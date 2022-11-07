Авторынок РФ в октябре: хуже, чем в сентябре, плюсы только у моделей Lada и «китайцев»

Согласно свежему отчёту, составленному Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), которая использует данные по дилерским отгрузкам, в октябре показатели продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ ухудшились по сравнению с сентябрём. Так, в прошлом месяце россияне купили 45 228 экземпляров, что на 62,8% меньше, чем годом ранее; в количественном выражении падение составило 76 481 шт. Напомним, курс на стремительное снижение авторынок РФ взял ещё в марте.
За первые десять месяцев текущего года дилерам удалось продать в стране 502 474 новых автомобиля, что на 60,8% меньше, чем в январе-октябре 2021-го. В количественном выражении объём продаж за первые девять месяцев сократился на 779 600 машин. Стоит отметить, что такие бренды, как BMW, Mini, Mercedes-Benz, Chery и Cheryexeed не отправляют информацию о ежемесячных продажах в РФ, так что их результаты в нынешней статистике не учитываются.
Кстати, не забудем упомянуть о том, что немецкая компания Mercedes-Benz в конце прошлого месяца приняла решение продать свои местные активы (включая открытый в 2019 году завод в Подмосковье) и покинуть российский рынок. Покупателем стал дилер – ГК «Автодом». Вероятно, на предприятии впоследствии будет налажен выпуск машин пока не названного китайского бренда.
|Место
|Марка
|Продажи в октябре 2022 года, шт.
|Продажи в октябре 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|19 145
|25 573
|- 25
|2
|Haval
|4426
|4803
|- 8
|3
|ГАЗ
|3912
|5881
|- 33
|4
|Kia
|3333
|16 027
|- 79
|5
|УАЗ
|3134
|3728
|- 16
|6
|Geely
|2950
|3002
|- 2
|7
|Hyundai
|1840
|13 162
|- 86
|8
|Nissan
|1212
|5262
|- 77
|9
|Renault
|1131
|9165
|- 88
|10
|Skoda
|812
|5590
|- 85
|11
|Changan
|608
|898
|- 32
|12
|Volkswagen
|457
|4714
|- 90
|13
|Ford (ком.авт.)
|352
|1605
|- 78
|14
|Mazda
|329
|2300
|- 86
|15
|FAW
|266
|280
|- 5
|16
|Great Wall
|201
|-
|-
|17
|Genesis
|166
|352
|- 53
|18
|Infiniti
|139
|92
|+ 51
|19
|Toyota
|128
|8516
|- 98
|20
|Peugeot
|96
|768
|- 88
|21
|DFM
|95
|105
|- 10
|22
|Audi
|75
|1078
|- 93
|23
|Mitsubishi
|70
|3016
|- 98
|24
|Citroen
|59
|483
|- 88
|25
|Suzuki
|48
|656
|- 93
Мало какие марки могут похвалиться «плюсом» по итогам продаж в октябре. Так, положительная динамика зафиксирована у Infiniti (бренд в конце прошлой недели официально попрощался с РФ), а также у Lifan (после банкротства китайскую марку переименовали в Livan, сейчас она принадлежит холдингу Geely). Нет минуса и у «новичков» списка – Great Wall и Hino. Напомним, многие предприятия в РФ либо переходят новым владельцам, либо консервируются, либо по-прежнему находятся в простое. Помимо этого, компании также держат импорт «на паузе», а значит, запасы автомобилей у дилеров постепенно подходят к концу.
В списке из 25 так называемых «бестселлеров» в РФ положительная динамика зафиксирована у нескольких автомобилей. Два из них – выпускаемые на сегодняшний день модели российской марки Lada – Granta, Niva Travel и Niva Legend (продажи внедорожников в ТОП-25 объединены). Также плюс зафиксирован у машин «поднебесных» брендов: речь идёт о Haval Jolion, Geely Coolray, Atlas Pro и Tugella. Ещё прибавка по итогам прошлого месяца отмечена у корейского кроссовера Hyundai Santa Fe.
|Место
|Модель
|Продажи в октябре 2022 года, шт.
|Продажи в октябре 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 426
|7273
|+ 70,9
|2
|Lada Niva
|4755
|2634
|+ 80,5
|3
|Haval Jolion
|3069
|1506
|+ 103,8
|4
|Geely Coolray
|1660
|1294
|+28,3
|5
|Lada Vesta
|992
|10 261
|- 90,3
|6
|УАЗ Patriot
|890
|1795
|- 50,4
|7
|Geely Atlas Pro
|747
|515
|+ 45,0
|8
|Hyundai Santa Fe
|671
|554
|+ 21,1
|9
|Haval F7
|623
|1443
|- 56,8
|10
|Kia Seltos
|548
|1214
|- 54,9
|11
|Nissan Qashqai
|543
|2210
|- 75,4
|12
|Kia Sportage
|516
|1692
|- 69,5
|13
|Geely Tugella
|510
|372
|+ 37,1
|14
|Kia Soul
|478
|749
|- 36,2
|15
|Hyundai Tucson
|446
|1542
|- 71,1
|16
|Kia Rio
|430
|6983
|- 93,8
|17
|Nissan X-Trail
|424
|2181
|- 80,6
|18
|Lada Largus VP
|412
|3349
|- 87,7
|19
|Renault Logan
|412
|2307
|- 82,1
|20
|VW Polo
|357
|2766
|- 87,1
|21
|Hyundai Solaris
|353
|5323
|- 93,4
|22
|Kia K5
|340
|2270
|- 85,0
|23
|Haval F7X
|317
|1205
|- 73,7
|24
|Skoda Rapid
|292
|3078
|- 90,5
|25
|Kia Cerato
|288
|1047
|- 72,5
Наиболее заметное падение по итогам октября 2022-го (в процентном выражении) демонстрируют Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris (в сентябре и августе модель отсутствовала) и Skoda Rapid: у всех перечисленных моделей отмечен спад более чем на 90%. По сравнению с прошлым месяцем помимо Соляриса в список вернулись бизнес-седан Kia K5, а также пара кроссоверов Nissan – Qashqai и X-Trail. Кстати, в прошлом месяце Ниссан тоже заявил об уходе из РФ; местные активы, включая завод в Санкт-Петербург, было решено продать НАМИ (с правом обратного выкупа в течение шести лет).
Модели китайских брендов продолжают укреплять свои позиции в ТОП-25 самых продаваемых машин. Сейчас Haval Jolion по-прежнему замыкает первую тройку, F7 переехал с 15 места на девятое, Geely Coolray за прошедший месяц поднялся на строчку вверх и теперь располагается на четвёртой, Geely Atlas Pro переместился с восьмой на «этаж» выше, а Tugella оказалась на 13 позиции вместо 19-ой.
|Место
|Модель
|Продажи в октябре 2022 года, шт.
|Продажи в октябре 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|ГАЗ Gazelle
|3091
|4708
|- 34,3
|2
|УАЗ Classic Commercial
|1413
|1193
|+ 18,4
|3
|ГАЗ Sobol
|821
|1173
|- 30,0
|4
|Ford Transit
|352
|1605
|- 78,1
|5
|УАЗ Profi
|294
|478
|- 38,5
|6
|Lada Granta VU
|182
|94
|+ 93,6
|7
|Lada Largus VU
|175
|588
|- 70,2
|8
|DFM Captain-T
|90
|-
|-
|9
|Peugeot Traveller
|32
|196
|- 83,7
|10
|Hyundai Staria
|27
|-
|-
Судя по отчёту АЕБ, по итогам октября в десятке самых востребованных лёгких коммерческих автомобилей положительная динамика зафиксирована у классических УАЗов, а также у грузовой модификации Lada Granta. Ещё «минуса» нет у новичков в списке – малотоннажника Dongfeng Captain-T и вэна Hyundai Staria. Транзиты из списка скоро исчезнут, так как Ford окончательно покидает РФ.
Ранее в Минпромторге РФ делились прогнозом о российском авторынке в 2022 году. По расчётам ведомства, продажи легковых автомобилей составят примерно 750 тыс. единиц. Отметим, этот результат ощутимо меньше по сравнению с минимальным показателем, зафиксированным в стране за последнее десятилетие: по данным АЕБ, в 2016 году дилеры продали менее 1,5 млн машин.
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