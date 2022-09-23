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Официально: Toyota прекращает производство автомобилей в РФ и закрывает петербургский завод

23.09.2022 71 0 0

На этом предприятии был налажен выпуск бестселлеров бренда на российском рынке – седана бизнес-класса Camry и кроссовера RAV4. Машины также поставлялись в другие страны.

 

В российском автопроме продолжается кризис. Местные автомобильные заводы большинства иностранных производителей по-прежнему находятся в простое. Некоторые бренды (к примеру, один из важнейших для РФ – Renault) свернули бизнес и покинули рынок. Напомним, в начале марта текущего года японская компания Toyota объявила о приостановке конвейера своего предприятия, расположенного в Санкт-Петербурге. Теперь появилась информация о его дальнейшей судьбе.

В компании Toyota сегодня официально заявили о решении прекратить производство автомобилей в РФ и закрыть свой петербургский завод. Напомним, предприятие в Шушарах начало работу в 2007 году, его производственные мощности были рассчитаны на ежегодный выпуск 100 тыс. машин. По итогам 2021-го с конвейера сошло 80,8 тыс. автомобилей (плюс 20% к показателю 2020-го). 

На заводе Toyota в Санкт-Петербурге был налажен выпуск самых востребованных автомобилей марки на российском рынке – седана бизнес-класса Camry и кроссовера RAV4. По данным АЕБ, по итогам прошлого года «четырёхдверка» разошлась по стране тиражом в 31 983 экземпляра (на 16,8% больше, чем годом ранее), а на SUV пришлось 38 441 шт. (на 5,5% больше). Выпускаемые на этом предприятии машины также поставлялись в Армению, Беларусь и Казахстан.

На фото: Toyota RAV4

Как отметили в Тойоте, в течение последних шести месяцев компания следила за ситуацией и оценивала будущую устойчивость бизнеса в России. В это время рабочая сила была сохранена, а предприятие могло возобновить работу, если бы позволили обстоятельства. Однако наладить поставки ключевых материалов и деталей в итоге не удалось; при этом в компании не видят признаков того, что в будущем получится возобновить нормальную деятельность.

Японская компания также намерена оптимизировать и реструктурировать деятельность своего представительства, расположенного в Москве. Сотрудникам завода и офиса пообещали выплаты в размере, превышающем требования законодательства. По информации «Коммерсанта», они составят 12 и более окладов. Производитель подчеркнул, что в РФ продолжит работу розничная сеть, а также сервисные центры, оказывающие послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus.

На фото: Toyota Camry

Официальной информации о том, что дальше будет с петербургским заводом «Тойота Мотор», пока нет. Согласно данным «Ъ», предприятие могут законсервировать. Также, по информации одного из источников издания, власти Санкт-Петербурга совместно с японской компанией планируют обсудить продажу этого актива. 

Напомним, в Северной столице находится автомобильный завод ещё одной японской марки – Nissan. В середине текущего месяца стало известно о том, что предприятие продолжит простаивать как минимум до конца текущего года. Проблема прежняя – нехватка комплектующих и проблемы с поставками деталей из Японии и Европы.

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