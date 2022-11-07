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Авторынок РФ в октябре: хуже, чем в сентябре, плюсы только у моделей Lada и «китайцев»

07.11.2022 191 0 0

На российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по-прежнему отрицательная динамика: за первые десять месяцев 2022 года местные дилеры продали в общей сложности 502 474 машины, что на 60,8% меньше по сравнению с показателем января-октября прошлого года.

 

Согласно свежему отчёту, составленному Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), которая использует данные по дилерским отгрузкам, в октябре показатели продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ ухудшились по сравнению с сентябрём. Так, в прошлом месяце россияне купили 45 228 экземпляров, что на 62,8% меньше, чем годом ранее; в количественном выражении падение составило 76 481 шт. Напомним, курс на стремительное снижение авторынок РФ взял ещё в марте.

На фото: Haval Jolion

За первые десять месяцев текущего года дилерам удалось продать в стране 502 474 новых автомобиля, что на 60,8% меньше, чем в январе-октябре 2021-го. В количественном выражении объём продаж за первые девять месяцев сократился на 779 600 машин. Стоит отметить, что такие бренды, как BMW, Mini, Mercedes-Benz, Chery и Cheryexeed не отправляют информацию о ежемесячных продажах в РФ, так что их результаты в нынешней статистике не учитываются.

Кстати, не забудем упомянуть о том, что немецкая компания Mercedes-Benz в конце прошлого месяца приняла решение продать свои местные активы (включая открытый в 2019 году завод в Подмосковье) и покинуть российский рынок. Покупателем стал дилер – ГК «Автодом». Вероятно, на предприятии впоследствии будет налажен выпуск машин пока не названного китайского бренда.

МестоМаркаПродажи в октябре 2022 года, шт.Продажи в октябре 2021 года, шт.Разница, %
1Lada19 14525 573- 25
2Haval44264803- 8
3ГАЗ39125881- 33
4Kia333316 027- 79
5УАЗ31343728- 16
6Geely29503002- 2
7Hyundai184013 162- 86
8Nissan12125262- 77
9Renault11319165- 88
10Skoda8125590- 85
11Changan608898- 32
12Volkswagen4574714- 90
13Ford (ком.авт.)3521605- 78
14Mazda3292300- 86
15FAW266280- 5
16Great Wall201--
17Genesis166352- 53
18Infiniti13992+ 51
19Toyota1288516- 98
20Peugeot96768- 88
21DFM95105- 10
22Audi751078- 93
23Mitsubishi703016- 98
24Citroen59483- 88
25Suzuki48656- 93

Мало какие марки могут похвалиться «плюсом» по итогам продаж в октябре. Так, положительная динамика зафиксирована у Infiniti (бренд в конце прошлой недели официально попрощался с РФ), а также у Lifan (после банкротства китайскую марку переименовали в Livan, сейчас она принадлежит холдингу Geely). Нет минуса и у «новичков» списка – Great Wall и Hino. Напомним, многие предприятия в РФ либо переходят новым владельцам, либо консервируются, либо по-прежнему находятся в простое. Помимо этого, компании также держат импорт «на паузе», а значит, запасы автомобилей у дилеров постепенно подходят к концу.

В списке из 25 так называемых «бестселлеров» в РФ положительная динамика зафиксирована у нескольких автомобилей. Два из них – выпускаемые на сегодняшний день модели российской марки Lada – Granta, Niva Travel и Niva Legend (продажи внедорожников в ТОП-25 объединены). Также плюс зафиксирован у машин «поднебесных» брендов: речь идёт о Haval Jolion, Geely Coolray, Atlas Pro и Tugella. Ещё прибавка по итогам прошлого месяца отмечена у корейского кроссовера Hyundai Santa Fe.

МестоМодельПродажи в октябре 2022 года, шт.Продажи в октябре 2021 года, шт.Разница, %
1Lada Granta12 4267273+ 70,9
2Lada Niva47552634+ 80,5
3Haval Jolion30691506+ 103,8
4Geely Coolray16601294+28,3
5Lada Vesta99210 261- 90,3
6УАЗ Patriot8901795- 50,4
7Geely Atlas Pro747515+ 45,0
8Hyundai Santa Fe671554+ 21,1
9Haval F76231443- 56,8
10Kia Seltos5481214- 54,9
11Nissan Qashqai5432210- 75,4
12Kia Sportage5161692- 69,5
13Geely Tugella510372+ 37,1
14Kia Soul478749- 36,2
15Hyundai Tucson4461542- 71,1
16Kia Rio4306983- 93,8
17Nissan X-Trail4242181- 80,6
18Lada Largus VP4123349- 87,7
19Renault Logan4122307- 82,1
20VW Polo3572766- 87,1
21Hyundai Solaris3535323- 93,4
22Kia K53402270- 85,0
23Haval F7X3171205- 73,7
24Skoda Rapid2923078- 90,5
25Kia Cerato2881047- 72,5

Наиболее заметное падение по итогам октября 2022-го (в процентном выражении) демонстрируют Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris (в сентябре и августе модель отсутствовала) и Skoda Rapid: у всех перечисленных моделей отмечен спад более чем на 90%. По сравнению с прошлым месяцем помимо Соляриса в список вернулись бизнес-седан Kia K5, а также пара кроссоверов Nissan – Qashqai и X-Trail. Кстати, в прошлом месяце Ниссан тоже заявил об уходе из РФ; местные активы, включая завод в Санкт-Петербург, было решено продать НАМИ (с правом обратного выкупа в течение шести лет).

Модели китайских брендов продолжают укреплять свои позиции в ТОП-25 самых продаваемых машин. Сейчас Haval Jolion по-прежнему замыкает первую тройку, F7 переехал с 15 места на девятое, Geely Coolray за прошедший месяц поднялся на строчку вверх и теперь располагается на четвёртой, Geely Atlas Pro переместился с восьмой на «этаж» выше, а Tugella оказалась на 13 позиции вместо 19-ой.

МестоМодельПродажи в октябре 2022 года, шт.Продажи в октябре 2021 года, шт.Разница, %
1ГАЗ Gazelle30914708- 34,3
2УАЗ Classic Commercial14131193+ 18,4
3ГАЗ Sobol8211173- 30,0
4Ford Transit3521605- 78,1
5УАЗ Profi294478- 38,5
6Lada Granta VU18294+ 93,6
7Lada Largus VU175588- 70,2
8DFM Captain-T90--
9Peugeot Traveller32196- 83,7
10Hyundai Staria27

Судя по отчёту АЕБ, по итогам октября в десятке самых востребованных лёгких коммерческих автомобилей положительная динамика зафиксирована у классических УАЗов, а также у грузовой модификации Lada Granta. Ещё «минуса» нет у новичков в списке – малотоннажника Dongfeng Captain-T и вэна Hyundai Staria. Транзиты из списка скоро исчезнут, так как Ford окончательно покидает РФ.

Ранее в Минпромторге РФ делились прогнозом о российском авторынке в 2022 году. По расчётам ведомства, продажи легковых автомобилей составят примерно 750 тыс. единиц. Отметим, этот результат ощутимо меньше по сравнению с минимальным показателем, зафиксированным в стране за последнее десятилетие: по данным АЕБ, в 2016 году дилеры продали менее 1,5 млн машин.

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1 комментарий
07.11.2022 23:47
weskmype

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