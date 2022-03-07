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Nissan намерен остановить свой завод в Санкт-Петербурге

07.03.2022 1536 0 2

На этой производственной площадке налажен выпуск нескольких кроссоверов: бестселлеров бренда в РФ – Qashqai и X-Trail, а также Murano.

 

Японская компания Ниссан входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. О том, что производитель намерен открыть завод в Санкт-Петербурге стало известно ещё весной 2006 года, а церемония закладки первого камня в основание предприятия прошла летом следующего года. Торжественное открытие состоялось в начале июня 2009 года. Изначальный объём инвестиций превышал 3 млрд рублей. Петербургский завод Nissan работает по полному производственному циклу (включает сварку, окраску и сборку машин). На предприятии работает около двух тысяч сотрудников.

Из-за нынешних геополитических потрясений многие иностранные компании отказываются или объявляют о приостановке бизнеса в РФ. Так, в начале текущего месяца российский офис Nissan сообщил о том, что компания приостанавливает «до выяснения ситуации» поставки в РФ кроссоверов Pathfinder нового поколения. Отметим, к американским дилерам эта модель поступила летом прошлого года. Предполагалось, что до российского рынка машины доберутся в феврале, стартовый ценник компания тоже успела объявить – 4 285 000 рублей.

Японская компания сегодня, 7 марта, опубликовала пресс-релиз на своём глобальном медиа-ресурсе: в тексте затронута в том числе деятельность в России. Сказано, что Nissan «ожидает, что производство скоро прекратится на заводе в Санкт-Петербурге». Пока это опять же не сообщение о закрытии и консервации предприятия; точная дата остановки конвейера не называется. Вероятно, новые сведения по этому вопросу появятся позже.

На сегодняшний день на предприятии налажено производство нескольких кроссоверов: Nissan Murano, X-Trail и Qashqai. Две последних из указанных моделей традиционно входят в ТОП-25 самых популярных автомобилей в РФ (в том числе и по итогам февраля 2022 года).

Так, по итогам 2021 года Qashqai разошёлся тиражом в 20 474 экземпляра (на 7,4% меньше, чем в 2020-ом) и оказался на 19 месте списка самых продаваемых в стране моделей. Nissan X-Trail купили 19 010 клиентов (на 6,1% меньше, чем годом ранее), эта модель находится на 22 строке ТОП-25. В целом дилеры Nissan в прошлом году реализовали 51 338 автомобилей (на 9% меньше) и в списке наиболее востребованных брендов он находился на девятой позиции.

В будущем авторынок РФ ждут серьёзные изменения. Как мы сообщали ранее, некоторые другие бренды, кроме Nissan, приостановили поставки машин в страну, часть готовится переписать ценники, другие могут уйти. Кстати, ранее о приостановке работы завода сообщила компания Соллерс Форд, которая на мощностях предприятия в Елабуге выпускала коммерческие автомобили Ford Transit. Ещё с 5 марта простаивают обе площадки АВТОВАЗа (в Ижевске и Тольятти), так как нет электронных комплектующих для производства машин.

Россия авторынок производство бизнес заводы Nissan Nissan Qashqai Nissan X-Trail Nissan Murano

 

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