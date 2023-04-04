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  • Теперь официально: в России стартуют продажи кроссовера FAW Bestune T55 и лифтбека B70

Теперь официально: в России стартуют продажи кроссовера FAW Bestune T55 и лифтбека B70

04.04.2023 252 0 0

«Семидесятке» обещаны два турбомотора на выбор, паркетник же предложат с безальтернативной полуторалитровой «турбочетверкой».

Вообще, китайские «пятидверки» FAW Bestune T55 и FAW Bestune B70 с оптикой «под Cadillac» давно можно купить в России: их поставляют по схеме параллельного импорта как частники, так и некоторые крупные дилеры. Однако сам концерн FAW выводит компактный кросс и крупный лифтбек на наш рынок только сейчас. Если точнее, то старт продаж намечен на середину апреля, тогда же раскроют официальные цены. Впрочем, основные вводные уже есть. Начнем с лифтбека.

FAW Bestune B70
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FAW Bestune B70
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FAW Bestune B70
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В родном Китае пятидверный FAW Bestune B70 дебютировал в 2020 году. Кстати, в предыдущих поколениях модель была седаном, причем самую первую «четырехдверку» даже привозили в РФ. Лифтбек же по своим габаритам лишь немногим уступает нынешнему Skoda Superb: длина B70 равна 4810 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2800 мм. Увы, объем багажника производитель так и не раскрыл.

FAW Bestune B70

Как и в Поднебесной, у нас лифтбек предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор – это «турбочетверки» 1.5 и 2.0. В пресс-релизе указано, что на российской версии модели двигатели выдают 124 и 160 л.с. соответственно, хотя не исключено, что это ошибочные показатели (в Китае – 169 и 224 л.с.). Коробки – семиступенчатый «робот» или классический шестиступенчатый «автомат» от Aisin. Привод только передний. Заявлено, что максимальная скорость для Bestune B70 с 1.5T составит 200 км/ч, средний расход топлива – 6,4 л/100 км, показатели для модели с 2.0T – 230 км/ч и 7 л/100 км.

FAW Bestune B70
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FAW Bestune B70
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Уже «в базе» лифтбек имеет светодиодные фары, «кожаный» салон, двухзонный климат-контроль, мультимедиа-систему, систему бесключевого доступа и круиз-контроль.

Паркетник FAW Bestune T55 в строю с 2021 года, это одноклассник Peugeot 3008. Длина «китайца» — 4437 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2650 мм. В России кроссовер будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5, заявленная мощность – также 124 л.с. против 169 л.с. в Китае (тоже, возможно, опечатка). Мотор сочетается с 7DCT. «Максималка» — 190 км/ч, средний расход топлива – 6,6 л/100 км. FAW Bestune T55 исключительно переднеприводный.

FAW Bestune T55
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FAW Bestune T55
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FAW Bestune T55
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FAW Bestune T55
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Стандартное оснащение в целом такое же, как у лифтбека. При этом для кроссовера T55 еще озвучили пару доступных опций: за доплату предусмотрены система предупреждения о лобовом столкновении и камеры кругового обзора.

Как отметили в российском офисе FAW, позже на нашем рынке появится и другие новые модели, а еще компания поставила себе цель выйти на уровень продаж в 6000 автомобилей в год.

FAW Bestune T55

Между тем недавно FAW завершил в РФ продажи устаревшего паркетника X40, и сейчас у нас продают лишь кросс Bestune T77 (от 2 169 000 рублей). При этом последний, по неофициальным данным, вскоре может перевоплотиться в Ладу, сборку которой наладят на бывшем российском заводе Nissan.

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