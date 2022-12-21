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  • АВТОВАЗ подтвердил, что бывший завод Nissan будет выпускать новые Лады: мы таких не видели

АВТОВАЗ подтвердил, что бывший завод Nissan будет выпускать новые Лады: мы таких не видели

21.12.2022 139 1 0

По словам главы компании Максима Соколова, новые модели Lada не будут конкурировать с актуальной линейкой бренда.

Компания Nissan приняла решение покинуть рынок РФ в октябре текущего года, при этом официально сделка по продаже НАМИ местных активов производителя была завершена в конце ноября. Речь идёт об офисе продаж и маркетинга в Москве, научно-исследовательском центре и о заводе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», который находится в Санкт-Петербурге. В начале текущего месяца стало известно о том, что эта площадка перешла под управление компании АВТОВАЗ.

На фото: завод Nissan в Санкт-Петербурге

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о том, что выпуск автомобилей на мощностях бывшего завода Nissan будет возобновлён в следующем году. Недавно президент АВТОВАЗа Максим Соколов не только подтвердил эту информацию, но и слегка конкретизировал сроки: по его словам, производство здесь будет перезапущено во второй половине 2023-го. При этом он добавил, что планируется наладить взаимодействие с сотрудниками, которые ранее работали на заводе Nissan.

Теперь же глава АВТОВАЗа официально подтвердил, что на мощностях предприятия в Санкт-Петербурге будет налажен выпуск автомобилей под маркой Lada. Пока что по-прежнему неизвестно, с какой именно компанией будет налажено партнёрство. «Раскрывать сейчас все секреты мы не будем, до последнего они держатся автопроизводителями «под покрывалом», но могу сказать, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности», — цитирует ТАСС Максима Соколова.

Согласно его словам, новые автомобили с логотипом в виде ладьи будут принадлежать к сегментам, которые не станут конкурировать с теми моделями, производство которых налажено на мощностях тольяттинского завода компании АВТОВАЗ. Напомним, сейчас с конвейера предприятия сходят седаны и универсалы Lada Granta, внедорожники Niva Legend и Niva Travel; в следующем году начнётся выпуск рестайлинговых «четырёхдверок» и «сараев» Vesta, а также возобновится производство фургонов и универсалов Largus. От выпуска высокого хэтчбека Xray российская компания решила отказаться.

На фото: логотип бренда Lada

«Мы находимся в завершающей стадии с нашими партнёрами, – добавил глава АВТОВАЗа, – как только будут подписаны меморандумы, мы сразу представим их общественности». Недавно сообщалось, что переговоры будут завершены в январе-феврале 2023 года. Известно, что российский производитель ранее получил несколько предложений о сотрудничестве – от китайских брендов, производителей из Индии, Ирана и некоторых других стран.

Напомним, ещё в середине октября в СМИ была информация о том, что завод в Санкт-Петербурге могут превратить в совместное предприятие с неким китайским автопроизводителем. Тогда предполагалось, что им может оказаться концерн FAW (First Automobile Works), однако в «поднебесной» компании подобные намерения не подтверждали.

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1 комментарий
21.12.2022 23:30
Niko

Учитывая, что Москвич у нас продают за 2 ляма вместо 700к в Китае, то на проектах Автоваза можно так же ставить крест.
Особенно при текущей ситуации в экономике.
Взлетит сейчас только веста с акпп ценой около миллиона и кроссовер аля крета атмо+акпп за 1,5.
Все остальное уже откровенно дорого, а кредиты сейчас или недоступны или как минимум не имеют смысла из-за неуверенности в завтрашнем дне.
Поэтому городить заводы для мутных китайских авто за 2+ миллиона бессмысленно.

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