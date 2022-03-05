Авторынок РФ в феврале: падение продолжается, Granta покинула первую тройку, Tiguan снова ушёл

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в феврале продолжили падать. За первые два месяца 2022 года было реализовано 206 011 единиц, что на 4,3% меньше, чем годом ранее (в количественном выражении спад составил 9283 шт.).

Согласно сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале текущего года на авторынке РФ продолжился спад, начавшийся ещё в прошлом году. Всего за прошлый месяц дилеры реализовали 114 349 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (АЕБ использует данные по дилерским отгрузкам). Этот результат на 4,8% меньше, чем в феврале 2021-го. В количественном выражении сокращение составило 5732 машины. Если сравнить нынешний показатель с февралём «доковидного» 2019 года, то «минус» составит 6,1% (тогда было продано 121 772 новых автомобиля).



На фото: Lada Granta

Открывает февральский список брендов Lada: продано 22 378 машин, что на 21% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Лидером среди Лад является Vesta, в ТОП-25 модель занимает третью строку (в январе была на второй). Первую тройку в прошлом месяце покинула Granta, сейчас модель находится на четвёртом месте. Дефицит комплектующих сохраняется, это отражается на объёмах производства машин.

За прошедший месяц на строчку выше поднялся внедорожник Niva (указан совокупный показатель продаж версий с приставками Legend и Travel): теперь располагается на седьмой. Замыкает первую десятку ТОП-25 Lada Largus, месяцем ранее он располагался на девятой позиции. Кстати, недавно российская марка переписала ценники на свои модели, самая солидная «прибавка» досталась Ларгусу: он подорожал на 247 тыс. рублей, актуальная стартовая цена – 1 103 900 рублей (согласно официальному сайту бренда). На 25 месте по-прежнему располагается Xray c наиболее заметным годовым спадом почти в 40%.

Место Марка Продажи в феврале 2022 года, шт. Продажи в феврале 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada 22 378 28 272 - 21 2 Kia 15 001 16 516 - 9 3 Hyundai 13 761 13 841 - 1 4 Renault 10 382 10 171 + 2 5 Toyota 7568 7640 - 1 6 Volkswagen 5631 6882 - 18 7 Skoda 5438 7029 - 23 8 Nissan 4192 4750 - 12 9 ГАЗ 3791 3250 + 17 10 Haval 3569 2158 + 65 11 Chery 2907 1998 + 45 12 Mitsubishi 2892 1965 + 47 13 Geely 2188 1203 + 82 14 Mazda 1867 3210 - 42 15 Ford (ком. авт.) 1763 1070 + 65 16 УАЗ 1684 1577 + 7 17 Audi 1078 1402 - 23 18 Volvo 1023 557 + 84 19 Cheryexeed 1001 130 + 670 20 Lexus 884 1227 - 28 21 Porsche 545 515 + 6 22 Peugeot 541 497 + 9 23 Land Rover 478 527 - 9 24 Changan 471 395 + 19 25 Suzuki 447 663 - 33

Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.



На втором месте среди марок находится Kia с результатом в 15 001 шт. и девятипроцентным «минусом». Бестселлером марки, а также ТОП-25 самых востребованных моделей остаётся Rio (в январе эта модель также возглавляла список). Паркетник Seltos за прошедший месяц потерял несколько позиций: с 12-ой спустился на 17-ую. В рейтинг не вернулся бизнес-седан K5, но снова в списке числится кроссовер Sportage (на 24 месте).

Первую тройку среди марок замыкает Hyundai с показателем 13 761 шт., что всего на 1% меньше, чем годом ранее. Седан Solaris остался лидером бренда в РФ: он находится на втором месте среди самых продаваемых автомобилей (в январе был на четвёртом). Это, кстати, одна из двух моделей в первой десятке с положительной динамикой (годовой прирост Соляриса составил почти треть). Паркетник Creta находится на прежней пятой строке ТОП-25, при этом его «минус» составил 35%.



На фото: Hyundai Solaris

В февральском рейтинге марок далее следует Renault, его показатель – 10 382 шт., что говорит о двухпроцентном приросте. Бестселлер прежний – сохранивший своё шестое место в ТОП-25 кроссовер Duster, причём у него максимальный из всего списка прирост продаж к февралю 2021-го (прибавил более 80%). Logan за месяц поднялся с 15 строки на 12-ую, а Sandero – с 22-ой на 19-ую. Выше находятся и два кроссовера французской марки – Arkana теперь на 20 месте (была на 24-ом), а Kaptur – на 21 (был на 23-ем).

Замыкает первую пятёрку потерявшая один процент Toyota (результат в феврале – 7568 шт.). Самый продаваемый автомобиль – кроссовер RAV4: за месяц он потерял две строки в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей и сейчас находится на девятой. Бизнес-седан Camry также в феврале оказался на две позиции ниже, чем в предыдущем месяце (сейчас на 15-ой).

Место Модель Продажи в феврале 2022 года, шт. Продажи в феврале 2021 года, шт. Разница, % 1 Kia Rio 7893 8773 - 10,0 2 Hyundai Solaris 7238 5514 + 31,3 3 Lada Vesta 7161 8745 - 18,1 4 Lada Granta 6220 9790 - 36,5 5 Hyundai Creta 4338 6676 - 35,0 6 Renault Duster 4048 2246 + 80,2 7 Lada Niva 3854 4369 - 11,8 8 VW Polo 3499 3880 - 9,8 9 Toyota RAV4 3003 3869 - 22,4 10 Lada Largus 2744 2824 - 2,8 11 Skoda Rapid 2506 2755 - 9,0 12 Renault Logan 2006 2663 - 24,7 13 Mitsubishi Outlander 1951 1289 + 51,4 14 Nissan Qashqai 1834 1968 - 6,8 15 Toyota Camry 1786 1845 - 3,2 16 Haval Jolion 1557 - - 17 Kia Seltos 1550 1214 + 27,7 18 Nissan X-Trail 1538 1753 - 12,3 19 Renault Sandero 1469 2138 - 31,3 20 Renault Arkana 1428 1444 - 1,1 21 Renault Kaptur 1415 1619 - 12,6 22 Mazda CX-5 1409 2183 - 35,5 23 Chery Tiggo 7 Pro 1387 1051 + 32,0 24 Kia Sportage 1368 2164 - 36,8 25 Lada Xray 1266 2058 - 38,5

Далее в списке марок находится Volkswagen, его результат – 5631 шт., что на 18% меньше, чем годом ранее. Лифтбек Polo по-прежнему в первой десятке, причём за месяц он поднялся с десятой строчки на восьмую. Кроссовер Tiguan, который вернулся в ТОП-25 в январе (был на 19 месте), снова его покинул. На седьмой строке рейтинга брендов располагается Skoda: её показатель составляет 5438 шт. (на 23% меньше, чем годом ранее). Бестселлер прежний – «пятидверка» Rapid, поднявшаяся с 16 строки на 11-ую.

Следом располагается потерявший 12 процентов Nissan (4192 шт.). Бестселлер бренда в феврале прежний – Qashqai, его годовая прибавка превышает 50%. Несмотря на это, он за прошедший месяц оказался на четыре строки ниже (на 14-ой). Nissan X-Trail в ТОП-25 потерял четыре места и сейчас находится на 18-ом.





Место Модель Продажи в феврале 2022 года, шт. Продажи в феврале 2021 года, шт. Разница, % 1 GAZ Gazelle 3118 2857 + 9,1 2 Ford LCV 1763 1070 + 64,8 3 Lada Largus VU 970 315 + 207,9 4 GAZ Sobol 673 393 + 71,2 5 УАЗ Classic Commercial 659 703 - 6,3 6 УАЗ Profi 201 161 + 24,8 7 VW Transporter / Caravelle 166 258 - 35,7 8 Lada Granta VU 146 148 - 1,4 9 Peugeot Traveller 145 166 - 12,7 10 VW Caddy 111 39 + 184,6

Кроме того, в первую десятку востребованных марок ещё входят ГАЗ (3791 шт., +17%) и Haval (3569 шт., +65%). Самым продаваемым автомобилем китайского бренда в РФ является кроссовер Jolion. За прошедший месяц он поднялся на пару строк в ТОП-25 вверх, теперь находится на 16-ой.

Сегодняшний отчёт АЕБ был опубликован без традиционного комментария, в котором, как правило, содержался прогноз, касающийся авторынка РФ. Очевидно, что в нынешней геополитической и экономической ситуации любые прогнозы делать бессмысленно. Напомним, некоторые бренды уже приостановили поставки машин в страну, часть готовится переписать ценники, другие могут уйти.

