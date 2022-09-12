Nissan принял решение продлить приостановку работы российского предприятия

Завод, расположенный в Санкт-Петербурге, будет простаивать как минимум до конца текущего года. Работа на производственной площадке была «заморожена» весной.

Предприятие японской компании Nissan, расположенное в Северной столице, начало работу ещё летом 2009 года. Ранее здесь выпускали машины по полному производственному циклу, включая сварку, окраску и сборку. Согласно последним данным, штат сотрудников петербургского завода насчитывал примерно две тысячи человек. Напомним, компания рассказала о временной остановке конвейера ещё в первой половине марта, тогда в числе причин называлась нехватка комплектующих.



Ранее предполагалось, что работа российского завода Nissan может быть возобновлена в конце сентября текущего года. Однако теперь агентство Reuters со ссылкой на издание Nikkei сообщает, что приостановка конвейера петербургского предприятия продляется ещё как минимум на три месяца, до конца 2022 года.

По данным издания, одной из важнейших причин «замораживания» работы предприятия стала нехватка комплектующих и проблемы с поставками деталей из Японии и Европы. Очевидно, что, если вопрос не будет решён в ближайшее время, приостановка завода Nissan также будет в очередной раз продлена уже в 2023 году. Пока что компания продолжает платить сотрудникам положенные 2/3 от их средней зарплаты.



На предприятии был налажен выпуск нескольких кроссоверов: Nissan Murano, X-Trail и Qashqai. Из перечисленных последние два зачастую попадали в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ. Не стал исключением 2021 год: так, Qashqai с результатом 20 474 экземпляра оказался на 19 строке по итогам прошлого года, а X-Trail с показателем 19 010 единиц занял 22 место.

Отметим, оба бестселлера бренда покинули ТОП-25 ещё весной этого года. По данным АЕБ, в целом за первые восемь месяцев продажи автомобилей Nissan в РФ сократились на 58% до 13 205 экземпляров (в августе дилеры реализовали всего 251 шт., что на 91% меньше).



Стоит напомнить, что ранее Nissan планировал привезти в РФ кроссоверы Pathfinder нового поколения (в США модель продаётся с лета 2021-го). Предполагалось, что до российского рынка машины доберутся в феврале, стартовый ценник компания тоже успела объявить – 4 285 000 рублей. Однако в начале марта вопрос о поставках SUV был поставлен на паузу.

Напомним, французский партнёр Ниссана по альянсу – Renault – покинул российский рынок, передав свои местные активы. Так, доля в АВТОВАЗе ушла дочерней структуре Минпромторга (институту НАМИ), а московский завод был передан на баланс администрации столицы (сейчас предприятие переименовали из «Рено Россия» в «Москвич»).

