АВТОВАЗ выкупил завод Nissan и рассказал о планах по выпуску невиданных прежде Lada

Уже в этом году на бывшей ниссановской площадке под брендом Lada планируют наладить сборку моделей сегмента C и D.

АВТОВАЗ официально объявил о закрытии сделки по приобретению доли в уставном капитале петербургского предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Согласно договоренности, российская компания приобрела 99% акций всего за 1 евро в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа, оставшийся 1% акций – у НАМИ (сам Nissan передал свои активы НАМИ минувшей осенью). При этом сделка предусматривает колл-опцион для Ниссана по обратному выкупу бывших российских активов в течение шести лет — «в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны Правительства РФ». Напомним, российский завод Nissan заработал в 2009 году, до начала всем известных событий он делал кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano.

В сегодняшнем пресс-релизе АВТОВАЗ подтвердил озвученные ранее планы перезапустить производство в Петербурге во второй половине текущего года. Разумеется, это уже не Ниссаны: под брендом Lada будут выпускать автомобили партнеров из дружественных стран. Сами партнеры (или партнер) все еще не названы – судя по всему, речь идет о китайских компаниях.

«Это будут новые модели под брендом Lada в сегментах С и D (то есть с основной продукцией тольяттинского завода они пересекаться не будут. – Ред.). Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч штук. В дальнейшем высокие профессиональные компетенции нашей команды могут обеспечить увеличение объемов производства практически до любых значений при наличии спроса на российском рынке. В 2024-2027 годах мы локализуем эти автомобили, где ключевой задачей будет являться максимальное использование возможностей более 30 региональных поставщиков автокомпонентов», — прокомментировал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

К слову, в другом релизе, который вазовцы разослали сегодня же (он посвящен сотрудничеству АВТОВАЗа и Союза Машиностроителей), говорится о том, что в 2025-2027 годах «выпуск новых автомобилей Lada в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тысяч в год при наличии позитивного тренда на рынке».

Что же касается тех самых новых моделей классов C и D петербургского производства, то ранее вазовцы обещали как седаны, так и кроссоверы. Видимо, новые Лады будут отличаться от доноров лишь эмблемами – по крайней мере, на первом этапе.