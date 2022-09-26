Mazda и «Соллерс Авто» обсуждают судьбу совместного предприятия в РФ

Производство автомобилей японской марки на заводе во Владивостоке было приостановлено в марте текущего года.

Российский автомобильный рынок, а также местный автопром по-прежнему находятся в кризисе. Производственные площадки большинства иностранных компаний, расположенные в РФ, продолжают простаивать, при этом некоторые бренды (к примеру, один из важнейших для рынка, Renault) полностью свернули свой бизнес в России. Как стало известно, сейчас японская компания Mazda думает о том, что делать со своей долей в СП с «Соллерс Авто».

На фото: завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке

Совместное предприятие Mazda Motor Corporation и ПАО «Соллерс Авто» работает с 2012 года (соотношение долей сторон – 50/50). На мощностях завода, расположенного во Владивостоке (Приморский край), ранее был налажен выпуск седана Mazda 6, а также кроссоверов CX-5 и CX-9. В течение прошлого года с этого конвейера в общей сложности сошло около 29 тыс. единиц (мощность рассчитана на выпуск 100 тыс. экземпляров ежегодно). Производственная площадка находится в простое с марта текущего года из-за нехватки комплектующих.



На фото: актуальный седан Mazda 6

По данным агентства Nikkei, сейчас стороны обсуждают дальнейшую судьбу российского завода, выпускающего автомобили марки Mazda для РФ. В частности, речь идёт об официальном прекращении производства машин, а также о том, что «Соллерс Авто» может выкупить долю Мазды в совместном предприятии. Информацию об этом «Автостату» подтвердили в пресс-службе российской компании.



На фото: актуальный кроссовер Mazda CX-5

При этом представители «Соллерс Авто» отметили, что уже разработали план перезапуска производственной площадки во Владивостоке: предполагается, что в дальнейшем здесь будет налажен выпуск автомобилей других брендов, правда, каких именно, в компании пока не уточнили. Сообщается, что в настоящее время российский автопроизводитель «финализирует переговоры по этому вопросу».



По информации источников Nikkei, в японской компании пока не обсуждается прекращение продаж и технического обслуживания автомобилей Mazda в РФ.

На фото: Mazda CX-9

Отметим, согласно статистике АЕБ, по итогам прошлого года Мазда вошла в ТОП-15 самых востребованных автомобильных брендов в РФ: клиенты купили 29 177 машин, что на 11% больше, чем годом ранее. Бестселлер марки – кроссовер CX-5 – вошёл в список наиболее продаваемых моделей в России: автомобиль занял 20 место с результатом 19 828 экземпляров (на 1% меньше, чем в 2020-ом).



Напомним, в конце прошлой недели стало известно о том, что другая японская марка, Toyota, официально объявила о прекращении производства автомобилей в России и закрытии завода, расположенного в Санкт-Петербурге. На этой площадке был налажен выпуск самых популярных автомобилей бренда на российском рынке – седана бизнес-класса Camry и кроссовера RAV4. Тойота в списке марок по итогам прошлого года занимала пятую строчку (её обгоняли только Lada, Kia, Hyundai и Renault).

