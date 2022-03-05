Авторынок РФ в феврале: падение продолжается, Granta покинула первую тройку, Tiguan снова ушёл

Согласно сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале текущего года на авторынке РФ продолжился спад, начавшийся ещё в прошлом году. Всего за прошлый месяц дилеры реализовали 114 349 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (АЕБ использует данные по дилерским отгрузкам). Этот результат на 4,8% меньше, чем в феврале 2021-го. В количественном выражении сокращение составило 5732 машины. Если сравнить нынешний показатель с февралём «доковидного» 2019 года, то «минус» составит 6,1% (тогда было продано 121 772 новых автомобиля).
Открывает февральский список брендов Lada: продано 22 378 машин, что на 21% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Лидером среди Лад является Vesta, в ТОП-25 модель занимает третью строку (в январе была на второй). Первую тройку в прошлом месяце покинула Granta, сейчас модель находится на четвёртом месте. Дефицит комплектующих сохраняется, это отражается на объёмах производства машин.
За прошедший месяц на строчку выше поднялся внедорожник Niva (указан совокупный показатель продаж версий с приставками Legend и Travel): теперь располагается на седьмой. Замыкает первую десятку ТОП-25 Lada Largus, месяцем ранее он располагался на девятой позиции. Кстати, недавно российская марка переписала ценники на свои модели, самая солидная «прибавка» досталась Ларгусу: он подорожал на 247 тыс. рублей, актуальная стартовая цена – 1 103 900 рублей (согласно официальному сайту бренда). На 25 месте по-прежнему располагается Xray c наиболее заметным годовым спадом почти в 40%.
|Место
|Марка
|Продажи в феврале 2022 года, шт.
|Продажи в феврале 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|22 378
|28 272
|- 21
|2
|Kia
|15 001
|16 516
|- 9
|3
|Hyundai
|13 761
|13 841
|- 1
|4
|Renault
|10 382
|10 171
|+ 2
|5
|Toyota
|7568
|7640
|- 1
|6
|Volkswagen
|5631
|6882
|- 18
|7
|Skoda
|5438
|7029
|- 23
|8
|Nissan
|4192
|4750
|- 12
|9
|ГАЗ
|3791
|3250
|+ 17
|10
|Haval
|3569
|2158
|+ 65
|11
|Chery
|2907
|1998
|+ 45
|12
|Mitsubishi
|2892
|1965
|+ 47
|13
|Geely
|2188
|1203
|+ 82
|14
|Mazda
|1867
|3210
|- 42
|15
|Ford (ком. авт.)
|1763
|1070
|+ 65
|16
|УАЗ
|1684
|1577
|+ 7
|17
|Audi
|1078
|1402
|- 23
|18
|Volvo
|1023
|557
|+ 84
|19
|Cheryexeed
|1001
|130
|+ 670
|20
|Lexus
|884
|1227
|- 28
|21
|Porsche
|545
|515
|+ 6
|22
|Peugeot
|541
|497
|+ 9
|23
|Land Rover
|478
|527
|- 9
|24
|Changan
|471
|395
|+ 19
|25
|Suzuki
|447
|663
|- 33
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.
На втором месте среди марок находится Kia с результатом в 15 001 шт. и девятипроцентным «минусом». Бестселлером марки, а также ТОП-25 самых востребованных моделей остаётся Rio (в январе эта модель также возглавляла список). Паркетник Seltos за прошедший месяц потерял несколько позиций: с 12-ой спустился на 17-ую. В рейтинг не вернулся бизнес-седан K5, но снова в списке числится кроссовер Sportage (на 24 месте).
Первую тройку среди марок замыкает Hyundai с показателем 13 761 шт., что всего на 1% меньше, чем годом ранее. Седан Solaris остался лидером бренда в РФ: он находится на втором месте среди самых продаваемых автомобилей (в январе был на четвёртом). Это, кстати, одна из двух моделей в первой десятке с положительной динамикой (годовой прирост Соляриса составил почти треть). Паркетник Creta находится на прежней пятой строке ТОП-25, при этом его «минус» составил 35%.
В февральском рейтинге марок далее следует Renault, его показатель – 10 382 шт., что говорит о двухпроцентном приросте. Бестселлер прежний – сохранивший своё шестое место в ТОП-25 кроссовер Duster, причём у него максимальный из всего списка прирост продаж к февралю 2021-го (прибавил более 80%). Logan за месяц поднялся с 15 строки на 12-ую, а Sandero – с 22-ой на 19-ую. Выше находятся и два кроссовера французской марки – Arkana теперь на 20 месте (была на 24-ом), а Kaptur – на 21 (был на 23-ем).
Замыкает первую пятёрку потерявшая один процент Toyota (результат в феврале – 7568 шт.). Самый продаваемый автомобиль – кроссовер RAV4: за месяц он потерял две строки в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей и сейчас находится на девятой. Бизнес-седан Camry также в феврале оказался на две позиции ниже, чем в предыдущем месяце (сейчас на 15-ой).
|Место
|Модель
|Продажи в феврале 2022 года, шт.
|Продажи в феврале 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Kia Rio
|7893
|8773
|- 10,0
|2
|Hyundai Solaris
|7238
|5514
|+ 31,3
|3
|Lada Vesta
|7161
|8745
|- 18,1
|4
|Lada Granta
|6220
|9790
|- 36,5
|5
|Hyundai Creta
|4338
|6676
|- 35,0
|6
|Renault Duster
|4048
|2246
|+ 80,2
|7
|Lada Niva
|3854
|4369
|- 11,8
|8
|VW Polo
|3499
|3880
|- 9,8
|9
|Toyota RAV4
|3003
|3869
|- 22,4
|10
|Lada Largus
|2744
|2824
|- 2,8
|11
|Skoda Rapid
|2506
|2755
|- 9,0
|12
|Renault Logan
|2006
|2663
|- 24,7
|13
|Mitsubishi Outlander
|1951
|1289
|+ 51,4
|14
|Nissan Qashqai
|1834
|1968
|- 6,8
|15
|Toyota Camry
|1786
|1845
|- 3,2
|16
|Haval Jolion
|1557
|-
|-
|17
|Kia Seltos
|1550
|1214
|+ 27,7
|18
|Nissan X-Trail
|1538
|1753
|- 12,3
|19
|Renault Sandero
|1469
|2138
|- 31,3
|20
|Renault Arkana
|1428
|1444
|- 1,1
|21
|Renault Kaptur
|1415
|1619
|- 12,6
|22
|Mazda CX-5
|1409
|2183
|- 35,5
|23
|Chery Tiggo 7 Pro
|1387
|1051
|+ 32,0
|24
|Kia Sportage
|1368
|2164
|- 36,8
|25
|Lada Xray
|1266
|2058
|- 38,5
Далее в списке марок находится Volkswagen, его результат – 5631 шт., что на 18% меньше, чем годом ранее. Лифтбек Polo по-прежнему в первой десятке, причём за месяц он поднялся с десятой строчки на восьмую. Кроссовер Tiguan, который вернулся в ТОП-25 в январе (был на 19 месте), снова его покинул. На седьмой строке рейтинга брендов располагается Skoda: её показатель составляет 5438 шт. (на 23% меньше, чем годом ранее). Бестселлер прежний – «пятидверка» Rapid, поднявшаяся с 16 строки на 11-ую.
Следом располагается потерявший 12 процентов Nissan (4192 шт.). Бестселлер бренда в феврале прежний – Qashqai, его годовая прибавка превышает 50%. Несмотря на это, он за прошедший месяц оказался на четыре строки ниже (на 14-ой). Nissan X-Trail в ТОП-25 потерял четыре места и сейчас находится на 18-ом.
|Место
|Модель
|Продажи в феврале 2022 года, шт.
|Продажи в феврале 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|GAZ Gazelle
|3118
|2857
|+ 9,1
|2
|Ford LCV
|1763
|1070
|+ 64,8
|3
|Lada Largus VU
|970
|315
|+ 207,9
|4
|GAZ Sobol
|673
|393
|+ 71,2
|5
|УАЗ Classic Commercial
|659
|703
|- 6,3
|6
|УАЗ Profi
|201
|161
|+ 24,8
|7
|VW Transporter / Caravelle
|166
|258
|- 35,7
|8
|Lada Granta VU
|146
|148
|- 1,4
|9
|Peugeot Traveller
|145
|166
|- 12,7
|10
|VW Caddy
|111
|39
|+ 184,6
Кроме того, в первую десятку востребованных марок ещё входят ГАЗ (3791 шт., +17%) и Haval (3569 шт., +65%). Самым продаваемым автомобилем китайского бренда в РФ является кроссовер Jolion. За прошедший месяц он поднялся на пару строк в ТОП-25 вверх, теперь находится на 16-ой.
Сегодняшний отчёт АЕБ был опубликован без традиционного комментария, в котором, как правило, содержался прогноз, касающийся авторынка РФ. Очевидно, что в нынешней геополитической и экономической ситуации любые прогнозы делать бессмысленно. Напомним, некоторые бренды уже приостановили поставки машин в страну, часть готовится переписать ценники, другие могут уйти.
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