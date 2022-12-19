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Lada Largus вернётся на конвейер АВТОВАЗа в сентябре

19.12.2022 150 0 0

Срок возобновления производства модели перенесли: ранее предполагалось, что компания начнёт снова выпускать Ларгусы до конца текущего года.

Lada Largus представляет собой перелицованный Dacia Logan MCV первого поколения. Выпуск универсала и фургона был налажен на тольяттинском заводе компании АВТОВАЗ в 2012 году. Модель пережила рестайлинг в 2021-ом. В начале минувшей весны предприятие ушло в простой: из-за нехватки комплектующих выпускать автомобили стало невозможно. В итоге на конвейер в так называемых упрощённых версиях вернулись седаны и универсалы Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel, а Ларгусы компания пока так и не выпускает.

На фото: универсал Lada Largus Cross

Напомним, Lada Largus летом 2022-го ненадолго возвращался на конвейер: тогда на тольяттинском заводе выпустили партию в 1800 экземпляров в обычном (не упрощённом) исполнении. Эти автомобили были собраны из тех запчастей, которые на тот момент оставались на складах производителя. Ранее в компании утверждали, что выпуск Ларгуса будет возобновлён до конца текущего года, однако теперь называется новый и куда более далёкий срок.

Так, в ходе интервью телеканалу «Россия 24» глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что производитель намерен возобновить выпуск автомобилей Lada Largus на тольяттинском предприятии в сентябре 2023 года. Причин переноса срока возвращения модели на конвейер он не назвал.

Также по словам Максима Соколова, до конца следующего года, вероятно, появится и полностью электрическая версия этой модели – e-Largus. Ранее Kolesa.ru подробнее рассказывал об этой модификации: пока что известно, что компания намерена выпускать две версии с разным запасом хода на одной зарядке (технические данные пока не обнародованы), а также, что e-Largus будет предлагаться как в грузовом, так и в пассажирском вариантах. Производство «зелёного» Ларгуса планируется наладить на заводе в Ижевске, где ранее выпускали Lada Vesta.

Выпуск обновлённой Весты стартует на заводе в Тольятти весной 2023 года. Сейчас компания продолжает подготовку: в прошлом месяце в рамках тестовой сборки был выпущен первый обновлённый универсал Lada Vesta SW. Кстати, недавно стало известно о том, что Совет директоров АВТОВАЗа утвердил план производства машин на следующий год, он составил 401,6 тыс. экземпляров. При этом ещё в сентябре предполагалось, что план на будущий год будет включать в себя выпуск 500 тыс. автомобилей.

На фото: фургон Lada Largus

Максим Соколов ранее предположил что в 2023 году на российском авторынке в целом будет продано около 800 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих машин (согласно базовому сценарию). Согласно его прогнозу, на долю продукции АВТОВАЗа придётся около 50% (то есть примерно те же 400 тыс. машин, которые были утверждены в качестве производственного плана).

В дальнейшем модельная линейка Lada пополнится за счёт нескольких новинок. Как Kolesa.ru сообщал минувшей осенью, одной из них станет кроссовер на платформе Весты, кроме того, в планах появление некоего отдельного семейства Lada сегмента B «на глобальной платформе». Из производство начнётся в 2024-2025 годах.

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