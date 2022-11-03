Марка Infiniti официально попрощалась с российским авторынком

То, что японский бренд покидает РФ, стало очевидным ещё в прошлом месяце, после сообщения об уходе материнской компании Nissan.

Под маркой Infiniti компания Nissan выпускает премиальные автомобили. Весь модельный ряд, ранее представленный на российском рынке, импортировался: речь идёт о кроссоверах QX50, QX55, а также внедорожнике QX80. Кроме того, компания планировала привезти новый кроссовер QX60: так, в середине февраля текущего года стало известно о том, что модель сертифицировали в РФ.

На фото: Infiniti QX50

В Infiniti объявили о временной остановке поставок машин в Россию 9 марта этого года. С тех пор импорт так и не был возобновлён, так что дилеры в течение последних нескольких месяцев продолжали распродавать остатки машин на складах. По данным АЕБ, в общей сложности с января по сентябрь 2022-го местные дилеры реализовали 819 машин (на 46% меньше, чем за первые три квартала 2021 года).



То, что Infiniti покидает российский рынок, стало очевидным ещё в первой половине прошлого месяца, когда об уходе объявила материнская компания Nissan. Напомним, производитель за символическую плату продал НАМИ завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге и иные активы (в том числе научно-исследовательский центр). При этом японцы оставили за собой право в течение шести лет совершить обратный выкуп петербургского предприятия.

На фото: Infiniti QX55

Однако в Infiniti решили официально попрощаться с российским рынком, так что сегодня местное представительство распространило соответствующее сообщение: «Мы хотим сказать вам Sayōnara – на японском означает “до свидания”». В компании отметили, что «верят в светлое будущее» и, вероятно, в дальнейшем могут вернуться в РФ (в зависимости от обстоятельств).



Напомним, в прошлом месяце стало известно о возможном будущем предприятия Nissan в Санкт-Петербурге. Предполагается, что НАМИ, дабы сохранить работоспособность площадки, привлечёт китайского производителя: не исключено, что соглашение будет заключено с «поднебесным» государственным автоконцерном FAW (First Automobile Works). Ожидается, что в ходе реализации этой сделки в роли посредника может выступить компания КАМАЗ – это российский производитель грузовых автомобилей, автобусов и иного коммерческого транспорта.

На фото: Infiniti QX80

Кстати, КАМАЗ участвует ещё в одном проекте, связанном с организацией производства автомобилей на столичном заводе «Москвич»: это переделанное бывшее предприятие Renault Россия (французская марка тоже покинула РФ). Сейчас производитель грузовиков владеет 50% московской площадки; компания намерена инвестировать в развитие этого проекта 5 млрд рублей.



В минувшем месяце решение об окончательном уходе из РФ приняла марка Ford (компания входила в СП Ford Sollers и выпускала здесь коммерческие автомобили Transit). Ещё одной потерей стал премиальный бренд Mercedes-Benz: компания сообщила о продаже дилеру ГК «Автодом» всех местных активов, включая завод в Подмосковье. Кроме того, решение о расторжении СПИК приняли в «Исузу Соллерс»; продолжают планировать судьбу своих производственных площадок в РФ Mazda, Volkswagen и Hyundai.