заметная пустота. Но поскольку рынок, как и природа, пустоты не любит, после непродолжительного периода задумчивости китайские производители все-таки кинулись ее заполнять, так что у тех, кто планирует приобрести крупный автомобиль ценой не более 3,5 миллиона рублей, появился некоторый выбор. Вот об этом выборе мы и поговорим, как обычно, добавив модели, завезенные в порядке параллельного импорта.

Главный герой: Dongfeng Aeolus Shine Max

Седан Dongfeng Aeolus Shine Max – модель достаточно свежая даже для Китая. Впервые она была показана публике на Шанхайском автосалоне 2021 года. Тем не менее в 2023 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, и именно такую версию будет продвигать на нашем рынке взявшаяся за ум марка Dongfeng. О достоинствах и недостатках модели мы рассказали довольно подробно в недавнем тест-драйве .

Среди конкурентов китайского происхождения модель выделяется мощностью двигателя: большую может предложить только двухлитровая версия лифтбека FAW Bestune B70. Разместившийся под капотом Shine Max безальтернативный турбомотор Mach Power DFMC15TP1 объемом 1,5 литра выдает 190 л.с., причем в достаточно широком диапазоне (от 2000 до 4000 об/мин). Не предусмотрена и альтернатива роботизированной коробке Getrag 7DCT300, ставшей практически стандартным вариантом для очень многих китайских марок.

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Автомобиль построен на модульной платформе DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture), которая в свою очередь получена путем модификации платформы PSA CMP (Common Modular Platform). Передняя подвеска МакФерсон, многорычажная задняя (а не бюджетная полузависимая с торсионной балкой) и вполне качественно настроенный электроусилитель руля обеспечивают весьма неплохой контроль над автомобилем в самых разных условиях.

Как и полагается солидному среднеразмерному седану, Aeolus Shine Max очень неплохо оснащен. Список включает в себя цветную приборную жидкокристаллическую панель Light Phantom диагональю 12,3 дюйма, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой системы интеграции со смартфонами CarBitLink, акустическую систему Jamo с девятью динамиками, сервоприводы первого ряда сидений (причем кресло водителя имеет функции вентиляции, массажа и памяти положений), мультируль, регулируемый по углу наклона и вылету, панорамную крышу с люком (причем люк оснащен датчиком дождя), боковые зеркала с функциями обогрева, автоматического складывания и памятью настроек, а также обширный набор электронных помощников водителя.

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Вместе с тем потенциальному покупателю, присматривающемуся к этому автомобилю, стоит учесть и ряд негативных моментов. Во-первых, несмотря на вполне пристойные для среднеразмерного автомобиля габариты (4797х1870х1475 мм) и колесную базу (2770 мм), конструкторы все-таки не смогли обеспечить максимальный комфорт пассажирам заднего ряда сидений: низкая и ниспадающая линия крыши «давит на макушку» и усложняет доступ в салон людям с ростом выше среднего, да и посадка там устроит далеко не всех. Не слишком впечатляет и объем багажника, который составляет 428 литров. Подвеска неплохо показывает себя на качественном асфальте, но на плохих дорогах начинает «пропускать удары», а 150 мм дорожного просвета ограничивают возможности машины вне асфальта. Но главное – отсутствие возможности ручного переключения передач весьма негативно сказывается в ряде ездовых ситуаций, в частности, на горных серпантинах и при обгонах по встречной.

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Ну а те, кто решит, это эти недостатки для него не слишком значимы или что они полностью перекрываются суммой достоинств, могут готовить кошелек: в Россию Shine Max поставляется в единственной комплектации Luxury по цене 2 990 000 рублей.

Дорогие китайские товарищи: Chery Arrizo 8

По габаритам (4757×1832×1469 мм) и колесной базе (2770 мм) Chery Arrizo 8 практически не отличается от Dongfeng Aeolus Shine Max. Кроме того, сразу видны и общие подходы к дизайну (хотя непосредственное оформление и передней части, и кормы автомобиля, конечно же, различаются). Среди сходных черт можно отметить и купеобразный силуэт, и динамичные подштамповки на бортах.

Сходны и параметры силовых агрегатов. В случае Arrizo 8 это 1,6-литровый турбомотор SQRF4J16C: практически такой же мощный (186 л.с.) и в сочетании с таким же семиступенчатым роботом Getrag DCT7. Правда, здесь коробка имеет возможность ручного последовательного переключения передач. Дорожный просвет у Chery чуть меньше, 144 мм, а вот объем багажника – несколько больше, 455 литров, да и пространства на втором ряду несколько больше. Подвеска – точно такая же по конструкции: впереди стойки МакФерсон, сзади – многорычажка, однако есть основания считать, что настроена она несколько удачней, чем в случае Shine Max .

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Если говорить о комфорте в салоне и оснащенности, то Arrizo 8 точно не уступает Aeolus Shine Max, в особенности если разговор идет о топовой комплектации Ultimate SE. Однако даже в случае начальной комплектации Prestige водителя встретит и фирменная комбинация из двух 12,3-дюймовых дисплеев, объединенных в единый блок, мультируль, электроприводы регулировки обтянутых кожей сидений с обогревом и вентиляцией, управление которыми «по-мерседесовски» вынесено на двери. Arrizo 8 неплохо подготовлен к суровым испытаниям русскими зимами: во всех комплектациях предусмотрен обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Облегчит зимнюю эксплуатацию и возможность дистанционного запуска двигателя и прогрева салона при помощи телематической системы Chery Connect. Для младшей комплектации недоступны панорамная крыша с люком, регулируемый поясничный подпор с электроприводом и некоторые электронные ассистенты – например, ассистент смены полосы, предупреждения о заднем перекрестном столкновении и его предотвращения. Остальные системы, в том числе, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и так далее, присутствуют во всех комплектациях.

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Тем не менее стоит отметить, что если брать рекомендованные цены без скидок, то Arrizo 8 не вписывается в заданный нами ценовой диапазон: даже младшая комплектация стоит 3 559 900 рублей, а уж топовая Ultimate SE и вовсе оценена в 3 709 900! Однако действующая система скидок позволяет уменьшить эти цены вплоть до 3 094 900 и 3 244 900 соответственно. Однако помимо высокой цены потенциальные покупатели скорее всего учтут и то, что марка Chery у нас в стране уже вполне «раскручена», автомобили с треугольником в овале вполне обычны на улицах наших городов, а вот прочие конкуренты родом из КНР только приступают к полноценному освоению российского рынка.

Кто на новенького: Changan Lamore

Эту модель можно назвать совсем свежей: в Китае Changan Lamore дебютировал в апреле текущего года, а уже в июле его показали на выставке в Екатеринбурге. Хотя некоторые относят его к гольф-классу, габариты его скорее типичны для сегмента D: длина 4770 мм, ширина 1840 мм и высота 1440 мм при колесной базе 2765 мм (что хоть на воробьиный клювик, но меньше, чем у двух описанных выше конкурентов). А вот величина дорожного просвета, равного 128 мм, российского покупателя явно не обрадует… Зато выглядит автомобиль весьма футуристично, да и объем багажного отделения у него существенно больше: он равен 520 литрам. Но тут же возникает подозрение: а не куплен ли этот показатель ценой пространства для ног задних пассажиров? Ответ на этот вопрос потенциальным покупателям придется искать самостоятельно.

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Силовой агрегат Changan Lamore практически не отличается от описанных выше: 1,5-литровый турбомотор JL473ZQA мощностью 166 л.с. в паре с семиступенчатым «мокрым» роботом (с возможностью ручного последовательного переключения). А вот подвеска существенно «бюджетней»: спереди – все те же стойки МакФерсон, но сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой. Соответственно, от автомобиля можно ожидать и более простецких дорожных манер.

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Зато салон не менее футуристичен, чем внешность. Один сплюснутый сверху и снизу руль чего стоит… Плюс практически полное отсутствие физических кнопок, клавиш и переключателей. Роль приборной панели исполняет прямоугольный экран с диагональю 10 дюймов, а все остальные функции управляются через огромный, 13,2-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, причем расположенный вертикально.

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Что касается комфорта, то оба передних сиденья снабжены электроприводами (но обогревом оснащено только кресло водителя). Кроме того, есть обогрев заднего стекла и боковых зеркал. За микроклимат в салоне отвечает климат-контроль с фильтром PM0.1 и функцией ионизации воздуха, а также панорамная крыша с электроприводом. Для облегчения маневров на стоянке есть камеры кругового обзора и камера заднего вида с динамической разметкой, а также ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием. Вообще набор электронных ассистентов достаточно обширен и включает в себя весь стандартный набор, от адаптивного круиз-контроля до системы контроля давления в шинах. Некой неожиданностью являются не слишком обычные для дорожных автомобилей электронные системы помощи при подъёме и спуске. Электромеханический стояночный тормоз имеет функцию Auto Hold. На сегодняшний день в России предлагается одна-единственная (но весьма богатая) комплектация по цене 2 789 900 рублей.

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Кандидат на гражданство: FAW Bestune B70

Среднеразмерный семейный автомобиль совсем не обязан быть седаном. Это вполне может быть и лифтбек – такой, например, как FAW Bestune B70. Эту модель, построенную на модифицированной платформе Mazda СВ3 (на этой платформе была построена Mazda 6), тоже можно назвать достаточно свежей: ее дебют состоялся в 2020 году. По своим габаритам и колесной базе лифтбек превосходит всех других непосредственных конкурентов: длина B70 равна 4810 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2800 мм. А 160 мм дорожного просвета представляются вполне пристойным показателем для того, чтобы не слишком осложнять жизнь российского владельца этой модели. Не огорчит владельцев как простор в салоне, так и объем багажника, который вмещает 522 литра, тем более что его можно увеличить почти втрое, сложив задний ряд сидений.

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С апреля 2023 года Bestune B70 продается в России, причем покупателям предлагается выбор из двух моторов и четырех комплектаций. Комплектации Enjoyment и Exclusive предлагаются с «турбочетверками» объемом 1,5 литра и мощностью 160 л.с., в паре с которыми работает семиступенчатый робот со сдвоенными мокрыми сцеплениями. Подвеска имеет типичную «бюджетную» схему: спереди – МакФерсон, сзади – торсионная балка. Старшие комплектации Smart и Control получили турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 217 л.с. в паре с 6-ступенчатой гидромеханикой (что в глазах российских покупателей является безусловным плюсом), и среди доступных в россии китайских автомобилей сегмента D это самый мощный вариант. Такой мощности соответствует и конструкция многорычажной задней подвески.

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Естественно, уровень оснащенности четырех предложенных комплектаций различается самым серьезным образом. Так, начальная комплектация Enjoyment (за которую дилеры просят 2 450 000 рублей), лишена датчиков дождя и света, системы кругового обзора, боковых подушек безопасности, а также всего комплекса электронных ассистентов вождения. Круиз-контроль обычный, а не адаптивный. При этом кресло водителя имеют электрорегулировку с функцией памяти. В комплектацию включен двухзонный климат-контроль, панорамный люк, медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и электронный стояночный тормоз с системой AutoHold.



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Топовая комплектация Control обойдется уже в 2 901 000 рублей, но в ней вы получите и то, что есть в начальной комплектации, и то, чего в ней нет: адаптивный круиз-контроль, электропривод пятой двери, интеллектуальное управление фарами, полный набор электронных помощников и систему автоматической парковки. Комплектации Exclusive 1,5 и Smart 2,0 предлагают некие промежуточные варианты по комплексу оснащенности и стоят 2 559 000 и 2 804 000 рублей соответственно.

Примечательно, что есть вполне реальная возможность того, что мы увидим этот автомобиль с эмблемой в виде овала, только вместо цифры «1» с крылышками в него будет вписана ВАЗовская ладья.

Некоторым нужно подешевле: JAC J7

Марку JAC можно назвать Золушкой китайского сектора автомобильного рынка России. С одной стороны, марка уже достаточно давно присутствует в России, с другой – ни сама марка, равно как ни одна из ее моделей, не попали ни в топ-10, ни в топ-25 рейтинга российских продаж. Но с третьей стороны, именно JAC стал главным поставщиком «исходников» и для завода Москвич, и для заводов Соллерс. Но пока лифтбек JAC J7 еще не превратился в Москвич 6, а марка окончательно не отказалась от продажи в России собственных автомобилей, вполне можно рассмотреть в качестве варианта для покупки JAC J7, собранный в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром».

Сам автомобиль несколько старше перечисленных выше конкурентов: его премьера состоялась осенью 2019 года на автосалоне в городе Чэнду. Официальный сайт представляет этот лифтбек как «самую красивую модель из всей линейки JAC». О вкусах, конечно, не спорят, но для такого утверждения есть определенные основания: дизайн этой модели разработал итальянец Даниэле Гальоне, который прежде работал на Alfa Romeo.

J7 имеет вполне приличные размеры (4772×1820×1492 мм) и колесную базу 2760 мм, то есть автомобиль чуть-чуть крупнее, чем представленные выше седаны, хотя он все-таки несколько меньше Bestune B70. Тем не менее салон имеет вполне пристойный внутренний объем, а багажник может вместить 520 литров (а если сложить второй ряд сидений, то доступный для размещения багажа объем возрастает до 1510 л). Настораживает величина дорожного просвета: на фирменном сайте указано, что она равна или несколько превосходит 120 мм…

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Под капотом – безальтернативный 1,5 литровый турбомотор HFC4GB2.4E мощностью 136 л.с., и по этому показателю J7 однозначно проигрывает всем непосредственным конкурентам. В паре с ним работает либо 6-ступенчатая механика MF622D35 (комплектации Basic, Comfort и Comfort Plus), либо вариатор PunchVT3+ (комплектация Luxury). А вот с подвеской у этого лифтбека «все по-взрослому», передняя подвеска – типа МакФерсон, задняя – многорычажная, причем в настройке ходовой части принимали участие инженеры совместного предприятия JAC-Volkswagen. Кроме того, JAC J7 может похвастать одним из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления в классе, так что от автомобиля можно ожидать отличную экономичность (но не динамику).

И оснащенность JAC J7 можно оценить как самую скромную из всех представленных у нас китайских среднеразмерных автомобилей. Мало того, что JAC единственный, кто имеет версии с механикой, так еще и сиденья в двух младших комплектациях обтянуты тканью, а не экокожей, и приборная панель у J7 аналоговая (цифровая появляется в комплектации Luxury, вместе с климат-контролем и круиз-контролем), и электрорегулировок сидений нет ни в одной комплектации. В комплектации Basic нет даже камеры заднего вида (только два парковочных датчика), равно как и головного устройства с сенсорным дисплеем. В двух других комплектациях такой дисплей есть, но его диагональ составляет всего 10,4 дюйма, что по меркам китайского автопрома до смешного мало. Но и цену можно назвать самой низкой в рамках этой группы: комплектация Basic стоит 2 129 000 рублей, Comfort – 2 399 000 и 2 599 000. Но если поискать, то новый JAC J7 в комплектации Luxury, с двухпедальной трансмиссией, можно найти всего за 2 150 000 рублей! В общем, это вариант для тех, кому нужен достаточно большой автомобиль, но как можно дешевле – пусть даже ценой скромной динамики и не самого крутого набора опций.

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Параллельный импорт

Toyota Camry

Но что делать тем, кто принципиально не готов покупать совсем не дешевый автомобиль китайского производства, несмотря на гарантию и все электронные примочки? В принципе, в автосалонах хватает автомобилей привычных «досанкционных» марок, в том числе сегмента D, о котором идет речь.

Есть и главный хит прошлых лет, ставшая у нас практически культовой Toyota Camry, есть ее заокеанский аналог, чуть более крупная и мощная модель Toyota Avalon. Представлять эти модели, особенно Camry, смысла не имеет: все всё знают, да и мы рассказывали о ней очень подробно. Увы, но к этим машинам без 4-4,5 миллионов в кармане можно не подходить. Впрочем, мне удалось найти одно-единственное подходящее предложение: новая Toyota Camry 2022 года с двухлитровым 150-сильным мотором и вариатором в комплектации Стандарт (с тканевым салоном и механическими регулировками сидений) по цене 3 400 000 рублей.

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Mazda 6 / Mazda Atenza

Несколько более перспективной выглядит идея поискать подходящую по цене Mazda 6 третьего по счету поколения GJ. Эту модель можно считать ветераном и почти «соотечественником»: ее дебют состоялся в 2012 году на Московском автосалоне. Естественно, с тех пор модель претерпела пару серьезных обновлений, но с 2018 года, когда мы подробно рассказали о последнем, ничего принципиально важного в автомобиле не изменилось.

В Россию в основном завозят Mazda 6 из Китая, где автомобиль продается под именем Atenza. В итоге за 3,3-3,5 миллиона можно присмотреть либо версию с двухлитровым мотором мощностью 158 л.с. (и именно это отличает «китаянок» от «европеек», мотор которых сертифицирован на 150 лошадок) в комплектации Supreme Plus и Luxury, или даже машину с двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 194 л.с. в комплектации Supreme Plus. Это будут весьма неплохо оснащенные автомобили с кожаным салоном, электроприводом сиденья водителя, надежным 6-ступенчатым автоматом, двухзонным климат-контролем, системой контроля слепых зон, бесключевым доступом и мультимедиасистемой, которая хотя и не выиграет в «гонке диагоналей», но вполне функциональна и поддерживает Apple CarPlay.

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Достоинства модели очевидны – популярность марки, надежность, эмоциональность, отличная управляемость, качественные материалы салона и, что особенно приятно в наших условиях, 169 мм дорожного просвета. Понятны и недостатки, к примеру, приемлемая, но не лучшая в классе звукоизоляция и не самый большой багажник объемом 429 л.

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Kia K5

Есть возможность вписаться под планку высотой 3,5 миллиона рублей и в случае с еще одним бестселлером недавнего прошлого, Kia K5. Правда, это будут исключительно версии с двухлитровым мотором мощностью 150 л.с., с шестиступенчатой гидромеханикой A6MF и в «средней» комплектации Comfort. Цена автомобилей с 2,5-литровым мотором мощностью 194 л.с. и 8-ступенчатым автоматом, как правило, существенно превышает 4 миллиона.

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K5 отличается чуть ли не самыми большими габаритами в рамках сегмента D (4905х1860х1465 мм), солидной колесной базой (2850 мм), а большая колесная база – залог простора в салоне. Не огорчает и объем багажного отделения, который составляет 510 л, а вот дорожный просвет можно назвать средним по сегменту: он равен 155 мм. Это не много, но и не так уж и мало, особенно в сравнении с некоторыми конкурентами из Китая.

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Оснащенность Kia K5 по цене ниже 3,5 миллионов (если быть точным, то, как правило, за такие машины как раз и просят ровно 3,5 миллиона) смело можно назвать «средней»: салон будет тканевым, круиз-контроль – вполне обычным, и электронных ассистентов в таком автомобиле не будет. Зато будет электронная панель приборов и головное устройство с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, боковые и оконные подушки безопасности, регулировка руля по углу наклона и вылету, обогрев ветрового стекла и полноразмерное запасное колесо.

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Практически такие же автомобили, но под именем Hyundai Sonata, можно купить даже чуть дешевле, за 3,4 миллиона рублей. Они также будут оснащены 150-сильным двигателем 2,0 MPI и автоматом, но вот комплектация будет существенно бедней, в стиле «такси эдишн». За Сонаты, сопоставимые с описанными выше K5, салоны просят 3,75-3,85 миллиона рублей.