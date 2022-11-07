Авторынок РФ в октябре: хуже, чем в сентябре, плюсы только у моделей Lada и «китайцев»

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по-прежнему отрицательная динамика: за первые десять месяцев 2022 года местные дилеры продали в общей сложности 502 474 машины, что на 60,8% меньше по сравнению с показателем января-октября прошлого года.

Согласно свежему отчёту, составленному Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), которая использует данные по дилерским отгрузкам, в октябре показатели продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ ухудшились по сравнению с сентябрём. Так, в прошлом месяце россияне купили 45 228 экземпляров, что на 62,8% меньше, чем годом ранее; в количественном выражении падение составило 76 481 шт. Напомним, курс на стремительное снижение авторынок РФ взял ещё в марте.

На фото: Haval Jolion

За первые десять месяцев текущего года дилерам удалось продать в стране 502 474 новых автомобиля, что на 60,8% меньше, чем в январе-октябре 2021-го. В количественном выражении объём продаж за первые девять месяцев сократился на 779 600 машин. Стоит отметить, что такие бренды, как BMW, Mini, Mercedes-Benz, Chery и Cheryexeed не отправляют информацию о ежемесячных продажах в РФ, так что их результаты в нынешней статистике не учитываются.



Кстати, не забудем упомянуть о том, что немецкая компания Mercedes-Benz в конце прошлого месяца приняла решение продать свои местные активы (включая открытый в 2019 году завод в Подмосковье) и покинуть российский рынок. Покупателем стал дилер – ГК «Автодом». Вероятно, на предприятии впоследствии будет налажен выпуск машин пока не названного китайского бренда.

Место Марка Продажи в октябре 2022 года, шт. Продажи в октябре 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada 19 145 25 573 - 25 2 Haval 4426 4803 - 8 3 ГАЗ 3912 5881 - 33 4 Kia 3333 16 027 - 79 5 УАЗ 3134 3728 - 16 6 Geely 2950 3002 - 2 7 Hyundai 1840 13 162 - 86 8 Nissan 1212 5262 - 77 9 Renault 1131 9165 - 88 10 Skoda 812 5590 - 85 11 Changan 608 898 - 32 12 Volkswagen 457 4714 - 90 13 Ford (ком.авт.) 352 1605 - 78 14 Mazda 329 2300 - 86 15 FAW 266 280 - 5 16 Great Wall 201 - - 17 Genesis 166 352 - 53 18 Infiniti 139 92 + 51 19 Toyota 128 8516 - 98 20 Peugeot 96 768 - 88 21 DFM 95 105 - 10 22 Audi 75 1078 - 93 23 Mitsubishi 70 3016 - 98 24 Citroen 59 483 - 88 25 Suzuki 48 656 - 93

Мало какие марки могут похвалиться «плюсом» по итогам продаж в октябре. Так, положительная динамика зафиксирована у Infiniti (бренд в конце прошлой недели официально попрощался с РФ), а также у Lifan (после банкротства китайскую марку переименовали в Livan, сейчас она принадлежит холдингу Geely). Нет минуса и у «новичков» списка – Great Wall и Hino. Напомним, многие предприятия в РФ либо переходят новым владельцам, либо консервируются, либо по-прежнему находятся в простое. Помимо этого, компании также держат импорт «на паузе», а значит, запасы автомобилей у дилеров постепенно подходят к концу.



В списке из 25 так называемых «бестселлеров» в РФ положительная динамика зафиксирована у нескольких автомобилей. Два из них – выпускаемые на сегодняшний день модели российской марки Lada – Granta, Niva Travel и Niva Legend (продажи внедорожников в ТОП-25 объединены). Также плюс зафиксирован у машин «поднебесных» брендов: речь идёт о Haval Jolion, Geely Coolray, Atlas Pro и Tugella. Ещё прибавка по итогам прошлого месяца отмечена у корейского кроссовера Hyundai Santa Fe.

Место Модель Продажи в октябре 2022 года, шт. Продажи в октябре 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 12 426 7273 + 70,9 2 Lada Niva 4755 2634 + 80,5 3 Haval Jolion 3069 1506 + 103,8 4 Geely Coolray 1660 1294 +28,3 5 Lada Vesta 992 10 261 - 90,3 6 УАЗ Patriot 890 1795 - 50,4 7 Geely Atlas Pro 747 515 + 45,0 8 Hyundai Santa Fe 671 554 + 21,1 9 Haval F7 623 1443 - 56,8 10 Kia Seltos 548 1214 - 54,9 11 Nissan Qashqai 543 2210 - 75,4 12 Kia Sportage 516 1692 - 69,5 13 Geely Tugella 510 372 + 37,1 14 Kia Soul 478 749 - 36,2 15 Hyundai Tucson 446 1542 - 71,1 16 Kia Rio 430 6983 - 93,8 17 Nissan X-Trail 424 2181 - 80,6 18 Lada Largus VP 412 3349 - 87,7 19 Renault Logan 412 2307 - 82,1 20 VW Polo 357 2766 - 87,1 21 Hyundai Solaris 353 5323 - 93,4 22 Kia K5 340 2270 - 85,0 23 Haval F7X 317 1205 - 73,7 24 Skoda Rapid 292 3078 - 90,5 25 Kia Cerato 288 1047 - 72,5

Наиболее заметное падение по итогам октября 2022-го (в процентном выражении) демонстрируют Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris (в сентябре и августе модель отсутствовала) и Skoda Rapid: у всех перечисленных моделей отмечен спад более чем на 90%. По сравнению с прошлым месяцем помимо Соляриса в список вернулись бизнес-седан Kia K5, а также пара кроссоверов Nissan – Qashqai и X-Trail. Кстати, в прошлом месяце Ниссан тоже заявил об уходе из РФ; местные активы, включая завод в Санкт-Петербург, было решено продать НАМИ (с правом обратного выкупа в течение шести лет).



Модели китайских брендов продолжают укреплять свои позиции в ТОП-25 самых продаваемых машин. Сейчас Haval Jolion по-прежнему замыкает первую тройку, F7 переехал с 15 места на девятое, Geely Coolray за прошедший месяц поднялся на строчку вверх и теперь располагается на четвёртой, Geely Atlas Pro переместился с восьмой на «этаж» выше, а Tugella оказалась на 13 позиции вместо 19-ой.

Место Модель Продажи в октябре 2022 года, шт. Продажи в октябре 2021 года, шт. Разница, % 1 ГАЗ Gazelle 3091 4708 - 34,3 2 УАЗ Classic Commercial 1413 1193 + 18,4 3 ГАЗ Sobol 821 1173 - 30,0 4 Ford Transit 352 1605 - 78,1 5 УАЗ Profi 294 478 - 38,5 6 Lada Granta VU 182 94 + 93,6 7 Lada Largus VU 175 588 - 70,2 8 DFM Captain-T 90 - - 9 Peugeot Traveller 32 196 - 83,7 10 Hyundai Staria 27 - -

Судя по отчёту АЕБ, по итогам октября в десятке самых востребованных лёгких коммерческих автомобилей положительная динамика зафиксирована у классических УАЗов, а также у грузовой модификации Lada Granta. Ещё «минуса» нет у новичков в списке – малотоннажника Dongfeng Captain-T и вэна Hyundai Staria. Транзиты из списка скоро исчезнут, так как Ford окончательно покидает РФ.



Ранее в Минпромторге РФ делились прогнозом о российском авторынке в 2022 году. По расчётам ведомства, продажи легковых автомобилей составят примерно 750 тыс. единиц. Отметим, этот результат ощутимо меньше по сравнению с минимальным показателем, зафиксированным в стране за последнее десятилетие: по данным АЕБ, в 2016 году дилеры продали менее 1,5 млн машин.