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  • Прогноз на 2023 год: авторынок новых легковых автомобилей в РФ может подрасти на 14%

Прогноз на 2023 год: авторынок новых легковых автомобилей в РФ может подрасти на 14%

01.12.2022 54 0 0

В этом случае за следующий год дилеры сумеют реализовать примерно 800 тыс. машин: с таким предположением выступил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Судя по данным Ассоциации европейского бизнеса, минимальный показатель продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последнее десятилетие был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда местным дилерам удалось продать в общей сложности 1 425 786 экземпляров. Выше оказался результат даже по итогам «ковидного» 2020-го, хотя в тот год в течение нескольких месяцев машины практически не продавались: 1 598 825 единиц. Для сравнения, десятилетие назад, в 2012-ом, объём рынка был равен почти 3 млн машин (2 938 789 шт.).

По итогам 2022 года авторынок РФ окажется далёк не только от результата десятилетней давности, но и от минимального показателя, зафиксированного в 2016-ом. По различным оценкам, в текущем году рынок новых автомобилей до миллиона не дотянет. Так, в частности, в АВТОВАЗе ранее предполагали, что по итогам года общее количество проданных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ составит около 670-700 тыс. единиц.

Отметим, результат на самом деле может быть и меньше. Согласно статистике АЕБ, по итогам первых десяти месяцев 2022 года (более свежих данных пока нет) дилеры в РФ сумели реализовать 502 474 новых автомобиля. Этот результат на 60,8% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Пока что не ясно, получится ли достичь даже минимальной прогнозируемой планки в 670 тыс. машин, ведь с начала нынешнего кризиса самым «успешным» месяцем оказался сентябрь: тогда клиенты купили всего 46 698 автомобилей.

Теперь, в рамках форума «Российский промышленник», президент АВТОВАЗа Максим Соколов обмолвился о новом прогнозе: он касается российского авторынка по итогам 2023 года. Согласно его словам, в РФ в следующем году будет продано около 800 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих машин (согласно базовому сценарию). Если взять за точку отсчёта верхнюю планку прогноза на текущий год (700 тыс. единиц), то предполагаемый годовой прирост составит примерно 14%.

По словам Максима Соколова, которого цитирует ria.ru, АВТОВАЗ в следующем году намерен произвести примерно 400 тыс. автомобилей. То есть доля Lada на рынке новых легковых автомобилей и LCV в РФ составит порядка 50%.

Глава российского производителя отметил, что АВТОВАЗ намерен возобновить экспортные поставки. Предполагается, что в 2023 году компания поставит на рынки других государств около 20 тыс. автомобилей. Ожидаются поставки машинокомплектов в Казахстан, а также отправка продукции в ряд стран СНГ и Африки.

Отметим, сейчас на мощностях тольяттинского завода компании налажен выпуск Lada Granta, Niva Travel и Niva Legend. Кроме того, АВТОВАЗ продолжает готовиться к старту производства обновлённых Lada Vesta и Vesta SW, оно намечено на весну следующего года. В дальнейшем линейка российского бренда будет расширена за счёт нескольких новинок.

Россия АВТОВАЗ авторынок авто и общество производство заводы Lada

 

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