Nissan уходит из РФ вслед за Renault, завод в Санкт-Петербурге переходит к НАМИ

Из-за начавшихся в феврале известных геополитических событий автомобильный рынок РФ получил крупнейшую в своей истории встряску, сопровождаемую остановками заводов и коллапсом дилеров, причём процесс ещё далёк от завершения — передел рынка продолжается. Из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi первой об уходе с нашего рынка заявила компания Renault — заявление было сделано ещё в мае: тогда, напомним, Renault объявила, что продаёт свою долю в АВТОВАЗе государственному институту НАМИ (входит в структуру Минпромторга), а московский завод Renault передаёт правительству Москвы — здесь в скором времени будет налажено производство неких новых «Москвичей», подробностей о них до сих пор нет.

Руководство Nissan решило последовать примеру французских коллег: сегодня объявлено, что завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге и прочие активы (в частности научно-исследовательский центр) переходят в собственность НАМИ. Сумма сделки официально не объявлена, но по данным Reuters она составила символический 1 евро. А вот сумма ожидаемых убытков по факту ухода из России вполне официальная: Nissan потеряет 100 млрд иен или 690 американских долларов в переводе по текущему курсу. Ожидается, что сделка с НАМИ будет завершена в ноябре после получения одобрения всех регулирующих органов. За Nissan останется право в течение шести лет совершить обратный выкуп предприятия в Санкт-Петербурге. Такая же опция, напомним, есть у Renault в отношении АВТОВАЗа.



НАМИ займётся на заводе Nissan «реализацией будущих проектов по производству легковых автомобилей». Что это будут за проекты и когда они будут реализованы, пока можно только гадать, со стороны Минпромторга никаких предметных заявлений на сей счёт не было, в пресс-релизе министерства лишь сказано, что «НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия».

Российский завод Nissan заработал в 2009 году и был модернизирован в 2014 году, после чего его мощность выросла с 50 тысяч до 100 тысяч машин в год. До марта этого года, когда завод ушёл в простой, его штат насчитывал около 2000 человек. Минпромторг утверждает, что намерен сохранить все рабочие места.



В последние годы Nissan собирал в Санкт-Петербурге только кроссоверы — Qashqai, X-Trail и Murano, а в прошлом десятилетии здесь делали бизнес-седан Nissan Teana. Недорогие легковушки Nissan производил на мощностях АВТОВАЗа: в Ижевске собирали компактные Nissan Tiida и Sentra, в Тольятти — Nissan Almera, Datsun mi-DO и on-Do. На московском заводе Renault до весны этого года велась сборка бюджетного кроссовера Nissan Terrano (клон Renault Duster первого поколения).

В прошлом поколении кроссовер Nissan Pathfinder собирали в Санкт-Петербурге, а нынешнее поколение (на фото) привозили из США, у дилеров ещё есть нераспроданные экземпляры.

Ремонтом и обслуживанием автомобилей Nissan в РФ теперь будет заниматься АВТОВАЗ и его дилеры, при этом действующие дилеры Nissan смогут заключить соглашения с АВТОВАЗом и тогда их клиентам не придётся ехать на другой сервис. Поставкой необходимых запчастей тоже займётся АВТОВАЗ. Судьба премиальной марки Infiniti в РФ никак отдельно не оговорена.



Добавим, что пик официальных продаж Nissan в РФ пришёлся на 2014 года — тогда японская марка реализовала 162 010 автомобилей. В прошлом году продажи Nissan в нашей стране составили 51 338 автомобилей, в январе-сентябре этого года — 13 476.

Nikkei сообщает, что Mitsubishi Motors также рассматривает возможность полного ухода из России, но официального подтверждения этой информации пока нет.

