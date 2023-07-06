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Новый лифтбек Lada: каким он может быть

06.07.2023 361 1 0

Недавно появилась информация о новой модели, которая может пополнить гамму отечественного автопроизводителя в ближайшее время. Какой она будет?

В прошлом месяце состоялся публичный показ кроссовера Lada X-Cross 5, который по сути является китайским паркетником FAW Bestune T77. В дальнейшем к нему присоединятся и некоторые другие модели китайской компании, например, более компактный Т55. А несколько дней назад на территории научно-технического центра АВТОВАЗа в Тольятти был замечен лифтбек Bestune B70, что может быть признаком скорой прописки на российском заводе и этой модели под брендом Lada. Мы решили представить, как может выглядеть такой автомобиль.

Рендер нового лифтбека Lada

Изображённый на рендерах лифтбек получил рестайлинг в стиле актуальных моделей Lada: появилась новая решётка радиатора с горизонтальными хромированными перекладинами, новый передний бампер и фирменные Х-образные хромированные молдинги. Одним из наиболее характерных элементов последних новинок и концептов российского автопроизводителя являются изогнутые выштамповки на боковинах. Сзади обновился бампер, который получил встроенные в бампер патрубки выхлопной системы в стиле обновлённой Весты, и немного изменилась графика фонарей.

Рендер нового лифтбека Lada

Если же абстрагироваться от фантазий, то в случае постановки на конвейер китайский лифтбек, скорее всего, спереди получит лишь логотип Lada, аналогичные изменения будут и в интерьере.

Рендеры лифтбека Lada с минимальными изменениями
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Рендеры лифтбека Lada с минимальными изменениями
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Рендеры лифтбека Lada с минимальными изменениями
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FAW Bestune B70 дебютировал в 2020 году, по своим габаритам он лишь немногим уступает нынешнему Skoda Superb: длина B70 равна 4810 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2800 мм. Лифтбек предлагается с двумя бензиновыми «турбочетвёрками» — 1.5 и 2.0 мощностью 160 и 217 л.с. соответственно. Первый мотор комплектуется 7-ступенчатым «роботом», второй идёт в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Российские продажи лифтбека стартовали в апреле этого года. Сегодня базовая 160-сильная модификация оценивается в 2 328 000 рублей, а топовый вариант с 2,0-литровым двигателем обойдётся минимум в 2 682 000 руб. Обе модификации оснащены передним приводом.

Между тем, по итогам продаж в июне 2023 года Lada Vesta вернулась в ТОП-10 самых популярных автомобилей российского рынка.

рендеры "Колёса.ру" новинки лифтбек Lada FAW FAW Besturn B70

 

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1 комментарий
06.07.2023 17:28
Papirus

А куда вешается ёршик для этого унитаза?

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